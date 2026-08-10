'పేరుకు మాత్రమే అది ఉపాధి హామీ పథకం- అదంతా రోజ్గార్ చోరీ'- VB-G RAM Gపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
కొత్త గ్రామీణ ఉపాధి పథకంతో ఉద్యోగ కల్పన భారీగా తగ్గిందన్న జైరాం రమేశ్- జులైలో ఉపాధి కల్పన 49.94 శాతం తగ్గిందని ఆరోపణ- విద్యార్థులపై పోలీసుల దౌర్జన్యంపై అమిత్ షా ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్
Published : August 10, 2026 at 3:54 PM IST
Congress On MGNREGA : గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం విషయంలో కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం (MGNREGA) స్థానంలో అమల్లోకి వచ్చిన వీబీ-జీ రామ్ జీ (VB-G RAM G) చట్టంపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ మండిపడ్డారు. ఈ కొత్త చట్టం పేరుకు మాత్రమే ఉపాధి హామీ ఇస్తోందని. వాస్తవానికి ఇది రోజ్గార్ చోరీ అని ఆయన విమర్శించారు.
జులై 2026లో కొత్త చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తొలి నెలలోనే గ్రామీణ ఉపాధి కల్పనలో భారీగా తగ్గుదల కనిపించిందని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. అధికారిక గణాంకాలను వెల్లడిస్తూ ప్రచురితమైన ఓ మీడియా కథనాన్ని ఆయన సోమవారం ఎక్స్లో షేర్ చేశారు. 2025 జులైలో ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ అమల్లో ఉండగా లభించిన ఉపాధితో పోలిస్తే 2026 జులైలో కొత్త పథకం కింద ఉపాధి గణనీయంగా తగ్గిందని తెలిపారు.
The first month of the Modi Government’s VB-G RAM G is already exposing the cost of destroying MGNREGA.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 10, 2026
In July 2026, the first month since the new law was adopted, rural employment generation fell sharply compared to July 2025 when MGNREGA was in operation.
• 49.94%… pic.twitter.com/UsFJ8wshTX
49.94 శాతం తగ్గుదల
కొత్త చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తొలి నెలలోనే ఉపాధి కల్పనపై దాని ప్రభావం స్పష్టమైందని జైరాం రమేశ్ అన్నారు. గతేడాది జులైతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది జులైలో ఉపాధి కోసం లభించిన పర్సన్-డేస్ 49.94 శాతం తగ్గినట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఉపాధి పొందిన గ్రామీణ కుటుంబాల సంఖ్య కూడా 51.45 శాతం తగ్గిందని తెలిపారు. మొత్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కల్పించిన ఉపాధి దాదాపు సగానికి పడిపోయిందని ఆరోపించారు.
ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏను తొలగించి కొత్త వ్యవస్థను తీసుకురావడం వల్ల ఇలాంటి పరిణామాలు ఎదురవుతాయని కాంగ్రెస్, ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు ముందుగానే హెచ్చరించాయని జైరాం రమేశ్ అన్నారు. గ్రామీణ కార్మికులకు ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా, తమ హక్కులను చట్టబద్ధంగా డిమాండ్ చేసుకునే అవకాశం ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ కల్పించిందని ఆయన చెప్పారు. గ్రామ పంచాయతీలకు కీలక పాత్ర ఇవ్వడం ద్వారా గ్రామీణ ప్రజలకు ఉపాధి అవకాశాలు అందేలా పాత చట్టం పనిచేసిందని జైరాం రమేశ్ అన్నారు.
ప్రభుత్వాల రాజకీయ నిర్ణయాలపై ఆధారపడకుండా గ్రామీణ కార్మికులకు ఉపాధి హామీ కల్పించడం ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. అయితే కొత్త చట్టం ద్వారా పథకాన్ని కేంద్రీకరించారని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఆర్థిక భారం పెంచడంతో పాటు సాంకేతికత, బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణపై ఆధారపడేలా చేశారని జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఉపాధి హామీ స్వరూపమే దెబ్బతిందని, కార్మికులు తమ హక్కులను పొందడం మరింత కష్టంగా మారిందని అన్నారు. అందుకే ‘వీబీ-జీ రామ్ జీ అంటే రోజ్గార్ చోరీ అని వ్యాఖ్యానించారు.
విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యలపై అమిత్ షా ప్రకటనకు డిమాండ్
ఇదిలా ఉండగా, దిల్లీలో విద్యార్థుల నిరసనల సందర్భంగా పోలీసుల చర్యలపై కాంగ్రెస్ మరోసారి కేంద్రాన్ని నిలదీసింది. ఈ అంశంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పార్లమెంట్లో ప్రకటన చేయాలని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు వేణుగోపాల్ సోమవారం లేఖ రాశారు. దిల్లీలో ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులు, యువతపై పోలీసులు అధిక బలప్రయోగానికి పాల్పడ్డారన్న వార్తలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా నిరసనకారులపై పెల్లెట్ గన్స్ వినియోగించారన్న ఆరోపణలపై సమగ్ర విచారణ అవసరమని అన్నారు.
Wrote to the Hon’ble Lok Sabha Speaker urging him to demand Home Minister Amit Shah’s statement on the police brutalities on students - on the floor of the House.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 10, 2026
The Delhi Police and the CRPF, which were at the forefront of the violence against students, report to his… pic.twitter.com/G1KoxDOg3v
ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్న యువతపై చట్ట అమలు సంస్థలు కఠినంగా వ్యవహరించడం జాతీయ స్థాయిలో ఆందోళన కలిగించే అంశమని వేణుగోపాల్ పేర్కొన్నారు. దీనిపై పార్లమెంట్లో తక్షణమే చర్చ జరగాలని కోరారు. దిల్లీ పోలీస్ నేరుగా కేంద్ర హోంశాఖ పరిధిలో పనిచేస్తున్నందున అక్కడి పోలీసుల చర్యలకు హోంమంత్రి అమిత్ షా బాధ్యత వహించాలని వేణుగోపాల్ అన్నారు. రాజ్యాంగంలోని 77, 75(3) అధికరణలను ప్రస్తావిస్తూ కేంద్ర మంత్రివర్గం లోక్సభకు సమష్టిగా బాధ్యత వహిస్తుందని గుర్తు చేశారు.
అందువల్ల విద్యార్థులపై జరిగినట్లు ఆరోపిస్తున్న పోలీసు దౌర్జన్యాలపై అమిత్ షా సభకు వచ్చి వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉందని అన్నారు. మంత్రి స్వచ్ఛందంగా సభకు వచ్చి ప్రకటన చేయకపోతే పార్లమెంటరీ జవాబుదారీతనాన్ని కాపాడేందుకు స్పీకర్ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. జులై 20న పేపర్ లీక్ అంశంపై విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసన సందర్భంగా పోలీసుల అతిగా వ్యవహరించారన్న ఆరోపణలపై ప్రతిపక్షాలు ఇప్పటికే లోక్సభ, రాజ్యసభల్లో అమిత్ షా ప్రకటన చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఆ అంశంపై అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య విభేదాలతో ఉభయ సభల్లో పలుమార్లు కార్యకలాపాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
కేరళ పేరు మార్పునకు బిల్లు
మరోవైపు, కేరళ రాష్ట్రం పేరును కేరళంగా మార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం లోక్సభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టింది. కేంద్రం హోంశాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ సోమవారం కేరళ (పేరు మార్పు) బిల్లు- 2026ను సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రతిపక్షాల ఆందోళనల మధ్యే మళ్లీ బిల్లును తీసుకొచ్చారు. అయితే కేరళ అసెంబ్లీ రెండేళ్ల క్రితమే రాష్ట్రం పేరును కేరళం అని మార్చాలని తీర్మానం చేసింది. 2024 జూన్లో ఆ తీర్మానాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి పంపింది.
అనంతరం రాష్ట్రపతి ఈ అంశంపై రాష్ట్ర శాసనసభ అభిప్రాయాన్ని కోరుతూ బిల్లును తిరిగి పంపారు. దీనిపై కేరళ శాసనసభ మరోసారి చర్చించి పేరుమార్పునకు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపింది. ఇప్పుడు కేంద్రం దీనికి అనుగుణంగా పార్లమెంట్లో బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం రాష్ట్రం పేరును కేరళ నుంచి కేరళంగా మార్చేందుకు రాజ్యాంగంలోని మొదటి షెడ్యూల్లో అవసరమైన సవరణలు చేయనున్నట్లు బిల్లులో పేర్కొంది. బిల్లు ఆమోదం పొందితే అధికారికంగా రాష్ట్రం పేరు కేరళం అవుతుంది.
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