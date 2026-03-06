'అమెరికా అనుమతితోనే రష్యా చమురు కొనాలా? ఎంతకాలం బ్లాక్ మెయిల్?'- కేంద్రానికి కాంగ్రెస్ ప్రశ్నలు
రష్యా చమురు విషయంలో భారత్కు అమెరికా 30 రోజుల మినహాయింపు- దేశ స్వావలంబన, సార్వభౌమాధికారంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిన కాంగ్రెస్ నేతలు
Published : March 6, 2026 at 11:19 AM IST
Congress On US Decision : భారత్ రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికా 30 రోజుల మినహాయింపు ఇవ్వడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించింది. దేశ స్వావలంబన, సార్వభౌమాధికారంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు నిలదీశారు. అమెరికా అనుమతి లేకుండా భారత్ తన ఇంధన అవసరాల కోసం నిర్ణయాలు తీసుకోలేదా? అని వారు ప్రశ్నించారు.
కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేశ్ ఈ అంశంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ అమెరికాపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా ప్రభుత్వం భారత్కు 30 రోజులపాటు రష్యా చమురు కొనుగోలు చేయడానికి మినహాయింపు ఇచ్చిన విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఇది, అమెరికా బ్లాక్మెయిల్లా కనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు. అమెరికా ఖజానా శాఖ కార్యదర్శి ప్రకటించిన వేవర్పై ఆయన స్పందిస్తూ ఒక చిన్న కవితా రూపంలో విమర్శలు చేశారు. "ట్రంప్ కొత్త ఆట, దిల్లీ మిత్రుడికి చెప్పాడు, పుతిన్ నుంచి చమురు తీసుకోండి, కానీ ఎంతకాలం? ఇదే అమెరికా బ్లాక్మెయిల్" అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
మరో కాంగ్రెస్ ఎంపీ మనీశ్ తివారీ కూడా ఈ అంశంపై కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు. అమెరికా నుంచి వచ్చిన ప్రకటన భాషను ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు. "30 రోజుల మినాహాయింపు ఇస్తున్నాం" అనే విధంగా అమెరికా మాట్లాడటం నూతన సామ్రాజ్యవాద ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తోందని అన్నారు. భారత్ తన ఇంధన అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి అమెరికా అనుమతి తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
భారత్ ప్రభుత్వం ఈ అంశంపై మౌనం పాటించడం కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోందని మనీశ్ తివారీ పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా ఎక్కువగా మాట్లాడే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో మాత్రం స్పందించకపోవడం ఆశ్చర్యకరమని అన్నారు. దేశ సార్వభౌమాధికారానికి ఇది సంబంధించిన అంశమని, కేంద్రం దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
కాంగ్రెస్ మరో సీనియర్ నేత రణదీప్ సింగ్ సుర్జేవాలా కూడా ఈ విషయంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. బీజేపీ ప్రభుత్వం భారత్ స్వతంత్రతను రోజూ రాజీ పడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. చమురు ధరలు పెరుగుతున్న సమయంలో, అలాగే హర్మూజ్ జలసంధి సమస్యల కారణంగా సరఫరాలు ప్రభావితమవుతున్న పరిస్థితిలో భారత్ తన ఇంధన అవసరాల కోసం నిర్ణయాలు స్వతంత్రంగా తీసుకోవాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. మొదట అమెరికా భారత్కు రష్యా చమురు కొనొద్దని చెప్పిందని, తర్వాత 30 రోజులపాటు కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతి ఇస్తోందని సుర్జేవాలా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే దిల్లీలో నిజంగా ప్రభుత్వం ఉందా? అన్న సందేహం కలుగుతోందని ఆయన విమర్శించారు.