'ఇన్​ఫ్లేషన్ మ్యాన్​ మోదీ- ఓటేసిన తెల్లారే కొరడా'- సిలిండర్ ధరల పెంపుపై కాంగ్రెస్​ ఫైర్​

పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే కేంద్రం వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచడం ఉద్దేశపూర్వక చర్య అని కాంగ్రెస్ మండిపాటు

Congress on LPG Price Hike (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 11:07 AM IST

Congress on LPG Price Hike : దేశంలో వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్‌ ధరలను పెంచిన నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం విరుచుకుపడింది కాంగ్రెస్. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని 'ఇన్​ఫ్లేషన్ మ్యాన్​ మోదీ' అంటూ ఎద్దేవా చేసింది. ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే కేంద్రం వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచడం ఉద్దేశపూర్వక చర్య అని మండిపడింది. తరచూ సిలిండర్ల ధరలు పెంచుతూ వ్యాపారాన్ని భారంగా మారుస్తుందని దుయ్యబట్టింది.

"'ద్రవ్యోల్బణ వీరుడు మోదీ' మరోసారి కొరడా ఝళిపించారు. మే 1: రూ. 993, ఏప్రిల్ 1: రూ. 218, మార్చి 7: రూ. 115, మార్చి 1: రూ. 31, ఫిబ్రవరి 1: రూ. 50, జనవరి 1: రూ. 111, మొత్తం: రూ. 1,518. అవును, కేవలం 4 నెలల్లోనే వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ. 1,518 మేర పెరిగింది. ఈ సంవత్సరంలో ఇంకా 8 నెలలు మిగిలే ఉన్నాయి. మోదీ వసూళ్లు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి" అని కాంగ్రెస్​ పోస్ట్‌ చేసింది.

ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే కేంద్రం వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచడం ఉద్దేశపూర్వక చర్య అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ మణికం ఠాగూర్ మండిపడ్డారు. ఇది యాదృచ్ఛికం కాదని, ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతోందని విమర్శించారు. ఈ ధరల పెరుగుదల రెస్టారెంట్లు, టీ దుకాణాల వంటి చిన్న వ్యాపారాలపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన అన్నారు.

