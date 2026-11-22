'74వేల పేజీల ఛార్జ్షీట్లో 8మంది పేర్లే ఎందుకు?'- అయోధ్య విరాళాల చోరీపై కాంగ్రెస్ సూటి ప్రశ్నలు
Ram Temple Donations Issue : అయోధ్య రామమందిరంలో భక్తులు సమర్పించిన విరాళాలు, విలువైన వస్తువుల చోరీ కేసులో దాఖలైన ఛార్జ్షీట్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది.
Published : November 22, 2026 at 2:44 PM IST
అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల చోరీ కేసులో పోలీసులు దాఖలు చేసిన ఛార్జ్షీట్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ పలు సందేహాలు వ్యక్తం చేసింది. 74 వేల పేజీల ఛార్జ్షీట్లో కేవలం ఎనిమిది మంది ఉద్యోగులను మాత్రమే నిందితులుగా చేర్చడం వెనుక ఉద్దేశమేంటని ప్రశ్నించింది. ట్రస్ట్లోని కీలక వ్యక్తుల పాత్రను పక్కనపెట్టి వారిని కాపాడే ప్రయత్నం జరుగుతోందా అని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ నిలదీశారు. కేసులో ఎవరినీ బాధ్యత నుంచి తప్పించకూడదని స్పష్టం చేశారు. రామమందిరం కోట్లాది మంది భారతీయుల విశ్వాసానికి ప్రతీక అని, శ్రీరాముడి పేరుతో భక్తులు సమర్పించిన ప్రతి రూపాయికి లెక్క ఉండాలని అన్నారు. ఈ మేరకు ఆదివారం ఎక్స్ వేదికగా ఆయన పలు ప్రశ్నలు సంధించారు. 'చందా చోరీ, ఆస్తికీ ద్రోహం' అంటూ ఛార్జ్షీట్లోని అంశాలను ప్రస్తావించారు.
'వీడియో అందినా ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు ఆలస్యం?'
ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం, 2026 జూన్ 4న రామజన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్కు వాట్సాప్ ద్వారా చోరీకి సంబంధించిన వీడియో అందింది. ఓ బాత్రూమ్లో రూ.2.25 లక్షల నగదు కట్టలు ఉన్నట్లు ఆ వీడియోలో కనిపించిందని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. ఇలాంటి చోరీలు కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నట్లు వివరించారు. జూన్ 5న చంపత్ రాయ్ నివాసంలో అనిల్ మిశ్రా, గోపాల్ జీ, నరేంద్ర జీ ఆ వీడియోను ల్యాప్టాప్లో చూశారని ఛార్జ్షీట్ను ఉటంకిస్తూ చెప్పారు. అంటే చోరీకి సంబంధించిన సమాచారం, ఆధారాలు ట్రస్ట్ ఉన్నతాధికారుల వద్దకు ముందుగానే చేరాయని అన్నారు. అయితే జూన్ 25 వరకు ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు నమోదు చేయలేదని ప్రశ్నించారు.
వీడియో అందిన తర్వాత 21 రోజుల పాటు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడానికి కారణమేంటని నిలదీశారు. ఆ ఆలస్యానికి బాధ్యులెవరో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కేసులో జరిగిన పరిణామాలను కూడా జైరాం రమేశ్ వివరించారు. జూన్ 13న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని (సిట్) ఏర్పాటు చేసిందని, జూన్ 16 నుంచి 18 మధ్య ముగ్గురు వేర్వేరు వ్యక్తులు పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేశారని తెలిపారు. జూన్ 23న సిట్ ప్రాథమిక నివేదికలో ఎనిమిది మందిని గుర్తించిందని, జూన్ 25న ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి అరెస్టులు ప్రారంభించారని పేర్కొన్నారు.
'ఉన్నతాధికారుల పాత్రపై దర్యాప్తు జరిగిందా?'
