100 రోజులైనా ముగియని వర్షాకాల సమావేశాలు- డీలిమిటేషన్ బిల్లు కోసమేనంటూ కాంగ్రెస్ ఫైర్
Congress On Parliament Unprorogued : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలను ప్రోరోగ్ చేయకపోవడంపై బీజేపీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు కారణంగానే ఇలా చేస్తొందని ఆరోపించింది.
Published : November 21, 2026 at 11:30 AM IST
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రోరోగ్ చేయకుండా శనివారం నాటికి 100 రోజులు గడిచాయి. ఇంకా సెషన్ను ప్రోరోగ్ చేయకపోవడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఆమోదం కోసం లోక్సభలో ఎలాగైనా అక్రమ పద్ధతిలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీని సంపాదించడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇంకా ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించింది. 'వికసిత్ భారత్' లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు ప్రస్తుత లోక్సభ స్థానాల సంఖ్యను, రాష్ట్రాల వారీగా ఉన్న ప్రాతినిధ్యాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తూ మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడం దేశ ప్రయోజనాలకు మంచిదని సూచించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ పెట్టారు.
2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (adjourned sine die) हुए आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन संसद का सत्रावसान (prorogation) अब तक नहीं हुआ है। पीएम-एचएम की जोड़ी परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई का बेहद दाग़ी बहुमत जुटाने की तलाश में अब भी है। किसी को नहीं पता कि इस नए विधेयक में क्या होगा, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को भारी बहुमत से गिर चुका है। किसी भी राजनीतिक दल के साथ नए और ठोस प्रस्तावों पर गंभीरता से, व्यवस्थित तरीके से कोई चर्चा नहीं हुई है। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खरगे जी द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद अब तक सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई है। देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर और ज़रूरी चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापक और दूरगामी परिसीमन को फ़िलहाल टाला जा सकता है। 1976 में इंदिरा गांधी ने इसे 25 वर्षों के लिए टाल दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे अगले 25 वर्षों के लिए, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे प्रकाशित होने तक, टाल दिया था। वे विवेकशील और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले प्रधानमंत्री थे। 19 नवंबर को FICCI सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानसिक रूप से काफ़ी विचलित हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। परिसीमन पर बहस और चर्चा के लिए ऐसे शांतचित्त लोगों की ज़रूरत है, जो उन तनावों से मुक्त हों जिनसे प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं। इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श भी ज़रूरी है। ऐसी परिस्थितियों में देश के हित में यही होगा कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान स्वरूप बरकरार रखा जाए और वर्तमान राज्यवार सीटों का मौजूदा बँटवारे में ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाए। इस व्यवस्था को तब तक यथावत रखा जाना चाहिए, जब तक बड़े जोर-शोर से प्रचारित ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। यह उस लक्ष्य के प्रति उचित सम्मान होगा, क्योंकि पूरी तरह से नए परिसीमन के नतीजों को तभी बेहतर ढंग से संभाला जा सकता है, जब ‘विकसित भारत’ का सपना हक़ीक़त बन चुका हो।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 21, 2026