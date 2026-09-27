ETV Bharat / bharat

ఈసీ ప్రకటనపై కాంగ్రెస్ ఫైర్- మిగతా 10.2 కోట్ల మంది ఓటర్ల సంగతేంటి? SIR చుట్టూ ముదురుతున్న వివాదం

సర్‌పై ఈసీ చర్యలు డ్యామేజ్ కంట్రోల్ మాత్రమేనని జైరాం రమేశ్ విమర్శ- ECINET, ఏఐ వినియోగం, ఫారం- 6 మార్పులపై ప్రశ్నలు- 2.8 కోట్ల మృతుల పేర్లు తొలగించామని చెబుతున్న బీజేపీ

Congress On SIR Voter Deletion
కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్ (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress On SIR Voter Deletion : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్) వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్, ఎన్నికల సంఘం మధ్య వివాదం మరింత ముదురుతోంది. సర్ ప్రక్రియకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన అరకొర చర్యలు సమస్యకు పరిష్కారం కాదని, ఇప్పటికే జరిగిన పరిణామాలపై నష్ట నివారణ ప్రయత్నమేనని (డ్యామేజ్ కంట్రోల్) కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. శుక్రవారం రాత్రి విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటన తన తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి చేసిన వృథా ప్రయత్నం అని స్పష్టం చేసింది. పాక్షికంగా చేసే దిద్దుబాటు చర్యల వల్ల లక్షలాది మంది ఓటర్ల హక్కులను కాలరాస్తున్నారని ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి, కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్‌ఛార్జ్ జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. ఓటర్ల తొలగింపుపై ఈసీ అనుసరిస్తున్న విధానాలు పౌరుల ప్రజాస్వామ్య హక్కులకు విఘాతం కలిగిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఎన్నికల సంఘం ప్రతిపాదించిన చర్యలు- సర్ ప్రక్రియలో సమస్యలు ఉన్నాయనే విషయాన్ని పరోక్షంగా అంగీకరించినట్లేనని ఆయన అన్నారు. కొద్ది మంది ఓటర్లకు ఉపశమనం కలిగించేలా తీసుకుంటున్న చర్యలు- భారీ స్థాయిలో జరిగిన ఓటర్ల తొలగింపును సరిచేయలేవని వ్యాఖ్యానించారు.

ఎన్నికల కమిషన్ జారీ చేసిన క్లారిఫికేషన్‌ను తోసిపుచ్చుతూ జైరాం రమేశ్ పలు అంశాల్ని లేవనెత్తారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ముప్పులో ఉన్న 5.43 కోట్ల మంది ఓటర్ల ఇళ్లకు బూత్ లెవెల్ అధికారులు (BLO) వెళ్తారని ఎన్నికల సంఘం చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని, మొదటి దశలోనే నిబంధనలు సరిగ్గా అమలు కాలేదని, అప్పుడే సరిగా జరగని ఇళ్ల సర్వేను మళ్లీ చేస్తామనడంలో అర్థమే లేదని విమర్శించారు. ఇదే సమయంలో అర్హులైన ఓటర్లను అక్రమంగా తొలగించడానికి ECINet సాఫ్ట్‌వేర్, ఆర్టిఫిషియెల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను (AI) ఉపయోగించారని ఆరోపించారు. ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ (EFO) తీసుకున్న నిర్ణయాల్ని ECINET ద్వారా మార్చి, అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారని అంటున్నారు. ఓటర్ల జాబితా తయారీలో ఏఐ వినియోగంపై కూడా కాంగ్రెస్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దిల్లీలో సర్ ప్రక్రియ సమయంలో కొందరు ఓటర్లకు వచ్చిన నోటీసులు సిస్టమ్ జనరేటెడ్ అని దిల్లీ సీఈఓ వివరణ ఇచ్చారని రమేశ్ పేర్కొన్నారు. బంగాల్‌లోనూ ఏఐ వినియోగంపై మాట్లాడారని చెప్పిన ఆయన, ఇదే సమయంలో ఈసీ మాత్రం సర్ ప్రక్రియలో ఏఐ వినియోగించట్లేదని చెప్పిందని గుర్తుచేశారు. ఈ రెండు వాదనల మధ్య ఈసీ నుంచి స్పష్టత రావాల్సి ఉందన్నారు.

"సర్ ప్రక్రియ పూర్తిగా విఫలమైందని చెప్పడానికి ఈసీఐ చర్యలే నిదర్శనం. తొలగించిన 14 కోట్ల మంది ఓటర్లను మళ్లీ ఫారం- 6 ద్వారా ఈఆర్‌ఓలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అనడం ఎంత వరకు సమంజసం? మొదట భారీగా ఓట్లను తొలగించి, తర్వాత మళ్లీ చేర్చుకోవడం అనేది పౌరులను ఇబ్బంది పెట్టడమే."
- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత

2. 8 కోట్ల మంది మృతుల పేర్లు తొలగించాం: BJP
ఇక సర్‌పై కాంగ్రెస్ విమర్శలకు బీజేపీ కూడా ఘాటుగా స్పందించింది. సర్ ద్వారా అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో కలిపి 2.8 కోట్ల మంది మృతుల ఓటర్ల పేర్లను, కోటికిపైగా డూప్లికేట్ ఎంట్రీలను తొలగించామని బీజేపీ పేర్కొంది. ఇదే సమయంలో 9.43 కోట్ల మంది ఇతర ప్రాంతాలకు మారిన ఓటరు పేర్లను గుర్తించి తొలగించినట్లు తెలిపింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ మీడియా, ప్రచార విభాగం చీఫ్ పవన్ ఖేడా స్పందించారు. మొత్తం తొలగించిన ఓట్లలో 2.8 కోట్ల మంది మరణించినవారైతే, మిగతా 10.2 కోట్ల మంది ఓటర్ల పరిస్థితి ఏంటి? అని ప్రశ్నించారు. 2014 నుంచి ఏటా జరుగుతున్న సవరణల్లో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో మృతుల పేర్లను ఎలా కొనసాగించారని మండిపడ్డారు. ఇలా కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్య ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు కొనసాగుతున్నాయి.

దళిత- ఆదివాసీ ఆత్మగౌరవ సభ
మరోవైపు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం- దళిత, గిరిజన వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తోందని కాంగ్రెస్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడింది. ఉత్తరాఖండ్‌ హల్ద్వానీలో గత నెలలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే సభ అనంతరం అక్కడి మైదానంలో కొందరు శుద్ధీకరణ నిర్వహించడంపై పార్టీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఘటన ఖర్గే ఒక్కరికే కాకుండా, దళిత, గిరిజన సమాజం మొత్తానికి జరిగిన అవమానంగా భావిస్తూ సెప్టెంబర్ 29న దిల్లీలోని కాన్‌స్టిట్యూషనల్ క్లబ్‌లో దళిత- ఆదివాసీ ఆత్మగౌరవ సభ నిర్వహించనున్నట్లు కాంగ్రెస్ ఎంపీ మల్లు రవి వెల్లడించారు. ఈ సభలోనే ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టాల ఉల్లంఘనలపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు.

సీఎం ఇంటిని కూల్చివేసిన అధికారులు! స్వయంగా ముందుకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి

లాటరీ గెలవలేదని షాప్ ఓనర్‌పై దాడి- అసలు గెలిస్తే ఏం చేస్తారు? ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది?

TAGGED:

KHARGE HALDWANI PURIFICATION
EC SIR CONTROVERSY
SIR FORM 6 CHANGES
ECINET VOTER DELETION ISSUE
CONGRESS ON SIR VOTER DELETION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.