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'బ్రిక్స్‌లో భారత్‌ దౌత్య బలం చూపించాలి'- మోదీ సర్కార్‌కు కాంగ్రెస్‌ కీలక సూచనలు

గ్లోబల్ సౌత్‌లో భారత్‌పై నమ్మకం పెంచాలన్న కాంగ్రెస్ ఇరాన్‌ విషయంలో ఉన్న అనుమానాలకు సమాధానం ఇవ్వాలన్న హస్తం పార్టీ- సమ్మిట్‌ వివరాలపై మోదీ ప్రెస్‌మీట్‌ పెట్టాలని డిమాండ్

Congress On BRICS India Strategy
బ్రిక్స్‌ ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV BHARAT SPECIAL ARRANGEMENT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 3:06 PM IST

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Congress On BRICS India Strategy : బ్రిక్స్‌ వేదికగా భారత్‌ తన దౌత్య బలాన్ని మరోసారి చాటుకోవాలని కాంగ్రెస్‌ కోరింది. ప్రపంచ దేశాల్లో ముఖ్యంగా గ్లోబల్‌ సౌత్‌ దేశాల్లో భారత్‌పై ఉన్న నమ్మకాన్ని మరింత పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంది. బ్రిక్స్‌ సదస్సు ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్‌ పలు సూచనలు చేసింది. సంక్షోభ సమయాల్లో భారత్‌ నమ్మకమైన, నిర్మాణాత్మక భాగస్వామిగా నిలవాలని కాంగ్రెస్‌ విదేశీ వ్యవహారాల విభాగం చీఫ్ సల్మాన్‌ ఖుర్షీద్‌ అన్నారు.

భారత్‌ గతంలో అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో ప్రత్యేకమైన దౌత్య స్థానం కలిగి ఉండేదని కాంగ్రెస్‌ పేర్కొంది. ఇప్పుడు ఆ స్థానం, దౌత్యపరమైన ప్రభావాన్ని తిరిగి సాధించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నించాలని సూచించింది. గ్లోబల్‌ సౌత్‌కు భారత్‌ గొంతుకగా ఉంటుందని చెప్పడం మాత్రమే కాకుండా అందుకు తగ్గట్టుగా చర్యలు కూడా ఉండాలని ఖుర్షీద్‌ అన్నారు.

ఇరాన్‌ విషయంలో స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందే!
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం నేపథ్యంలో బ్రిక్స్‌ సభ్య దేశాల మధ్య విభేదాలు కనిపిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్‌ తెలిపింది. ముఖ్యంగా బ్రిక్స్‌ సభ్య దేశమైన ఇరాన్‌పై జరిగిన దాడుల విషయంలో భారత్‌ వైఖరిపై కొన్ని వర్గాల్లో అనుమానాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. ఆ అనుమానాలను నివృత్తి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో భారత్‌ దౌత్యపరమైన పాత్ర పరిమితంగా ఉందని విమర్శించింది. బ్రిక్స్‌ దేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం తీసుకురావడంలో కూడా ప్రభుత్వం తగినంత ప్రయత్నం చేయలేదని ఆరోపించింది. అదే సమయంలో దౌత్యపరమైన ఒత్తిళ్లను ఎదుర్కొన్న బ్రిక్స్‌ వ్యవస్థాపక సభ్య దేశం దక్షిణాఫ్రికాకు భారత్‌ నుంచి మరింత మద్దతు ఉండాల్సిందని పేర్కొంది.

బ్లాక్‌ రాజకీయాలకు దూరంగా!
ప్రస్తుత బ్రిక్స్‌ సదస్సును భారత్‌ దౌత్య నైపుణ్యాన్ని చూపించేందుకు ఉపయోగించుకోవాలని కాంగ్రెస్‌ సూచించింది. సభ్య దేశాల మధ్య ఐక్యత పెంచాలి కానీ బ్రిక్స్‌ను మరో అంతర్జాతీయ బ్లాక్‌గా మార్చే రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండాలని పేర్కొంది. ప్రపంచ వ్యవస్థలో విభేదాలు పెరుగుతున్న సమయంలో బ్రిక్స్‌ దేశాల మధ్య సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని కాంగ్రెస్‌ కోరింది. ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మధ్య వాణిజ్యం, ఆర్థిక సహకారం, సరఫరా వ్యవస్థలు, అనుసంధానం వంటి అంశాల్లో భారత్‌ ముందుండాలని సూచించింది.

