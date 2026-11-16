ఓట్ల చోరీపై ఈసీని నిలదీసిన కాంగ్రెస్- సుప్రీం కోర్టు ముందు 48 ప్రశ్నల చిట్టా!
Congress 48 Questions to ECI : ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలపై ఎన్నికల సంఘం దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్లో తమ ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు లేవని కాంగ్రెస్ సోమవారం ఆరోపించింది.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
Published : November 16, 2026 at 6:13 PM IST
దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియ, ఓట్ల చోరీ ఆరోపణలపై ఎన్నికల సంఘాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రశ్నించింది. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) తమ ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు ఇవ్వడం లేదని కాంగ్రెస్ సోమవారం ఆరోపించింది. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC), ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్లు (ECs), సంబంధిత అధికారులను ప్రశ్నించడానికి ఇండి కూటమి సుప్రీం కోర్టు అనుమతిని కోరినట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం సమాధానం చెప్పాల్సిన 48 ప్రశ్నలతో కూడిన జాబితాను సుప్రీం కోర్టుకు సమర్పించినట్లు కాంగ్రెస్ పేర్కొంది.