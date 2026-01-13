'అరుణాచల్లో చైనా గ్రామాలను ఆక్రమిస్తుంటే ఇక్కడ ఆలింగనం చేసుకుంటున్నారు'- బీజేపీపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
దిల్లీలోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో చైనా కమ్యూనిస్టు నేతలతో సమావేశం
Published : January 13, 2026 at 11:48 AM IST
Congress Slams BJP for Meeting CCP Delegation : చైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రతినిధి బృందంతో సమావేశమైన బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకపడ్డారు కాంగ్రెస్ నేత సుప్రియా శ్రీనాఠే. అక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో చైనా గ్రామాలను ఆక్రమిస్తుంటే, ఇక్కడ నేతలు ఆలింగనం చేసుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. దిల్లీలోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో చైనా కమ్యూనిస్టు నేతలతో సమావేశమైన ఫొటోను ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. వారితో సమావేశమైనా బీజేపీని ప్రశ్నించడంలో మీడియా విఫలమైందని దుయ్యబట్టారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో చైనా మన దాయాది పాకిస్థాన్కు మద్దతు ఇచ్చింది. గల్వాన్ లోయలో మన సైనికులు అమరులయ్యారు. లద్ధాఖ్లో అనేక ప్రాంతాలను చైనా ఆక్రమిస్తోంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని గ్రామాలను చైనా స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడ నేతల ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుంటున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి? దేశానికి వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ఎందుకు ప్రవర్తిస్తోంది. బీజేపీ- చైనా మధ్య అసలు ఏం రహస్య ఒప్పందం జరిగింది?
--సుప్రియా శ్రీనాఠే, కాంగ్రెస్ నేత
బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సమావేశం
అంతకుముందు దిల్లీలోని బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో హె సున్ హైయాన్ నేతృత్వంలోని చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బృందంతో ఆ పార్టీ నేతలు భేటీ అయ్యారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను బీజేపీ విదేశాంగ వ్యవహారాల ఇంఛార్జ్ విజయ్ చౌతావాలే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో తీవ్ర దుమారం రేగింది.