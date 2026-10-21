'జాతీయ భద్రతను పరిరక్షించడంలో కేంద్రం విఫలం'- మణిపుర్ హింసాకాండపై కాంగ్రెస్
కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే బీజేపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. శాంతిభద్రతలను కాపాడటంలో, జాతీయ భద్రతను రక్షించడంలో బీజేపీ ఘోరంగా విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు.
Published : October 21, 2026 at 1:29 PM IST
Congress On Manipur Violence : మణిపుర్లో కొనసాగుతున్న హింసాకాండపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన సరిహద్దు రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను కాపాడటంలో, జాతీయ భద్రతను పరిరక్షించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమైందని ఆరోపించారు. ఇటీవల నలుగురు అమాయక పౌరులు దారుణ హత్యకు గురికావడాన్ని ఖండించిన ఆయన, మే 2023 నుంచి ఇప్పటివరకు 300 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా, వేలాది మంది సహాయక శిబిరాల్లోనే మగ్గుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతిని నెలకొల్పేందుకు జూన్ 2023లో ఏర్పాటు చేసిన శాంతి కమిటీ ఏమైందని, సుప్రీంకోర్టు నియమించిన జస్టిస్ గీతా మిట్టల్ కమిటీ సిఫార్సులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాలను ఖర్గే ప్రశ్నించారు. మణిపుర్లో శాంతిని పునరుద్ధరించడంతో పాటు హింస కారణంగా నిరాశ్రయులైన వారిని తిరిగి పునరావాసం కల్పించే బాధ్యతను కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.