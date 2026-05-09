కేరళ సీఎం అభ్యర్థిని ఖరారు చేసేది కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానమే!
దిల్లీలో కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకత్వం సుదీర్ఘ చర్చలు- కేరళకు చెందిన కీలక నాయకులు హాజరు- సీఎం అభ్యర్థి ఎవరన్న దానిపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది- కాంగ్రెస్ నేతలు
Published : May 9, 2026 at 8:53 PM IST
Deepa Dasmunshi On Kerala CM : కేరళ సీఎం అభ్యర్థి పేరును ఖరారు చేసేందుకు కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకత్వం శనివారం సాయంత్రం దిల్లీలో సుధీర్ఘంగా చర్చలు జరిపింది. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, కేసీ వేణుగోపాల్, కేరళ వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ దీపా దాస్ మున్షీ సహా కేరళకు చెందిన కీలక నాయకులు హాజరయ్యారు. దాదాపు 3 గంటలకుపైగా సీఎం అభ్యర్థి ఎంపికపై చర్చించారు. కేరళ ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలను సేకరించి ఏఐసీసీ పరిశీలకులు అందించిన నివేదికపై చర్చలు సాగాయి. సీఎం అభ్యర్థి ఎవరన్న దానిపై కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం తుది నిర్ణయం తీసుకొని అధికారికంగా ప్రకటిస్తుందని సమావేశం తర్వాత కేరళ కాంగ్రెస్ నేతలు తెలిపారు. సరైన సమయంలో నిర్ణయం వెలువడుతుందని చెప్పారు. కేరళ సీఎం రేసులో కేసీ వేణుగోపాల్, రమేశ్ చెన్నితల, సతీశన్ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి.
#WATCH | Delhi: After Keralam Congress meeting, party leader Deepa Dasmunshi says, " today, from 4 pm till now, we had a long discussion...each of us spoke to party president mallikarjun kharge and rahul gandhi. individually also we spoke and they have given their guidance. for… pic.twitter.com/S6SBvOA7A0— ANI (@ANI) May 9, 2026
#WATCH | Delhi: After Keralam Congress meeting, senior party leader Ramesh Chennithala says, " the meeting went on for 4 hours. it was a good meeting. all leaders expressed their opinions to the congress president as well as rahul gandhi. our high command will make a decision."… pic.twitter.com/ItLjVLJOwu— ANI (@ANI) May 9, 2026