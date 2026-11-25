రాజ్యాంగ దినోత్సవం వేళ కాంగ్రెస్ 'సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్'- ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా
Congress Samvidhan Raksha Marches : దేశంలోని ప్రతి ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (పీసీసీ) తమ రాష్ట్రంలో 'సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్' నిర్వహిస్తుందని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
Published : November 25, 2026 at 11:21 AM IST
రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నవంబర్ 26న (గురువారం) దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో 'సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్' (రాజ్యాంగ రక్షణ ర్యాలీ) నిర్వహించనున్నట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలిపింది. 2027లో పలు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రజల్లోకి కీలక సందేశాన్ని పంపేందుకు కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ లఖ్నవూలో జరగనున్న సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్లో పాల్గొననున్నట్లు పేర్కొంది. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ (పీసీసీ)లు తమ తమ రాష్ట్రాల్లో ఈ ర్యాలీని నిర్వహిస్తాయని స్ఫష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు.