రాజీవ్ హత్యకు గురికావాలనే ఉద్దేశంతోనే సెక్యూరిటీని తొలగించారు : సోనియా ఆవేదన
Sonia Gandhi On Rajiv Security : తన భర్త మరణంపై కాంగ్రెస్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాజీవ్ను చంపాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయనకు భద్రతను తొలగించారని ఆరోపించారు.
ప్రియాంక గాంధీ , రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ (x/@RahulGandhi)
Published : November 24, 2026 at 11:37 AM IST
మాజీ ప్రధాని, తన భర్త రాజీవ్ గాంధీ హత్య గురించి కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాజీవ్ గాంధీ హత్యకు గురికావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయనకు భద్రతను తొలగించారని ఆరోపించారు. తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' పుస్తకం గురించి తన పిల్లలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలతో కలిసి మాట్లాడిన వీడియోను సోనియా గాంధీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు. ఆ వీడియోలో సోనియా గాంధీ రాజీవ్ హత్యకు సంబంధించిన పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.