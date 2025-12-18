27న కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం - MGNREGA రద్దు, అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై చర్చ
దేశంలోని ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులపై సమావేశంలో విస్తృత చర్చ
Published : December 18, 2025 at 6:23 PM IST
CWC Meeting Agenda : కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యున్నత నిర్ణయాత్మక వింగ్ అయిన కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ (CWC) సమావేశం ఈ నెల 27వ తేదీన జరగనుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంజీఎన్రేగా (MGNREGA) పథకాన్ని రద్దు చేసి కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావడంపై, అలాగే దేశంలోని ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులపై సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చించనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఆ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం!
బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎదురైన పరాజయం తర్వాత జరుగుతున్న మొదటి CWC సమావేశం కావడం వల్ల దీనికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. అంతేకాదు, 2026 తొలి అర్ధభాగంలో జరగనున్న అసోం, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కేరళ, బంగాల్ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం పార్టీ వ్యూహాన్ని సీడబ్ల్యూసీ సమావేశంలో ఖరారు చేసే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు.
ఎంజీఎన్రేగా రద్దుపై పోరాటం
యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో అమల్లోకి వచ్చిన మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA)ను రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్ (గ్రామీణ్) – VB-G RAM G బిల్ను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బిల్లును లోక్సభ గురువారం ఆమోదించింది. ఈ సమయంలో విపక్ష ఎంపీలు వెల్లోకి వచ్చి నిరసన చేపట్టాయి. కొందరు ప్రతిపక్ష నేతలు వీబీ జీ రామ్ జీ బిల్లు ప్రతులను చించి విసిరేశారు. ఆ గందరగోళం నేపథ్యంలో లోక్సభ శుక్రవారానికి వాయిదా పడింది.
అయితే కేంద్రప్రభుత్వం నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇది కేవలం పథకానికి పేరు మార్చడం కాదని, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వ్యవస్థాపితంగా అంతమొందించడమేనని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కానీ బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా విపక్షాల ఆరోపణలకు కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్ బదులిచ్చారు. మహాత్మాగాంధీ సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగానే మోదీ ప్రభుత్వం పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతోందన్నారు.
పేదల హక్కును లాక్కుంటున్నారు
కొత్త చట్టం ద్వారా ప్రభుత్వం పేదల నుంచి పని చేసే హక్కును లాక్కుంటోందని ఖర్గే ఆరోపించారు. ఇది ఎంజీఎన్రేగా పథకానికి మరణశాసనమని, దీనికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేపడతామని తెలిపారు. ఎంజీఎన్రేగా ద్వారా కోట్లాది గ్రామీణ కుటుంబాలకు ఉపాధి లభించిందని, ముఖ్యంగా కష్టకాలాల్లో ఇది పేదలకు పెద్ద అండగా నిలిచిందని కాంగ్రెస్ నేతలు గుర్తుచేస్తున్నారు. మహాత్మా గాంధీ పేరుతో ఉన్న పథకాన్ని తొలగించడం ద్వారా గాంధీజీ ఆలోచనలను అవమానించడమేనని పార్టీ ఆరోపిస్తోంది.
కొత్త బిల్లులో ఏముంది?
VB-G RAM G బిల్లు ప్రకారం, ప్రతి గ్రామీణ కుటుంబానికి ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో 125 రోజుల వేతన ఉపాధి హామీ కల్పిస్తామని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అయితే, ఈ ఉపాధి అమలు విధానం, నిధుల కేటాయింపు, పని లభ్యత వంటి అంశాల్లో స్పష్టత లేదని ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయి. చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన ఆరు నెలల్లోగా రాష్ట్రాలు కొత్త చట్టానికి అనుగుణంగా తమ పథకాలను రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, దీనివల్ల కేంద్రం బాధ్యత తగ్గిపోయి, రాష్ట్రాలపై భారం పడుతుందని కాంగ్రెస్ వాదిస్తోంది.
రాజకీయ వ్యూహంపై కీలక నిర్ణయాలు
CWC సమావేశంలో ఎంజీఎన్రేగా అంశంతో పాటు, దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా చర్చ జరగనుంది. బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలపై సమీక్ష, సంస్థాగత మార్పులు, రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలు సమావేశంలో ప్రధాన అజెండాగా ఉండనున్నాయి. మొత్తానికి, డిసెంబర్ 27న జరిగే కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం పార్టీ భవిష్యత్ దిశను నిర్ణయించే కీలక మలుపుగా మారనుందని రాజకీయ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
