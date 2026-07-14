'అమెరికా, పాక్ సంబంధాలు బలపడుతున్నాయ్- 'విశ్వగురు' విదేశాంగ విధానం ఎక్కడ?'- కాంగ్రెస్ ఫైర్
పాకిస్థాన్కు అంతర్జాతీయ ప్రాధాన్యం పెరుగుతుండటంపై కాంగ్రెస్ ఆందోళన- భారత్కు ఇది ఎదురుదెబ్బే అని వ్యాఖ్యానించిన జైరాం రమేశ్- మోదీ విదేశాంగ విధానంపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు
Published : July 14, 2026 at 5:12 PM IST
Congress On Pakistan Influence : పాకిస్థాన్కు అమెరికాతో పాటుగా పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యం భారత్కు తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. ఇది స్వయంగా 'విశ్వగురు'గా చెప్పుకునే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విదేశాంగ విధాన వైఫల్యాల్ని ఎత్తిచూపుతున్నాయని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. మంగళవారం రోజు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో స్పందించిన ఆయన, ఇటీవల చోటుచేసుకున్న అమెరికా- పాకిస్థాన్ దౌత్య పరిణామాల్ని ప్రస్తావిస్తూ కేంద్ర విదేశాంగ విధానంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. గత నెల అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందం దాదాపు విఫలమైనప్పటికీ, అమెరికా- పాకిస్థాన్ మధ్య సాన్నిహిత్యం మాత్రం మరింత బలపడుతోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.