భారత్‌ తన ప్రయోజనాలను బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడంతో పాటు న్యాయమైన ప్రపంచ వ్యవస్థ కోసం పనిచేసే దేశాలకు నమ్మకమైన భాగస్వామిగా ఉండాలని కాంగ్రెస్‌ తెలిపింది. గ్లోబల్‌ సౌత్‌, గ్లోబల్‌ నార్త్‌ మధ్య భారత్‌ ఒక విశ్వసనీయమైన వారధిగా వ్యవహరించాలని పేర్కొంది. బ్రిక్స్‌ దేశాలు ప్రపంచ వస్తు వాణిజ్యంలో 19.6 శాతం వాటా కలిగి ఉన్నాయని ఖుర్షీద్‌ తెలిపారు. అయితే బ్రిక్స్‌ దేశాలతో భారత్‌ వాణిజ్య సంబంధాలు సమతూకంగా లేవని అన్నారు. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు బ్రిక్స్‌ అధ్యక్ష బాధ్యతలను భారత్‌ ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు.

భారత వస్తువులు, సేవలకు మరింత మార్కెట్‌ అందుబాటులోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్‌ కోరింది. ఇతర దేశాల్లో భారత కంపెనీలు ఎదుర్కొంటున్న వాణిజ్య అడ్డంకులను తగ్గించాలని పేర్కొంది. అదే సమయంలో భారత సంస్థలకు పోటీ చేసేందుకు న్యాయమైన, స్పష్టమైన అవకాశాలు కల్పించాలని సూచించింది. బ్రిక్స్‌ పే వ్యవస్థపై జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను కాంగ్రెస్‌ స్వాగతించింది. సరఫరా వ్యవస్థలు, అనుసంధానంపై కూడా సభ్య దేశాల మధ్య ఒప్పందాలు కుదరాలని కోరింది. 2014లో ఏర్పాటు చేసిన కాంటింజెంట్‌ రిజర్వ్‌ అరేంజ్‌మెంట్‌ను మరింత సమర్థంగా అమలు చేయాలని సూచించింది. ఇందులో భారత్‌ 18 బిలియన్‌ డాలర్ల నిధులకు హామీ ఇచ్చిందని ఖుర్షీద్‌ గుర్తు చేశారు.

ఐరాసలో శాశ్వత సభ్యత్వం
భారత్‌ దీర్ఘకాలంగా కోరుతున్న ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వానికి బ్రిక్స్‌ దేశాల మద్దతు పొందేందుకు ప్రయత్నించాలని కాంగ్రెస్‌ తెలిపింది. 2021లో భారత్‌ బ్రిక్స్‌ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల ముందుకు వెళ్లేలా చూడాలని కోరింది. అంతేకాదు బ్రిక్స్‌ సదస్సులో ఏం చర్చించారు? ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు? అనే విషయాలను దేశ ప్రజలకు వివరించేందుకు ప్రధాని మోదీ ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్‌ డిమాండ్‌ చేసింది.

గతంలో జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ నుంచి మన్మోహన్‌ సింగ్‌ వరకు భారత్‌ అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల్లో స్వతంత్ర వైఖరితో వ్యవహరించిందని కాంగ్రెస్‌ పేర్కొంది. పశ్చిమాసియా, దక్షిణాఫ్రికాలో వర్ణవివక్ష వ్యతిరేక పోరాటం, వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా భారత్‌ తీసుకున్న వైఖరిని ఇందుకు ఉదాహరణలుగా చూపింది. భారత్‌ తన జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకుంటూనే, ప్రపంచ వేదికపై నైతిక నాయకత్వం, వ్యూహాత్మక స్పష్టతను చూపించాల్సిన సమయం ఇదేనని కాంగ్రెస్‌ పేర్కొంది. బ్రిక్స్‌ను భద్రత, ఆర్థికాభివృద్ధి, సమానత్వం కోసం మరింత ప్రభావవంతమైన వేదికగా మార్చేందుకు భారత్‌ కీలక పాత్ర పోషించాలని కోరింది.

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