ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ సూచికలో భారత్ 157 స్థానం- దాడికి గురవుతోందని కాంగ్రెస్ ఫైర్
భారత్లో పత్రికా స్వేచ్ఛపై కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం- అధికారానికి నిజాన్ని చెప్పే, ప్రజాస్వామ్య విలువలను పరిరక్షించడానికి కృషి చేసే పాత్రికేయులకు, గొంతుకలకు సంఘీభావం ఉంటుందని వెల్లడి
Published : May 3, 2026 at 10:36 AM IST
Congress World Press Freedom Index : భారత్లో పత్రికా స్వేచ్ఛపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది కాంగ్రెస్. ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ సూచిక 2026లో భారత్ 157వ స్థానంలో ఉందని, ఇది చాలా తీవ్రమైన అంశమని పేర్కొంది. ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛ దినోత్సవం సందర్భంగా భారత్ పత్రికా స్వేచ్ఛ పరిస్థితిపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా మండిపడింది. స్వేచ్ఛాయుత పత్రిక ప్రజాస్వామ్యానికి గొంతుక అని, అయితే అది దాడికి గురవుతోందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. అలాగే అధికారానికి నిజాన్ని చెప్పే, ప్రజాస్వామ్య విలువలను పరిరక్షించడానికి కృషి చేసే పాత్రికేయులకు, గొంతుకలకు సంఘీభావం తెలిపింది.
"స్వేచ్ఛాయుత పత్రికా వ్యవస్థ ప్రజాస్వామ్యానికి గొంతుక. కానీ నేడు ఆ గొంతుకపై దాడి జరుగుతోంది. ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛా సూచిక 2026లో భారత్ 157వ స్థానంలో నిలిచింది. ఇది 'అత్యంత తీవ్రమైన' వర్గంలోకి వస్తుంది. ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛా దినోత్సవం సందర్భంగా, అధికారానికి నిజాన్ని చెబుతూ, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి పోరాడే ప్రతి నిర్భయ గొంతుకకు కాంగ్రెస్ పార్టీ దృఢంగా అండగా నిలుస్తుంది."
-- కాంగ్రెస్
A free press is the voice of democracy, but today that voice is under attack. India ranks 157 in the World Press Freedom Index 2026, falling into the “very serious” category.— Congress (@INCIndia) May 3, 2026
On World Press Freedom Day, the Congress party stands firmly with every fearless voice that speaks truth…
ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 180 దేశాల్లో చేపట్టిన సర్వేలో భారత్ 157వ స్థానంలో నిలిచింది. కాగా గతేడాది విడుదల చేసిన జాబితాలో భారత్ 151 స్థానంలో నిలవగా, ఈ ఏడాది మరో ఆరు స్థానాలు దిగజారింది. ఈ సారి జాబితాలో తొలి స్థానంలో నార్వే, ఆ తర్వాత నెదర్లాండ్స్, ఈస్టోనియా, డెన్మార్క్, స్వీడన్ దేశాలు ఉన్నాయి. ఇక చివర్లో సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, చైనా, ఉత్తర కొరియా ఉన్నాయి. ప్రపంచ దేశాల్లో జర్నలిస్టులు, మీడియాకు ఉన్న భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ ఆధారంగా ఫ్రాన్స్ కేంద్రంగా పనిచేసే రిపోర్టర్స్ వితౌట్ బోర్డర్స్ (ఆర్ఎస్ఎఫ్) అనే సంస్థ ఏటా వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడం ఇండెక్స్ను విడుదల చేస్తోంది.
పత్రికా స్వేచ్ఛ పట్ల తమ నిబద్ధతను గౌరవించాల్సిన అవసరాన్ని ప్రభుత్వాలకు గుర్తు చేస్తూ మే 3న వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ డేను నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది పత్రికా స్వేచ్ఛ, వృత్తిపరమైన నైతిక విలువలకు సంబంధించిన అంశాలపై మీడియా నిపుణులు ఆత్మపరిశీలన చేసుకునేలా చేస్తోంది. పత్రికా స్వేచ్ఛ ప్రాథమిక సూత్రాలు అమలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పత్రికా స్వేచ్ఛ స్థితిని అంచనా వేయడానికి, మీడియా స్వాతంత్ర్యంపై జరుగుతున్న దాడుల నుంచి రక్షించడానికి, విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన పాత్రికేయులకు నివాళులు అర్పిస్తారు.
1991 ఏప్రిల్ 29 నుంచి మే 3 వరకు నమీబియా రాజధాని విండ్హోక్లో ఆఫ్రికాలో పత్రికా స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రం అనే అంశంపై యునెస్కో సెమినార్ నిర్వహించింది. మే 3న పత్రికల స్వేచ్ఛ కోసం కొన్ని సూత్రాలను ప్రతిపాదించగా, దాన్నే విండ్హోక్ డిక్లరేషన్గా పేర్కొంటారు. దీనికి గుర్తుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా మే 3న 'ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్ఛా దినోత్సవం'గా జరుపుకోవాలని 1993, డిసెంబరులో ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ తీర్మానించింది. 1994 నుంచి ఏటా దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ విండ్హోక్ ప్రకటన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పత్రికా స్వేచ్ఛను నిర్ధారించడానికి ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఇది ఆఫ్రికన్ పాత్రికేయులు, మీడియా నిపుణుల మధ్య జరిగిన భావాల మార్పిడి, ఆఫ్రికాతో పాటు ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో పత్రికా స్వేచ్ఛ, స్వతంత్రత, బహుళత్వాలను పెంపొందించడానికి కృషి చేసింది.
పత్రికా స్వేచ్ఛ అంటే?
సమాచారం, జ్ఞానం, ఆలోచనలు, భావాల వ్యాప్తిపై చట్టబద్ధమైన, పాలనాపరమైన నియంత్రణ లేకపోవడమే పత్రికా స్వేచ్ఛ. అంటే మీడియా సంస్థలు ప్రభుత్వం లేదా బయటి వ్యక్తుల నుంచి అనవసరమైన జోక్యం లేదా సెన్సార్షిప్ లేకుండా వార్తలు ప్రచురించడానికి, అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడానికి, సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ఉండే హక్కే పత్రికా స్వేచ్ఛగా చెబుతారు.
