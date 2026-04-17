బ్రేకులు ఫెయిలై అదుపుతప్పిన బస్సు- 40 మందికిపైగా ప్రయాణికులను కాపాడిన కానిస్టేబుల్
బస్సు బ్రేకులు ఫెయిల్ అవ్వడంతో ధైర్యంగా స్టీరింగ్ పట్టిన కానిస్టేబుల్-త్రుటిలో తప్పిన ప్రమాదం- 40 మందికిపైగా ప్రయాణికులు సురక్షితం
Published : April 17, 2026 at 8:07 AM IST
Constable Saves Passengers In Barmer : ఓ కానిస్టేబుల్ అప్రమత్తతతో భారీ ప్రమాదం తప్పింది. బ్రేకులు ఫెయిల్ అయి అదుపు తప్పిన బస్సును సమయస్ఫూర్తితో బోల్తా పడకుండా కాపాడారు. దీంతో 40 మందికిపై ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. ప్రయాణికులతో సహా అధికారుల వరకు అందరూ కానిస్టేబుల్ను ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్లో జరిగింది.
అకస్మాత్తుగా బ్రేకులు ఫెయిల్
ధనౌ పోలీస్ స్టేషన్లో డ్రైవర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ జేఠారామ్ గురువారం బార్మేర్ నుంచి చౌహటన్ వైపు వెళ్తున్న బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నారు. బలౌ ఫాంటా సమీపంలోకి రాగానే బస్సు ముందు వెళ్తున్న పికప్ వాహనం అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేయడంతో, బస్సు డ్రైవర్ కూడా ఆపేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే బస్సు బ్రేకులు ఒక్కసారిగా ఫెయిల్ కావడంతో వాహనం అదుపు తప్పింది. బ్రేకులు పనిచేయకపోవడంతో బస్సు డ్రైవర్ సీటు నుంచి కిందపడిపోయాడు. బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు భయంతో కేకలు వేయడం ప్రారంభించారు. పరిస్థితి తీవ్రతను గుర్తించిన కానిస్టేబుల్ జేఠారామ్ వెంటనే ముందుకు వచ్చి స్టీరింగ్ తన చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు.
40 మందికి పైగా ప్రయాణికులు సురక్షితం
చాలా కష్టపడి బస్సును నియంత్రించిన జేఠారామ్, లోయలో పడిపోకుండా అడ్డుకున్నారు. అనంతరం కొంత దూరం తీసుకెళ్లి సురక్షిత ప్రదేశంలో బస్సును ఆపి, అందరి ప్రాణాలను రక్షించారు. బస్సులో సుమారు 40 నుంచి 50 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారిలో ఎక్కువ మంది మహిళలే. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ గాయాలు కాకపోవడం విశేషం. అయితే బస్సు డ్రైవర్కు స్వల్ప గాయాలు అయినట్లు సమాచారం.
అధికారుల ప్రశంసలు
ఘటన అనంతరం పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కు సమాచారం ఇవ్వగా, స్థానిక పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. కానిస్టేబుల్ జేఠారామ్ ధైర్యసాహసాలను పలువురు నేతలు ప్రశంసించారు. బాడ్మేర్- జైసల్మేర్ ఎంపీ ఉమ్మేదారామ్ బేనీవాల్, రాష్ట్ర మంత్రి కెకే బిష్ణోయ్, మాజీ కేంద్ర మంత్రి కైలాశ్ చౌధరీ తదితరులు సోషల్ మీడియాలో జేఠారామ్ ధైర్యాన్ని అభినందించారు.