AI సమ్మిట్​ను చైనా బజార్​లా మార్చిన బీజేపీ : రోబోడాగ్​ వివాదంపై పవన్ ఖేడా

ఏఐ సమ్మిట్​లో రోబో డాగ్​ వివాదం- బీజేపీ కాంగ్రెస్ విమర్శళు

Pawan Khera On Robotic Dog
Pawan Khera (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 19, 2026 at 8:57 AM IST

3 Min Read
Pawan Khera On Robotic Dog : దిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్​ ఎక్స్​పోలో ఓ యూనివర్సిటీ ప్రదర్శించిన రోబో డాగ్​పై రాజకీయంగా దుమారం రేపింది. ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నాయి. ఈ ఏఐ సమ్మిట్​ను బీజేపీ చైనా బజార్​లా మార్చిందని కాంగ్రెస్ నాయకుడు పవన్ ఖేడా ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా కేంద్ర ఐటీ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్​పై విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'ఆవిష్కరణలు, ఆలోచనల మార్పిడికి వేదిక కావాల్సిన ఏఐ సమ్మిట్‌ను బీజేపీ చైనా బజార్​లా మార్చింది. భారత్​లో ఏఐ అంటే అశ్విని అసమర్ధులుగా మారింది. ఈ విషయాన్ని ఆయన నిరూపించారు. ప్రధాన్ (తమాషా) మంత్రి విషయానికొస్తే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని జప్పి-పప్పీ ఫెస్ట్​లా చేస్తారు. ఏఐ సమ్మిట్ కూడా ఇలానే కావాలని భావించారు' అని పవన్ ఖేడా విమర్శించారు.

'వాస్తవ సమాచారమే ప్రదర్శించాలి'
ఇక ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సులో ఆ రోబోడాగ్‌ను తామే తయారు చేశామంటూ గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీ ప్రకటించడంపై కేంద్రం ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది. ఎక్స్‌పోలో వాస్తవమైన ఉత్పత్తులను మాత్రమే ప్రదర్శించాలని కేంద్ర సమాచార సాంకేతిక శాఖ స్పష్టం చేసింది. తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రోత్సహించకూడదని హెచ్చరించింది. ఇక్కడ ప్రదర్శించే వస్తువులపై ఎలాంటి వివాదాలు తలెత్తకూడదని నిర్దేశించింది. ప్రదర్శనలో ఏ వస్తువును అమ్మకానికి ఉంచకపోవడం వల్ల వాటిని ముందుగా తాము తనిఖీ చేయలేదని ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కృష్ణన్ అన్నారు. ప్రదర్శనలకు మాత్రమే ఉంచినవాటిని కూడా తనిఖీలు చేస్తే ఆవిష్కరణలను అణచివేస్తున్నామనే విమర్శలు వస్తాయన్నారు.

వర్సిటీ క్షమాపణలు
మరోవైపు రోబో డాగ్‌ను వివాదంపై వర్సిటీ యాజమాన్యం క్షమాపణలు చెప్పింది. తమ సంస్థే తయారు చేసిందన్న ప్రతినిధి నేహాసింగ్‌కు పూర్తి సమాచారం తెలియదని యూనివర్సిటీ తెలిపింది. ఆమెకు మీడియాతో మాట్లాడే అధికారం లేదని, అయితే కెమెరాలో కనిపించాలన్న ఉత్సాహంతో అలా చేసిందని పేర్కొంది. జరిగిన తప్పిదానికి క్షమాపణలు కోరుతున్నట్లు ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్రకటనలో తెలిపింది.

దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరుగుతున్న ఏఐ ఎక్స్​పోలో నొయిడాకు చెందిన గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసింది. గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీ తమ స్టాల్‌లో ఒక రోబోటిక్ డాగ్​ను ప్రదర్శించింది. దానికి 'ఓరియన్' అని పేరు పెట్టింది. అయితే, టెక్ నిపుణులు, విమర్శకులు అది భారతీయ ఆవిష్కరణ కాదని పసిగట్టారు. అది చైనాకు చెందిన 'యూనిట్రీ గో2' రోబో అని, దానిపై ఉన్న లేబుల్ మార్చి సొంత ఆవిష్కరణగా చెప్పుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. చైనా తయారు చేసిన రోబోను, ఇండియాలో తయారు చేసినట్లు చూపించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వచ్చాయి.

వివాదం ముదరడంతో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంది. గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీని వెంటనే ఎక్స్‌పో నుంచి వెళ్లిపోవాలని ఆదేశించారు. వారి స్టాల్‌ను తక్షణమే ఖాళీ చేయించారు. చైనా రోబోను తమదిగా చెప్పుకోవడంపై ఆన్​లైన్, ఆఫ్​లైన్ వేదికల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

రాహుల్ మండిపాటు
ఈ రోబో డాగ్​ విషయం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ కావడంతో ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డాయి ప్రతిపక్షాలు. ఏఐ సమ్మిట్‌ను ఒక పబ్లిసిటీ స్టంట్‌గా మార్చేశారని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. "దేశ ప్రతిభను, డేటాను వాడుకోవాల్సింది పోయి ఇక్కడ భారతీయ డేటా అమ్మకానికి ఉందని ఆరోపించారు. చైనా ఉత్పత్తులేమో ప్రదర్శనకు ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఏఐ విషయంలో భారత్‌ను ప్రపంచ దేశాల ముందు నవ్వులపాలు చేసిందని మండిపడ్డారు. చైనా మీడియా మనల్ని చూసి ఎగతాళి చేస్తోందని కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇది భారతదేశానికి నిజంగా అవమానకరమని పేర్కొంది. ఏఐ రంగాన్ని ఒక జోక్‌గా మార్చేశారని తెలిపింది. మనకున్న డేటా శక్తితో మనం ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించాల్సింది పోయి, ఇలా దిగజారడం సిగ్గుచేటు అని కాంగ్రెస్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

