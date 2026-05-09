ETV Bharat / bharat

కేరళ సీఎం అభ్యర్థిని ఖరారు చేసేది కాంగ్రెస్​ అధిష్ఠానమే!

దిల్లీలో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనాయకత్వం సుదీర్ఘ చర్చలు- కేరళకు చెందిన కీలక నాయకులు హాజరు- సీఎం అభ్యర్థి ఎవరన్న దానిపై కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది- కాంగ్రెస్‌ నేతలు

Kerala Congress In-charge Deepa Dasmunshi
Kerala Congress In-charge Deepa Dasmunshi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 9, 2026 at 8:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Deepa Dasmunshi On Kerala CM : కేరళ సీఎం అభ్యర్థి పేరును ఖరారు చేసేందుకు కాంగ్రెస్‌ అగ్రనాయకత్వం శనివారం సాయంత్రం దిల్లీలో సుధీర్ఘంగా చర్చలు జరిపింది. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, కేరళ వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ దీపా దాస్ మున్షీ సహా కేరళకు చెందిన కీలక నాయకులు హాజరయ్యారు. దాదాపు 3 గంటలకుపైగా సీఎం అభ్యర్థి ఎంపికపై చర్చించారు. కేరళ ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలను సేకరించి ఏఐసీసీ పరిశీలకులు అందించిన నివేదికపై చర్చలు సాగాయి. సీఎం అభ్యర్థి ఎవరన్న దానిపై కాంగ్రెస్‌ అధిష్ఠానం తుది నిర్ణయం తీసుకొని అధికారికంగా ప్రకటిస్తుందని సమావేశం తర్వాత కేరళ కాంగ్రెస్‌ నేతలు తెలిపారు. సరైన సమయంలో నిర్ణయం వెలువడుతుందని చెప్పారు. కేరళ సీఎం రేసులో కేసీ వేణుగోపాల్, రమేశ్​ చెన్నితల, సతీశన్ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి.

TAGGED:

KERALA NEXT CM UPDATE
WHO IS KERALA NEXT CM
KERALA CM CANDIDATE
KERALA CM CONGRESS
DEEPA DASMUNSHI ON KERALA CM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.