'ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాన్ మోదీ- ఓటేసిన తెల్లారే కొరడా'- సిలిండర్ ధరల పెంపుపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే కేంద్రం వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచడం ఉద్దేశపూర్వక చర్య అని కాంగ్రెస్ మండిపాటు
Published : May 1, 2026 at 11:07 AM IST
Congress on LPG Price Hike : దేశంలో వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలను పెంచిన నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం విరుచుకుపడింది కాంగ్రెస్. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని 'ఇన్ఫ్లేషన్ మ్యాన్ మోదీ' అంటూ ఎద్దేవా చేసింది. ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే కేంద్రం వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచడం ఉద్దేశపూర్వక చర్య అని మండిపడింది. తరచూ సిలిండర్ల ధరలు పెంచుతూ వ్యాపారాన్ని భారంగా మారుస్తుందని దుయ్యబట్టింది.
"'ద్రవ్యోల్బణ వీరుడు మోదీ' మరోసారి కొరడా ఝళిపించారు. మే 1: రూ. 993, ఏప్రిల్ 1: రూ. 218, మార్చి 7: రూ. 115, మార్చి 1: రూ. 31, ఫిబ్రవరి 1: రూ. 50, జనవరి 1: రూ. 111, మొత్తం: రూ. 1,518. అవును, కేవలం 4 నెలల్లోనే వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ. 1,518 మేర పెరిగింది. ఈ సంవత్సరంలో ఇంకా 8 నెలలు మిగిలే ఉన్నాయి. మోదీ వసూళ్లు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి" అని కాంగ్రెస్ పోస్ట్ చేసింది.
'महंगाई मैन मोदी' का चाबुक फिर चला। आज कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा हुआ।— Congress (@INCIndia) May 1, 2026
मोदी ने पिछले 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम ऐसे बढ़ाए 👇
• 1 मई: ₹993
• 1 अप्रैल: ₹218
• 7 मार्च: ₹115
• 1 मार्च: ₹31
• 1 फरवरी: ₹50
• 1 जनवरी: ₹111
टोटल: ₹1,518
ఏప్రిల్ 29న పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే కేంద్రం వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరలను పెంచడం ఉద్దేశపూర్వక చర్య అని కాంగ్రెస్ ఎంపీ మణికం ఠాగూర్ మండిపడ్డారు. ఇది యాదృచ్ఛికం కాదని, ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరుగుతోందని విమర్శించారు. ఈ ధరల పెరుగుదల రెస్టారెంట్లు, టీ దుకాణాల వంటి చిన్న వ్యాపారాలపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన అన్నారు.
Voted on April 29.— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) May 1, 2026
Price hike on May 1.
Commercial LPG cylinder hiked by ₹990 — the very next day after polling ends.
Before elections: silence.
After elections: ₹990 jump on 19kg commercial cylinder.
Small restaurants, tea shops & vendors will now raise prices.
But… https://t.co/6HuWj8TsxJ