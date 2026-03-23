పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించేందుకు 'విశ్వగురు' మోదీ ఎందుకు ప్రయత్నించట్లేదు?: కాంగ్రెస్

మిడిల్ ఈస్ట్‌లో అంతకంతకూ ముదురుతున్న యుద్ధం- అక్కడి సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించేందుకు ప్రధాని మోదీ దౌత్యపరమైన చొరవ తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్- అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, నెతన్యాహులను వ్యతిరేకించడం మోదీకి ఇష్టం లేదని ఎద్దేవా

File Photo: Congress MP Jairam Ramesh (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 12:48 PM IST

Congress On Modi : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించేందుకు దౌత్యపరమైన చొరవ కోసం స్వయం ప్రకటిత 'విశ్వగురు' అయిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బ్రిక్స్ సదస్సును ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్లడం లేదని కాంగ్రెస్ మండిపడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహులను వ్యతిరేకించడం మోదీకి ఇష్టం లేదని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్) జైరాం రమేశ్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు.

"ఈ ఏడాది చివర్లో భారత్ అధ్యక్షతన దిల్లీలో 18వ వార్షిక బ్రిక్స్ సదస్సు జరగనుంది. ఇందులో బ్రెజిల్, రష్యా, భారత్, చైనా, దక్షిణాఫ్రికా, అర్జెంటీనా, ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, యూఏఈ సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి. పశ్చిమాసియా సంక్షోభాన్ని, దాని ప్రభావాలను ఎదుర్కోవడానికి ఒక దౌత్యపరమైన చొరవ తీసుకునేందుకు ఉద్దేశించిన శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని స్వయం ప్రకటిత 'విశ్వగురు' అయిన ప్రధాని మోదీ ఎందుకు ముందుకు తీసుకెళ్లడం లేదు? దీన్ని బట్టి మోదీకి యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహులను వ్యతిరేకించడం ఇష్టం లేదని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది" అని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు.

'ఈ ఏడాది అమెరికాలో జరగబోయే జీ20 సమ్మిట్ వల్ల నో యూజ్'
పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులపై చర్చించడానికి భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విదేశీ నాయకులకు ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్నారని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. "ఈ సంభాషణలలో మన ఎల్ సుప్రీమోకు (మోదీకి) ఆలింగనాలు ఉండవు. చేతి వేలు ఊపుతూ, జ్ఞానబోధ చేస్తూ ఫొటోలు దిగే అవకాశాలు ఉండవు. అయితే శిఖరాగ్ర సమావేశాల్లో విలువైన ముఖాముఖి చర్చలు జరపొచ్చు. ఏదైనా సంక్షోభానికి సంబంధించిన నిర్దిష్టమైన చర్యలను తీసుకోవచ్చు. ఈ ఏడాది జీ20కి అమెరికా అధ్యక్షత వహిస్తోంది. అప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరిన్ని ఆవేశపూరిత ప్రసంగాలు, ఎగతాళి మాటలు తప్ప ఆ సమ్మిట్‌ వల్ల చెప్పుకోదగ్గ ఫలితాలేమీ ఉండవు" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.

దౌత్యపరమైన పరిష్కారం కావాలి: మనీశ్ తివారీ
పశ్చిమాసియా సంఘర్షణ కారణంగా సరఫరా గొలుసులో ఏర్పడుతున్న అంతరాయాలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ మనీశ్ తివారీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనికి దౌత్యపరమైన పరిష్కారం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ముడి చమురు, సహజ వాయువు, ఎరువులు, ఆహారం, ఔషధాల సరఫరా గొలుసు అంతరాయం వల్ల కలిగే పరిణామాలను ప్రస్తావించారు. ఇంధనాన్ని వినియోగించే దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.

'అక్కడ నిరూపయోగంగా మూడు వేల నౌకలు'
"పశ్చిమాసియా సంక్షోభం అత్యంత ప్రమాదకరమైన దశలోకి ప్రవేశించింది. గల్ఫ్ ఆప్ ఒమన్ , పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో 3000 నౌకలు నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి. ఇజ్రాయెల్, అమెరికా, ఇరాన్ తమ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించుకోవాలి. దౌత్య మార్గం ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి. ఇంధనాన్ని వినియోగించే దేశాల్లో పరిస్థితి అంతకంతకు దిగజారుతోంది. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ముడి చమురు, సహజ వాయువుకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. ఎరువులు, ఆహారం, ఔషధాలు, ప్రాణాలను కాపాడే అత్యవసర మందులకు కూడా సంబంధించినది. మొత్తం సరఫరా గొలుసు దెబ్బతింది" అని మనీశ్ తివారీ పేర్కొన్నారు.

మోదీ అధ్యక్షతన మీటింగ్
కాగా, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల వేళ ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన ఆదివారం సాయంత్రం భద్రత వ్యవహారాల క్యాబినెట్‌ కమిటీ (సీసీఎస్‌) సమావేశం జరిగింది. ఈ మీటింగ్‌లో దేశంలో పెట్రోలియం, విద్యుత్, ఎరువుల రంగాల స్థితిగతులపై సీనియర్ మంత్రులతో చర్చించారు మోదీ. ఈ సమావేశంలో కేంద్రమంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, జేపీ నడ్డా, శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, నిర్మలా సీతారామన్, జైశంకర్, రామ్మోహన్ నాయుడు, హర్దీప్ సింగ్ పురి, సర్బానంద సోనోవాల్, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ డోభాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గ్యాస్, పెట్రోల్, ఎరువుల సరఫరాలో ఇబ్బందులు రాకుండా చూడాలని ప్రధాని మోదీ ఆదేశించారు.

