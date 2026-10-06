CEC కచ్చితంగా వెళ్లాల్సిందే- ఆ కీలుబొమ్మను ఆడించే ఇద్దరూ బాధ్యత వహించాల్సిందే: కాంగ్రెస్ డిమాండ్
బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు- సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాకు డిమాండ్- మోదీ, షా కూడా బాధ్యత వహించాలన్న జైరాం రమేశ్- ఫామ్-6 మార్పులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : October 6, 2026 at 10:47 AM IST
Congress On Bengal Elections : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున రిగ్గింగ్, భారీ అవతకవకలు జరిగాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పర్యవేక్షణలోనే ఇదంతా జరిగిందని ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలవాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆ వ్యూహం రూపొందించారని ఆరోపణలు చేశారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన ఓ వార్తా కథనాన్ని జైరాం రమేశ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో షేర్ చేస్తూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు
అయితే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో తొలగించిన 27 లక్షల మంది ఓటర్లకు సంబంధించిన అప్పీళ్లను పరిశీలించేందుకు బంగాల్లో ట్రైబ్యునళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ కేసులను పరిశీలిస్తున్న కొందరు న్యాయమూర్తులు, ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసిన ఆన్లైన్ వ్యవస్థలో చాలా లోపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారని ఆ కథనంలో ఉంది. దీనిపై జైరాం రమేశ్ స్పందిస్తూ ఎన్నికల సంఘం వ్యవహారాల్లో మరిన్ని విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయని అన్నారు. బంగాల్ ఎన్నికలు పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగిన ఎన్నికలుగా మిగిలిపోతాయని ఆరోపించారు.
More skeletons are tumbling out of the Election Omission of India’s closet. Clearly the PM-HM strategy was to somehow capture and win the West Bengal Assembly elections at any cost. It was a text book case of mass manipulation and rigging which was overseen by the CEC. The puppet has of course to go but the two puppeteers too have to be held accountable. They stand brutally exposed and now it is only a matter of time for them to meet their reckoning. Today, MPs of the INDIA janbandhan plus other Opposition MPs who have also been invited will be marching peacefully to the Election Commission of India to demand the CEC's resignation. Looks like the Parliament complex is already under an unprecedented security siege showing the extreme nervousness of the puppeteer pair.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 6, 2026
సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ఉద్దేశిస్తూ పప్పెట్ (కీలుబొమ్మ) వెళ్లాల్సిందేనని, అయితే ఆ కీలుబొమ్మను ఆడించే ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా బాధ్యత వహించాల్సిందేనని అన్నారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్, ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇందుకోసం ప్రతిపక్ష ఎంపీలు ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయానికి వెళ్లి నిరసన చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఇండియా కూటమి ఎంపీలతో పాటు నిరసనకు రావాలనుకునే ఇతర ప్రతిపక్ష ఎంపీలను కూడా ఆహ్వానించినట్లు కాంగ్రెస్ తెలిపింది. పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలో భారీగా భద్రత ఏర్పాటు చేయడంపైనా జైరాం రమేశ్ స్పందించారు. ప్రతిపక్షాల నిరసనకు ప్రభుత్వం భయపడుతోందని ఆయన విమర్శించారు.
ఫామ్-6పై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
మరోవైపు, ఓటర్ల జాబితాలో పేరు చేర్చుకునేందుకు ఉపయోగించే ఫామ్-6 విషయంలో సుప్రీంకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఇప్పుడు చర్చకు వచ్చాయి. ఫామ్-6లో చేసిన మార్పులకు తాము అనుమతి ఇవ్వలేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆ మార్పులు ఎవరు చేశారో తెలుసుకోవాలని కోర్టు తెలిపింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి.మోహనాతో కూడిన ధర్మాసనం ఆ అంశాన్ని విచారించింది. చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తేలితే దాన్ని రద్దు చేసే అధికారం తమకు ఉందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
రాహుల్ గాంధీ కూడా ఫైర్
ఆ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కూడా స్పందించారు. ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి ఒక్కరినీ బాధ్యులను చేస్తామని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా సూచనలతో సీఈసీ రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేశారని కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. అయితే ఈ ఆరోపణలను ఎన్నికల సంఘం ఖండిస్తోంది. ఎన్నికల సంఘంలో అధికారులు, కమిషనర్ల మధ్య భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉండటం సాధారణమేనని ఈసీ తెలిపింది. చర్చల సమయంలో ఒక్కో అధికారి ఒక్కో అభిప్రాయం చెప్పడం సహజమని పేర్కొంది. తాము తీసుకున్న అన్ని నిర్ణయాలు చట్టానికి లోబడే ఉన్నాయని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. నిబంధనలను పాటించే ఆదేశాలు మాత్రమే ఇస్తున్నామని తెలిపింది. ఇదిలా ఉండగా, గత పది నెలల్లో ఎస్ఐఆర్తో పాటు పలు అంశాలపై ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి కనీసం 14 సార్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు ఓ వార్తా కథనం పేర్కొంది. దీంతో ఇప్పటికే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై రాజకీయ దుమారం కొనసాగుతుండగా సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు, ఎన్నికల సంఘంలోని భిన్నాభిప్రాయాల వార్తలు ఈ వ్యవహారాన్ని మరింత వేడెక్కించాయి.
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