కేసులో పట్టుబడిన నిందితులు చోరీ చేసిన నగదు, నగలను తిరిగి అప్పగించారని జైరాం రమేశ్ తెలిపారు. చంపత్ రాయ్, గోవింద్ గిరి, ట్రస్ట్ ఉద్యోగుల సమక్షంలో వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఛార్జ్షీట్లో ఉందన్నారు. అయినప్పటికీ చంపత్ రాయ్, అనిల్ మిశ్రా, గోపాల్ రావులను నిందితులుగా కాకుండా సాక్షులుగా పేర్కొన్నారని చెప్పారు. ఛార్జ్షీట్లో వీరిని వరుసగా 18, 17, 19వ సాక్షులుగా చేర్చారని వివరించారు. అయితే ఎవరిని నిందితులుగా చేర్చారు, ఎవరిని సాక్షులుగా పేర్కొన్నారన్నది అసలు ప్రశ్న కాదని జైరాం రమేశ్ అన్నారు. చోరీకి సంబంధించిన ఆధారాలు ముందుగానే అందుకున్న ట్రస్ట్ ఉన్నతాధికారుల పాత్రపై ఎంతవరకు దర్యాప్తు చేశారన్నదే ముఖ్యమని, వారి బాధ్యతను ఎవరు నిర్ధరించారని ప్రశ్నించారు.
భూ లావాదేవీల ప్రస్తావన
2021లో అయోధ్యలో భూముల కొనుగోలు, అమ్మకాలపై వచ్చిన ఆరోపణలను కూడా కాంగ్రెస్ ప్రస్తావించింది. రూ.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన భూమిని కేవలం పది నిమిషాల వ్యవధిలోనే ట్రస్ట్కు రూ.18.5 కోట్లకు విక్రయించారనే ఆరోపణలు అప్పట్లో వచ్చినట్లు జైరాం రమేశ్ గుర్తు చేశారు. ట్రస్ట్ తరఫున చంపత్ రాయ్ కొనుగోలు వ్యవహారాన్ని నిర్వహించగా, అనిల్ మిశ్రా సాక్షిగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఈ వ్యవహారంపై అప్పట్లో సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణ జరపాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసిందన్నారు. ప్రభుత్వం విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ఆ నివేదికను ఇప్పటివరకు బహిర్గతం చేయలేదని ఆరోపించారు. 2026 జులైలో భూ లావాదేవీలపై విచారణ మళ్లీ ప్రారంభమైందని, చంపత్ రాయ్ను ప్రశ్నించినట్లు వార్తలు వచ్చాయని తెలిపారు. అయితే ఆ వ్యవహారంలో ఏం తేలిందో ఛార్జ్షీట్లో ఎందుకు వెల్లడించలేదని ప్రశ్నించారు.
'304 చోరీ ఘటనల వివరాలు బయటపెట్టాలి'
కేసులో మొత్తం 304 చోరీ ఘటనలు జరిగినట్లు ఛార్జ్షీట్లో ప్రస్తావించారని జైరాం రమేశ్ చెప్పారు. అయితే వాటికి సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ సమయాలు, తేదీల వారీగా దర్యాప్తు వివరాలను ఎందుకు బయటపెట్టడం లేదని ప్రశ్నించారు. విచారణకు ఉపయోగించిన ఫుటేజీ ఏ కాలానికి సంబంధించిందో వెల్లడించాలని కోరారు. రూ.200 కోట్లకు పైగా నిధుల దుర్వినియోగం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ సంతోష్ దూబే ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై ఎఫ్ఐఆర్ ఎందుకు నమోదు చేయలేదని నిలదీశారు. ఈ నేపథ్యంలో సిట్ పనితీరుపై కూడా స్వతంత్ర విచారణ జరగాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు చేపట్టి, నివేదికను నేరుగా కోర్టుకు సమర్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. విచారణను కేవలం ఎనిమిది మంది ఉద్యోగులకే పరిమితం చేయకుండా ట్రస్ట్ పనితీరు, బాధ్యులైన ప్రతి ఒక్కరి పాత్రను పరిశీలించాలని కోరారు.
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