ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ దూకుడు- రాంలీలా మైదాన్​లో మెగా ర్యాలీ- పాల్గొననున్న రాహుల్, ఖర్గే

ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ ర్యాలీ- హాజరుకానున్న ఖర్గే, రాహుల్, ప్రియాంక

Congress MP KC Venugopal
Congress MP KC Venugopal (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 6:10 PM IST

Congress Vote Chori Rally : ఓట్ చోరీ అంశంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ప్రచారాన్ని మరింత ఉద్ధృతం చేసింది. ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా డిసెంబర్ 14న (ఆదివారం) రామ్‌ లీలా మైదానంలో ర్యాలీ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ ర్యాలీ ద్వారా ఓట్ చోరీ అంశంలో కేంద్రం, ఈసీని దోషిగా నిలబెట్టేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఈ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, అగ్ర నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శులు ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా, కేసీ వేణుగోపాల్, జైరాం రమేశ్, సచిన్ పైలట్‌ సహా అగ్ర నాయకులు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొంటారు. ఈ మేరకు కేసీ వేణు గోపాల్ వెల్లడించారు.

ఓట్ చోరీ అంశాన్ని హైలైట్ చేసేందుకే ర్యాలీ : కేసీ వేణుగోపాల్
ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ సుమారు 5.50 కోట్ల సంతకాలను సేకరించిందని హస్తం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. ఓట్ చోరీ ఎలా జరుగుతోందో రాహుల్ గాంధీ సాక్ష్యాలతో సహా నిరూపించారన్నారు. ఓట్ చోరీ అంశంపై తానిచ్చిన ప్రెస్ మీట్ లపై చర్చకు రావాలని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాకు రాహుల్ సవాల్ విసిరారని గుర్తు చేశారు. కానీ హోంమంత్రి దాని గురించి ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వలేదని విమర్శించారు. ఓట్ చోరీ అంశాన్ని హైలైట్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిసెంబర్ 14న భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తోందని అన్నారు. సీనియర్ నాయకులందరూ దిల్లీలోని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయం ఇందిరా భవన్‌ లో సమావేశమై, అక్కడి నుంచి బస్సులో రామ్ లీలా మైదాన్‌ కు చేరుకుంటారని స్పష్టం చేశారు.

'ఓట్ చోరీ గురించి ప్రజల్లో కార్యకర్తలు అవగాహన పెంచుతున్నారు'
"ఓట్ చోరీకి వ్యతిరేకంగా దేశంలో ఐదు కోట్లకు పైగా సంతకాలను సేకరించాం. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఓటు చోరీ సమస్య గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెంచుతున్నారు. మేము లేవనెత్తుతున్న ఈ అంశం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు ప్రాథమికమైనది. ఓటరు జాబితాలో కొందరికి బోగస్ ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇంకొందరికి డబుల్ ఓట్లు ఉన్నాయి. రాహుల్ మూడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్​ల ద్వారా ఓట్ల అవకతవకలను బయటపెట్టారు. మేము ఎన్నికల కమిషన్​కు ఫిర్యాదు చేశాం. ప్రజలు ఓట్ చోరీ అంశంపై చర్చించుకుంటున్నారు. మేము దీనికి మరింత ఊపునివ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఈ ర్యాలీ తర్వాత 5.5 కోట్ల సంతకాలతో కూడిన ఈ వినతి పత్రాన్ని సమర్పించడానికి మేము రాష్ట్రపతి అపాయింట్ మెంట్ కూడా కోరాం. ఈవీఎంల గురించి చాలా ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. లక్షలాది మంది ఆదివారం జరిగే ర్యాలీలో పాల్గొంటారు. ఇది పార్టీ అంతర్గత కార్యక్రమం" అని కేసీ వేణుగోపాల్ స్పష్టం చేశారు.

ఓట్ చోరీ అంశంపై లోక్ సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు పార్లమెంట్​లో హోం మంత్రి అమిత్ షా సమాధానం ఇవ్వలేదని కేసీ వేణుగోపాల్ అన్నారు. పండిట్ జవహర్‌ లాల్ నెహ్రూ ఓట్ చోరీ ద్వారా ప్రధాని అయ్యారని అమిత్ షా ఆరోపించారని పేర్కొన్నారు. ఇలా వ్యాఖ్యానించడం మహాత్మా గాంధీపై ప్రత్యక్ష దాడేనని ఆరోపించారు. అమిత్ షా ఆరోపణల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని, అవి పూర్తిగా నిరాధారమైనవని స్పష్టం చేశారు. ఓట్ చోరీపై సభలో అమిత్ షా ఇచ్చిన అనేక సమాధానాలను తాను చూశానని, అవి పూర్తిగా రక్షణాత్మకంగా ఉన్నాయన్నారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ), ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ), ఆదాయపు పన్ను శాఖ (ఐటీ), కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి (సీఈసీ) వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుందని కేసీ వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నారు. ఇది ధనబలం, కండబలానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటమని అన్నారు. అయితే దేశ ప్రజలు ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడటం గురించి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారని వెల్లడించారు. అందుకే ఓట్ చోరీ, ఇతర అంశాల్లో ప్రజలు తమకు అండగా నిలుస్తారని విశ్వసిస్తున్నామని అన్నారు.

