'గిరిజనుల గొంతు నొక్కుతున్నారు'- నికోబార్ ప్రాజెక్టుపై కాంగ్రెస్ స్పందన
కోర్టుల్లో కేసులు ఉన్నా ఆగని పనులు- గిరిజనులను బెదిరిస్తున్న అధికారులు- పూర్వీకుల భూములు లాక్కునే కుట్ర- సోనియా గాంధీ హెచ్చరికలు బేఖాతర్- రాజ్యాంగ చరిత్రను గుర్తు చేసుకున్న కాంగ్రెస్
Published : January 24, 2026 at 5:25 PM IST
Jairam Ramesh on Nicobar Project : కేంద్ర ప్రభుత్వం పర్యావరణానికి పెను ముప్పుగా మారే 'గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్టు'ను మొండిగా ముందుకు తీసుకెళ్తోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. శనివారం ఆయన ఈ అంశంపై కేంద్రం తీరును ఎండగట్టారు. నికోబార్ దీవుల్లోని ఆదివాసీ గిరిజనుల హక్కులను కాలరాస్తున్నారని, వారిని భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కోర్టుల్లో కేసులు నడుస్తున్నా, పర్యావరణవేత్తలు గగ్గోలు పెడుతున్నా, మోదీ ప్రభుత్వానికి మాత్రం చీమ కుట్టినట్లయినా లేదన్నారు. వారి ఉదాసీన వైఖరి దేశానికి ప్రమాదకరమని ఆయన మండిపడ్డారు. ఇదే సమయంలో భారత రాజ్యాంగంపై సంతకాలు చేసి నేటికి 76 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భాన్ని కూడా జైరాం రమేశ్ గుర్తు చేసుకున్నారు.
బుల్డోజర్లతో విధ్వంసం
గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్టు విషయంలో ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరును జైరాం రమేశ్ తప్పుబట్టారు. "గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్టు పర్యావరణానికి అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. అయినా సరే ప్రభుత్వం దీనిని బుల్డోజర్లతో బలవంతంగా రుద్దుతోంది. కోల్కతా హైకోర్టులో దీనిపై పిటిషన్లు విచారణలో ఉన్నాయి. జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్ కూడా ఈ కేసును పరిశీలిస్తోంది. నిపుణులు తమ ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశారు. కానీ మోదీ ప్రభుత్వానికి ఇవేవీ పట్టడం లేదు. వారికి ఏదీ తేడా కలిగించడం లేదు" అని జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నికోబార్లో జరుగుతున్న దారుణాలను వివరిస్తూ ఒక మీడియా కథనాన్ని జైరాం రమేశ్ షేర్ చేశారు. "లిటిల్, గ్రేట్ నికోబార్లోని గిరిజన మండలి సభ్యులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లా యంత్రాంగం వారిని భయపెడుతోంది. తమ పూర్వీకుల భూములను ఈ ప్రాజెక్టు కోసం అప్పగించాలని ఒత్తిడి చేస్తోంది. ఇది ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. అభివృద్ధి పేరుతో ఆదివాసీలను అణచివేయడం సరికాదు" అని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
సోనియా గాంధీ హెచ్చరిక
గతంలో కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ కూడా దీనిపై స్పందించారని జైరాం రమేశ్ గుర్తు చేశారు. "సోనియా గాంధీ ఈ ప్రాజెక్టును ప్రణాళికాబద్ధమైన దుస్సాహసంగా అభివర్ణించారు. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల ద్వీపంలోని స్థానిక గిరిజన తెగల ఉనికికే ప్రమాదం వాటిల్లుతుందని ఆమె హెచ్చరించారు. చట్టపరమైన, చర్చాపరమైన ప్రక్రియలను ప్రభుత్వం అపహాస్యం చేసిందని ఆమె గతంలోనే ఆరోపించారు. అయితే పర్యావరణ శాఖ మంత్రి భూపేంద్ర యాదవ్ మాత్రం అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నామని, దేశాభివృద్ధికి ఇది అవసరమని సమర్థించుకుంటున్నారు" అని చెప్పారు.
మరోవైపు, దేశ చరిత్రలో నేటి ప్రాముఖ్యాన్ని జైరాం రమేశ్ వివరించారు. "సరిగ్గా 76 ఏళ్ల క్రితం, ఇదే రోజున (జనవరి 24) భారత రాజ్యాంగంపై రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులు సంతకాలు చేశారు. 264 మంది సభ్యులు అధికారికంగా తమ సంతకాలను చేశారు. 1949 నవంబర్ 26న రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించినా, సంతకాలు మాత్రం ఈరోజే జరిగాయి. అప్పట్లో మూడు ప్రతులను సిద్ధం చేశారు. అందులో రెండు చేతితో రాసినవి. ఒకటి ఇంగ్లిష్లో, మరొకటి హిందీలో ఉన్నాయి" గుర్తు చేశారు.
అద్భుతమైన కళాఖండం
రాజ్యాంగం ప్రతుల తయారీ వెనుక ఉన్న కళాత్మకతను ఆయన వివరించారు. శాంతినికేతన్కు చెందిన ప్రముఖ కళాకారుడు నందలాల్ బోస్ నేతృత్వంలో కళాకారులు ఇందులో చిత్రాలు గీశారు. మొత్తం 22 అద్భుతమైన చిత్రాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఇంగ్లిష్ కాలిగ్రఫీని ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రైజాదా అందించారు. హిందీ కాలిగ్రఫీని వసంత్ కె వైద్య రాశారు. లలిత కళా అకాడెమీ దీనిని ఒక గొప్ప కళాఖండంగా అభివర్ణించింది.
రాజ్యాంగంపై ఉన్న జాతీయ చిహ్నం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన కథను జైరాం రమేశ్ పంచుకున్నారు. రాజ్యాంగం మొదటి పేజీలో జాతీయ చిహ్నమైన సింహాల బొమ్మ ఉంటుంది. దీనిని దీనానాథ్ భార్గవ అనే కళాకారుడు డిజైన్ చేశారు. అయితే ఆ సింహాలు అచ్చం నిజమైన సింహాల్లాగే ఉండాలని నందలాల్ బోస్ కోరారు. దీంతో దీనానాథ్ భార్గవ కోల్కతా జంతు ప్రదర్శనశాలకు వెళ్లారు. అక్కడ కొన్ని నెలల పాటు సింహాలను గమనించి, ఆ తర్వాతే ఆ బొమ్మను గీశారు. "సంతకాలు చేసిన రోజున సభ్యులంతా కలిసి గ్రూప్ ఫోటో దిగారు. అది చరిత్రలో నిలిచిపోయే దృశ్యం" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.