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100 రోజులైనా ముగియని వర్షాకాల సమావేశాలు- డీలిమిటేషన్ బిల్లు కోసమేనంటూ కాంగ్రెస్ ఫైర్

పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రోరోగ్​ చేయకుండా శనివారం నాటికి 100 రోజులు గడిచాయి. ఇంకా సెషన్‌ను ప్రోరోగ్‌ చేయకపోవడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. డీలిమిటేషన్ బిల్లు ఆమోదం కోసం లోక్‌సభలో ఎలాగైనా అక్రమ పద్ధతిలో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీని సంపాదించడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇంకా ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించింది. 'వికసిత్ భారత్' లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు ప్రస్తుత లోక్‌సభ స్థానాల సంఖ్యను, రాష్ట్రాల వారీగా ఉన్న ప్రాతినిధ్యాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తూ మహిళలకు 33శాతం రిజర్వేషన్లను అమలు చేయడం దేశ ప్రయోజనాలకు మంచిదని సూచించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఎక్స్‌'లో పోస్ట్ పెట్టారు.