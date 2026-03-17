రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో క్రాస్ ఓటింగ్- ముగ్గురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు సస్పెండ్
ఒడిశా, హరియాణా కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు క్రాస్ ఓటింగ్- హరియాణాలో బీజేపీ ఓట్ చోరీకి పాల్పడిందని కాంగ్రెస్ ఆరోపణలు
Published : March 17, 2026 at 8:47 PM IST
Rajya Sabha Election 2026 : రాజ్యసభ ఎన్నికల క్రాస్ ఓటింగ్కు పాల్పడిన ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలను కాంగ్రెస్ సస్పెండ్ చేసింది. సోఫియా ఫిర్దౌస్, రమేష్ జెనా, దాశరథి గోమాంగో అనే ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ఒడిశా కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాల కారణంగా ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేసినట్లు వెల్లడించింది. "సోమవారం జరిగిన రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్షానికి చెందిన ముగ్గురు సభ్యులు పార్టీ ఆదేశాలను ధిక్కరించి బీజేపీ మద్దతు ఇచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటు వేశారు. వారిని తక్షణమే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశాం. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాల కారణంగా గజపతి జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ (DCC) అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే దాశరథి గొమాంగో, సనఖేముండి ఎమ్మెల్యే రమేష్ జెనా, బారాబతి-కటక్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే సోఫియా ఫిర్దౌస్ ఈ ముగ్గురినీ సస్పెండ్ చేశాం" అని ఒడిశా ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ మీడియా విభాగం ఛైర్మన్ అరబింద దాస్ అన్నారు.
అసెంబ్లీలో 14 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న కాంగ్రెస్, నాలుగో రాజ్యసభ స్థానానికి బీజేడీ అభ్యర్థి దత్తేశ్వర్ హోటాకు మద్దతు ప్రకటించింది. అయితే, బీజేడీ, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల క్రాస్ ఓటింగ్ కారణంగా బీజేపీ మద్దతు తెలిపిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి దిలీప్ రే గెలిచారు. రేకు అనుకూలంగా బీజేడీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు వేసిన క్రాస్ ఓటింగ్ వల్ల రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్షానికి కేవలం ఒక అభ్యర్థి విజయం మాత్రమే దక్కింది. అటు బీజేపీ సునాయాసంగా రెండు సీట్లను గెలుచుకోగా, ఒక సీటు స్వతంత్ర అభ్యర్థికి దక్కింది. వీరిలో బీజేపీ అభ్యర్థులు మన్మోహన్ సమల్, సుజీత్ కుమార్, బిజూ జనతా దళ్ (BJD) అభ్యర్థి సంతృప్త మిశ్రా, స్వతంత్ర అభ్యర్థి దిలీప్ రే ఉన్నారు.
"నేను చివరిసారిగా 2002లో రాజ్యసభకు పోటీ చేసి గెలిచి 2008 వరకు సేవలందించాను. ఆ తర్వాత రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టడం ఇది మూడోసారి. ఈసారి నేను స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశాను. బీజేపీతో పాటు BJD, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన సభ్యులు మద్దతు తెలిపారు. ఈ విజయాన్ని సాధించడానికి అందరూ ఏకమయ్యారు. అందుకే పూరీ జగన్నాథ స్వామికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. నా శక్తి మేరకు ఒడిశా అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తాను. "
--దిలీప్ రే, స్వతంత్ర అభ్యర్థి
హరియాణాలో బీజేపీ ఓట్ చోరీకి పాల్పడింది : కాంగ్రెస్
మరోవైపు హరియాణా రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓట్ చోరీకి పాల్పడిందంటూ కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. క్రాస్ ఓటింగ్కు పాల్పడిన ఎమ్మెల్యేలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. బీజేపీ, కాంగ్రెస్కు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు క్రాస్ ఓటింగ్కు పాల్పడ్డారంటూ ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆసక్తికరంగా మారిన ఎన్నికల్లో బీజేపీకి చెందిన సంజయ్ భాటియా, కాంగ్రెస్కు చెందిన కరమ్వీర్ సింగ్ బౌధ్ ఎన్నికయ్యారు. సునాయాస విజయం అవకాశం ఉన్న కాంగ్రెస్కు క్రాస్ ఓటింగ్ చేయడంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థి సతీష్ నందల్ (63)పై బౌధ్ స్వల్ప తేడాతో గెలుపొందారు.
హరియాణాలో చీకటి మాటున బీజేపీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని హత్య చేయడానికి, ఓటు చోరీకి ప్రయత్నించిందని రోహ్తక్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ దీపేందర్ హూడా ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యంపై బీజేపీకి విశ్వాసం లేదని ఆ పార్టీ నిరూపించుకుందని ఆయన ఆరోపించారు. "బీజేపీ కేవలం అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని చూస్తోంది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, కార్యకర్తలు అప్రమత్తమై దోపిడీ జరగకుండా అడ్డుకుని సామాజిక న్యాయం కోసం పనిచేసే కరమ్వీర్ బౌధ్కు విజయాన్ని అందించారు. బీజేపీ గుజరాత్ ఉప ముఖ్యమంత్రిని హరియాణాకు పరిశీలకుడిగా పంపి, ఎలాగైనా రాజ్యసభ సీటును గెలవాలని హైకమాండ్ ప్రయత్నించింది." అని అన్నారు.