ETV Bharat / bharat

బిహార్‌ను ఆర్​జేడీ-కాంగ్రెస్ ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చేయలేవు : ప్రధాని మోదీ

బిహార్​ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ- కాంగ్రెస్, ఆర్​జేడీపై విమర్శలు

PM Modi Bihar Rally
PM narendra Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 30, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Bihar Rally: ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్ బిహార్‌ను ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చేయలేవని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ అన్నారు. ఆ పార్టీలు దశాబ్దాలుగా బిహార్‌ను పాలించినా కేవలం ద్రోహం, తప్పుడు వాగ్దానాలు మాత్రమే ఇచ్చాయని ఆరోపించారు. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ముజఫర్‌పూర్‌లో నిర్వహించిన సభలో పాల్గొన్న ప్రధాని మోదీ, ఆర్​జేడీ-కాంగ్రెస్‌పై ఈ మేరకు విరుచుకుపడ్డారు. రెండు పార్టీల మధ్య ఉన్న సంబంధం నీళ్లు, నూనె లాంటిదని విమర్శించారు.

'బిహార్‌ మధురమైన భాషను, సంస్కృతిని ప్రపంచంలోని ప్రతి మూలకు వ్యాప్తి చేయడం, గౌరవాన్ని పెంచడం, అభివృద్ధి చేయడం ఎన్​డీఏ, బీజేపీకి అతి పెద్ద ప్రాధాన్యత. వికసిత్ భారత్ కోసం వికసిత్ బిహార్ చాలా అవసరం. ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్ బిహార్‌ను ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చేయలేవు. కాంగ్రెస్ ఆర్​జేడీ కూటమి పాలన ఐదు 'కే' పదాల్లో చెప్పొచ్చు. కట్టా(దేశంలో తయారు చేసిన నాటు తుపాకీలు- అక్రమం), క్రూరతా(క్రూరత్వం), కటుత (దురుద్దేశం), కుశాసన (సుపరిపాలన లేకపోవడం), కరప్షన్(అవినీతి). కాంగ్రెస్- ఆర్​జేడీ పార్టీల నేతలు బయటకు కలిసి ఉన్నట్టు కనిపించినా అంతర్గతంగా కొట్లాడుకుంటారు. బిహార్‌లో ఆర్​జేడీ పాలనలో 35వేల నుంచి 40వేల కిడ్నాప్‌లు జరిగాయి. ఆ పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉందో నేటి యువత ఊహించలేరు. ఏడుస్తూ, బాధపడుతూ ఉన్న తల్లిదండ్రుల బాధలు అప్పట్లో ఆర్​జేడీకి ఏమాత్రం పట్టనట్టు ఉండేవి. నేటికీ కూడా ప్రజల సంతోషం లేదా దుఃఖం గురించి ఎలాంటి ఆందోళన లేదు' అని ప్రధాని మోదీ మండిపడ్డారు.

బిహార్​ను ఎప్పటికి అభివృద్ధి చేయలేరు : మోదీ
ఆర్​జేడీ- కాంగ్రెస్​ పార్టీలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఆటవిక రాజ్యం వస్తుందని ప్రధాని మోదీ విమర్శించారు. ఎక్కడైతే ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల దుష్పరిపాలన ఉంటుందో అక్కడ అభివృద్ధి జాడ కనిపించదని అన్నారు. ఎక్కడ అవినీతి ఉంటుందో అక్కడ సామాజిక న్యాయం జరగదని చెప్పారు. పేదల హక్కులు దోచుకుంటారని, కొన్ని కుటుంబాలు మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతాయని అన్నారు. అలాంటి వ్యక్తులు బీహార్‌కు ఎప్పటికీ మంచి చేయలేరని ఆరోపించారు. ఆర్​జేడీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో షోరూంలో నుంచి వాహనాలను దోచుకెళ్లారని అన్నారు.

'ఛఠ్​ పూజను డ్రామాగా పేర్కొన్న కాంగ్రెస్- ఆర్​జేడీ'
ఛఠ్ పూజను కాంగ్రెస్-ఆర్​జేడీ డ్రామాగా పేర్కొన్నాయని, ఈ అవమానాన్ని బిహార్‌ ప్రజలు ఎన్నేళ్లయినా మర్చిపోరని ప్రధాని చెప్పారు. ఛఠ్ పండగకు యునెస్కో వారసత్వ గుర్తింపు తీసుకొచ్చేందుకు ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని తెలిపారు. 'ఛఠ్​ పూజ తర్వాత ఇది నా మొదటి బిహార్ పర్యటన. ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ పండుగు భక్తికి మాత్రమే కాదు. సమానత్వానికి నిలయం. ఛఠ్​ పాటలను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ పోటీని నిర్వహించనుంది. పోటీ విజేతను ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు. వచ్చే ఏడాది ఛఠ్​ పండుగకు ముందు విజేతలను గుర్తిస్తారు. ఛఠ్​ పూజ సంప్రదాయాలను యువత పాటల ద్వారా పెద్ద నుంచి నేర్చుకుంటారు. దానిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బహుళ కళాకారులతో కలిసి మేం ఈ ఛఠ్​ పాటల పోటీని నిర్వహిస్తాం. ఇందులో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని భాషల ప్రజలు పోటీ పడటానికి అవకాశం లభిస్తుంది' అని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.

తొలి విడత బరిలో ఇద్దరు డిప్యూటీ సీఎంలు, 14మంది మంత్రులు- వీరి ప్లస్‌లు, మైనస్‌లు ఏంటి?

అది మహాగఠ్​బంధన్ కాదు దొంగబంధన్- ఆ కూటమి అధికారంలోకి వస్తే PFI కార్యకర్తలు జైల్లో ఉంటారా? : అమిత్ షా

TAGGED:

PM MODI ON CONGRESS
PM MODI ON OPPOSITION
PM MODI ON RJD
PM MODI BIHAR RALLY SPEECH
PM MODI BIHAR RALLY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

అమ్మమ్మల పద్ధతిలో "వెల్లుల్లి రసం" - చల్లని వేళ వేడివేడి అన్నంలో అద్భుతమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.