'ఇదొక నిస్సారమైన బడ్జెట్- ఆర్భాటమే తప్ప ఏమీ లేదు'- కాంగ్రెస్ ఎద్దేవా
పూర్తిగా నిస్తేజంగా, ఆసక్తిలేని బడ్జెట్- ఆర్థిక మంత్రి ప్రసంగంలో పారదర్శకత లోపించిందని జైరాం రమేశ్
Published : February 1, 2026 at 1:46 PM IST
Union Budget 2026 Reactions : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇది పూర్తిగా నిస్తేజంగా ఉందని, ఆసక్తికరంగా లేదని విమర్శించింది. బడ్జెట్కు ముందు భారీ హైప్ సృష్టించారని, కానీ అందులో విషయం లేదని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. ఆదివారం ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందిస్తూ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రసంగంపై మండిపడ్డారు. బడ్జెట్ ప్రసంగంలో పారదర్శకత లోపించిందని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. కీలకమైన పథకాలకు, కార్యక్రమాలకు నిధులు ఎంత కేటాయించారో చెప్పలేదని విమర్శించారు. 90 నిమిషాల ప్రసంగం తర్వాత చూస్తే, బడ్జెట్ అంచనాలను అందుకోవడంలో ఘోరంగా విఫలమైందని స్పష్టమవుతోందన్నారు. పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సి ఉందన్నారు.
मोदी के फर्जी बजट से शेयर मार्केट धड़ाम🔻— Congress (@INCIndia) February 1, 2026
हालाँकि दस्तावेज़ों का विस्तार से अध्ययन किया जाना अभी बाकी है, लेकिन 90 मिनट बाद ही यह स्पष्ट हो गया है कि बजट 2026/27 के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था, उसके मुकाबले यह कहीं कमतर रहा है। यह पूरी तरह फीका साबित हुआ।— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 1, 2026
भाषण भी पारदर्शी नहीं था, क्योंकि इसमें प्रमुख…