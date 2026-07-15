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రష్యా చమురుపై అమెరికా టారిఫ్ బిల్లు- కేంద్రాన్ని నిలదీసిన కాంగ్రెస్

భారత్‌పై 100 శాతం టారిఫ్‌ల ప్రతిపాదనపై కాంగ్రెస్ ఆందోళన- పీయూశ్ గోయల్ వెంటనే వివరణ ఇవ్వాలని పవన్ ఖేరా డిమాండ్- రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై అమెరికా సెనేటర్ల కొత్త బిల్లు

Congress On US Bill
PAWAN KHERA (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 3:36 PM IST

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Congress On US Bill : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై అమెరికాలో ప్రతిపాదిత టారిఫ్ బిల్లు రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. ముఖ్యంగా భారత్‌పై 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధించే అవకాశాన్ని కల్పించే బిల్లు అమెరికా సెనేట్‌లో ప్రవేశపెట్టడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. ఈ అంశంపై కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ స్పష్టమైన వివరణ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసింది.

అమెరికాలో రిపబ్లికన్, డెమొక్రాట్ పార్టీలకు చెందిన సెనేటర్లు కలిసి రూపొందించిన ఆ బిల్లు రష్యాపై ఆర్థిక ఒత్తిడి పెంచడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో మాస్కోకు ఆర్థిక వనరులు అందకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రతిపాదనను తీసుకొచ్చారు. రష్యా నుంచి పెద్దఎత్తున చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై టారిఫ్‌లు విధించే అధికారం అమెరికా అధ్యక్షుడికి కల్పించేలా బిల్లును రూపొందించారు.

ఆ బిల్లుపై దిల్లీలో కాంగ్రెస్ మీడియా, ప్రచార విభాగం చైర్మన్ పవన్ ఖేరా తీవ్రంగా స్పందించారు. అమెరికాతో వాణిజ్య ఒప్పందాలపై వార్తలను ఖండించడంలో ముందుండే కేంద్ర మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ ఇప్పుడు ఈ అంశంపై స్పందించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. అమెరికా హౌస్‌లోని డెమొక్రాట్లు మాత్రమే కాకుండా, ట్రంప్‌నకు మద్దతుగా ఉన్న రిపబ్లికన్ సెనేటర్లు కూడా ఈ బిల్లును సమర్థిస్తున్నారని ఆయన గుర్తు చేశారు.

సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్‌లో పవన్ ఖేరా చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. "రష్యా చమురు కొనుగోలు చేయడానికి ట్రంప్ అనుమతి అవసరమైన పరిస్థితి వచ్చిందా? ఇప్పుడు అదే కారణంతో భారత్‌పై శిక్షాత్మక టారిఫ్‌లు విధిస్తామని హెచ్చరించడం అవమానకరం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. భారత విదేశాంగ విధానం, ఇంధన విధానం స్వతంత్రంగా ఉండాలని, దేశ ప్రయోజనాలే ప్రధానంగా ఉండాలని కాంగ్రెస్ అభిప్రాయపడుతోంది.

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