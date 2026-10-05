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ఆ మూడు డిమాండ్లపై రాజీపడే ప్రసక్తే లేదు: కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే

దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పోరాడుతున్న పౌర సమాజ సభ్యులు, యువజన సంఘాలకు కాంగ్రెస్ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని ఖర్గే ప్రకటన

Congress Three Demands
మల్లికార్జున ఖర్గే (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2026 at 2:53 PM IST

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Congress Three Demands : కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా, SIR రద్దు, ఈవీఎంలకు బదులుగా బ్యాలెట్ పేపర్ ద్వారా ఎన్నికలు నిర్వహణ అనే మూడు అంశాలపై కాంగ్రెస్ రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే స్పష్టం చేశారు. ఆ మూడు డిమాండ్లపై దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, ఇండి కూటమి భాగస్వామ్య పార్టీలు రోడ్డెక్కి ఆందోళనలు చేస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ సమస్యలపై దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పోరాడుతున్న పౌర సమాజ సభ్యులు, యువజన సంఘాలకు కాంగ్రెస్ పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని ఖర్గే పేర్కొన్నారు

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CONGRESS ON SIR
CONGRESS THREE DEMANDS

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