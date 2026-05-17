కాంగ్రెస్ బుజ్జగింపు రాజకీయాలే దేశ విభజనకు దారితీశాయి: యోగి ఆదిత్యనాథ్
రాజ్యాంగం పూర్తిగా అమల్లోకిరాక ముందే కాంగ్రెస్ బుజ్జగింపు రాజకీయాలు ప్రారంభించింది- అదే చివరకు దేశ విభజనకు కారణమైంది- భారత భవిష్యత్తు కోసం పనిచేసే రాజకీయ పార్టీ అవసరమని ఆర్ఎస్ఎస్ భావించింది- యోగి ఆదిత్యనాథ్ వ్యాఖ్యలు
Published : May 17, 2026 at 6:26 PM IST
Yogi Adityanath Slams Congress : ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కాంగ్రెస్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. దేశంలో రాజ్యాంగం పూర్తిగా అమల్లోకి రావడానికి, తొలి సాధారణ ఎన్నికలు జరగడానికి ముందే కాంగ్రెస్ బుజ్జగింపు రాజకీయాలు ప్రారంభించిందని, అదే చివరకు దేశ విభజనకు కారణమైందని ఆరోపించారు. గోరఖ్పుర్ సమీపంలోని టెనువా టోల్ ప్లాజా వద్ద నిర్వహించిన బీజేపీ జిల్లా శిక్షణ శిబిర ప్రారంభ సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"దేశ రాజ్యాంగం 1949 నవంబర్ 26న రూపుదిద్దుకుని, 1950 జనవరి 26న అమల్లోకి వచ్చింది. అదే సమయంలో దేశంలో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ప్రారంభమైంది. రాజ్యాంగం పూర్తిగా అమలు కాకముందే కాంగ్రెస్ బుజ్జగింపు రాజకీయాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. అదే దేశ విభజనకు దారితీసింది. అదే సమయంలో దేశ జాతీయత, భారత భవిష్యత్తు కోసం పనిచేసే రాజకీయ పార్టీ అవసరమని రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ భావించింది. అనంతరం కేంద్ర మంత్రివర్గానికి రాజీనామా చేసిన శ్యామ ప్రసాద్ ముఖర్జీ భారతీయ జనసంఘ్ను స్థాపించారు. అదే సమయంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఆర్టికల్ 370ను కూడా ఆయన తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. తరువాత దీన్దయాల్ ఉపాధ్యాయ జనసంఘ్ సిద్ధాంతాలు, విలువలను ముందుకు తీసుకెళ్లారు."
- యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह दायित्व दिया गया था कि वह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ शंखनाद करें... pic.twitter.com/hKnHKNOCBx— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 17, 2026
Gorakhpur, Uttar Pradesh: Chief Minister Yogi Adityanath says, " tendency towards appeasement politics. even before the constitution was properly implemented, congress started playing appeasement politics under its influence. seeing this, the rashtriya swayamsevak sangh felt that… pic.twitter.com/GQJx8r80WK— IANS (@ians_india) May 17, 2026
Gorakhpur, Uttar Pradesh: Chief Minister Yogi Adityanath says, " on 26 november 1949, the constitution of india was adopted, and on 26 january 1950, india formally came into effect as a republic by adopting its constitution. india adopted a parliamentary system of governance, in… pic.twitter.com/037a4R3LEj— IANS (@ians_india) May 17, 2026
అయితే, అప్పటి భారత ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, ఎల్కే అద్వానీ కాలంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడేందుకు జనసంఘ్ జనతా పార్టీలో విలీనం అయిందని యోగి చెప్పారు. అయితే అనేక కారణాల వల్ల జనతా పార్టీ ప్రయోగం పూర్తిస్థాయిలో విజయవంతం కాలేదని చెప్పారు. 1980లో భారత జనతా పార్టీ (బీజేపీ) ఆవిర్భవించినప్పుడు జరిగిన తొలి సాధారణ ఎన్నికల్లో పార్టీకి కేవలం రెండు స్థానాలే గెలుచుకుందని గుర్తు చేశారు. అనంతరం 1986లో అయోధ్యలో శ్రీరాముడి జన్మస్థలంలో భవ్య రామ మందిర నిర్మాణానికి మద్దతు ఇవ్వాలని బీజేపీ నిర్ణయించిందన్నారు. దేశంలో సాంస్కృతిక జాతీయతను స్థాపించడమే ఆ నిర్ణయం వెనుక లక్ష్యమని చెప్పారు. డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం పూర్తైందని యోగి అన్నారు. అయోధ్య రామాలయం కేవలం దేవాలయం మాత్రమే కాదని, అది 'రాష్ట్ర మందిరం' అని వ్యాఖ్యానించారు.