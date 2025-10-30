బిహార్ను ఆర్జేడీ-కాంగ్రెస్ ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చేయలేవు : ప్రధాని మోదీ
Published : October 30, 2025 at 1:29 PM IST
PM Modi Bihar Rally: ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ బిహార్ను ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చేయలేవని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అన్నారు. ఆ పార్టీలు దశాబ్దాలుగా బిహార్ను పాలించినా కేవలం ద్రోహం, తప్పుడు వాగ్దానాలు మాత్రమే ఇచ్చాయని ఆరోపించారు. బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ముజఫర్పూర్లో నిర్వహించిన సభలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, ఆర్జేడీ-కాంగ్రెస్పై ఈ మేరకు విరుచుకుపడ్డారు. రెండు పార్టీల మధ్య ఉన్న సంబంధం నీళ్లు, నూనె లాంటిదని విమర్శించారు.
'బిహార్ మధురమైన భాషను, సంస్కృతిని ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలకు వ్యాప్తి చేయడం, గౌరవాన్ని పెంచడం, అభివృద్ధి చేయడం ఎన్డీఏ, బీజేపీకి అతి పెద్ద ప్రాధాన్యత. వికసిత్ భారత్ కోసం వికసిత్ బిహార్ చాలా అవసరం. ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ బిహార్ను ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చేయలేవు. కాంగ్రెస్ ఆర్జేడీ కూటమి పాలన ఐదు 'కే' పదాల్లో చెప్పొచ్చు. కట్టా(దేశంలో తయారు చేసిన నాటు తుపాకీలు- అక్రమం), క్రూరతా(క్రూరత్వం), కటుత (దురుద్దేశం), కుశాసన (సుపరిపాలన లేకపోవడం), కరప్షన్(అవినీతి). కాంగ్రెస్- ఆర్జేడీ పార్టీల నేతలు బయటకు కలిసి ఉన్నట్టు కనిపించినా అంతర్గతంగా కొట్లాడుకుంటారు. బిహార్లో ఆర్జేడీ పాలనలో 35వేల నుంచి 40వేల కిడ్నాప్లు జరిగాయి. ఆ పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉందో నేటి యువత ఊహించలేరు. ఏడుస్తూ, బాధపడుతూ ఉన్న తల్లిదండ్రుల బాధలు అప్పట్లో ఆర్జేడీకి ఏమాత్రం పట్టనట్టు ఉండేవి. నేటికీ కూడా ప్రజల సంతోషం లేదా దుఃఖం గురించి ఎలాంటి ఆందోళన లేదు' అని ప్రధాని మోదీ మండిపడ్డారు.
#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: Prime Minister Narendra Modi says, " ... rjd-congress can be identified by five things. what have the rjd-congress done? i will tell you about these five words- katta, kroorta, katuta, kushasan, and corruption... where there is 'katta', where cruelty… pic.twitter.com/WZB0ZDlTuA— ANI (@ANI) October 30, 2025
#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: Prime Minister Narendra Modi says, " ... during the rjd’s rule, nearly 35–40 thousand kidnappings took place. today’s youth can hardly imagine how terrifying that situation was. the crying and distressed parents made no difference to the rjd then, and… pic.twitter.com/VE74Bewlxx— ANI (@ANI) October 30, 2025
ఆర్జేడీ- కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆటవిక రాజ్యం వస్తుందని ప్రధాని మోదీ విమర్శించారు. ఎక్కడైతే ఆర్జేడీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల దుష్పరిపాలన ఉంటుందో అక్కడ అభివృద్ధి జాడ కనిపించదని అన్నారు. ఎక్కడ అవినీతి ఉంటుందో అక్కడ సామాజిక న్యాయం జరగదని చెప్పారు. పేదల హక్కులు దోచుకుంటారని, కొన్ని కుటుంబాలు మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతాయని అన్నారు. అలాంటి వ్యక్తులు బీహార్కు ఎప్పటికీ మంచి చేయలేరని ఆరోపించారు. ఆర్జేడీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో షోరూంలో నుంచి వాహనాలను దోచుకెళ్లారని అన్నారు.
#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: Prime Minister Narendra Modi says, " ... where there are the rjd and congress, which spread bitterness, harmony in society becomes difficult. where there is the misrule of rjd and congress, there is no trace of development. where there is corruption,… pic.twitter.com/Bz9Uy2Hlcs— ANI (@ANI) October 30, 2025
'ఛఠ్ పూజను డ్రామాగా పేర్కొన్న కాంగ్రెస్- ఆర్జేడీ'
ఛఠ్ పూజను కాంగ్రెస్-ఆర్జేడీ డ్రామాగా పేర్కొన్నాయని, ఈ అవమానాన్ని బిహార్ ప్రజలు ఎన్నేళ్లయినా మర్చిపోరని ప్రధాని చెప్పారు. ఛఠ్ పండగకు యునెస్కో వారసత్వ గుర్తింపు తీసుకొచ్చేందుకు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని తెలిపారు. 'ఛఠ్ పూజ తర్వాత ఇది నా మొదటి బిహార్ పర్యటన. ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ పండుగు భక్తికి మాత్రమే కాదు. సమానత్వానికి నిలయం. ఛఠ్ పాటలను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ పోటీని నిర్వహించనుంది. పోటీ విజేతను ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు. వచ్చే ఏడాది ఛఠ్ పండుగకు ముందు విజేతలను గుర్తిస్తారు. ఛఠ్ పూజ సంప్రదాయాలను యువత పాటల ద్వారా పెద్ద నుంచి నేర్చుకుంటారు. దానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బహుళ కళాకారులతో కలిసి మేం ఈ ఛఠ్ పాటల పోటీని నిర్వహిస్తాం. ఇందులో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని భాషల ప్రజలు పోటీ పడటానికి అవకాశం లభిస్తుంది' అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: Prime Minister Narendra Modi says, " ... congress and rjd are insulting chhathi maiyya. can anyone insult chhathi maiyya for votes in the election? will the people of bihar and the country tolerate this?..." pic.twitter.com/yrPN5rdRWn— ANI (@ANI) October 30, 2025
