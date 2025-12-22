ETV Bharat / bharat

సామాన్యులను దోచుకునే ఏ అవకాశాన్ని మోదీ ప్రభుత్వం వదలడం లేదు : ఖర్గే

ప్రయాణికుల భద్రత గాలికి - కవచ్ అమలు నామమాత్రం - చార్జీల పెంపుపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడి తీవ్ర ధ్వజం

MALLIKARJUN KHARGE ON RAILWAY FARE
Mallikarjun Kharge Slams Railway Fare Hike (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mallikarjun Kharge Slams Railway Fare Hike : రైల్వే చార్జీలను పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. మోదీ ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజలను దోచుకోవడానికి ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా వదలడం లేదని ఆరోపించారు. భారతీయ రైల్వే ప్రస్తుతం నిర్లక్ష్యం, ఉదాసీనత, నకిలీ ప్రచారాలకు అడ్డాగా మారిందని ఎక్స్ వేదికగా ఆయన ధ్వజమెత్తారు. కేంద్ర బడ్జెట్‌కు కొద్ది రోజుల ముందు చార్జీలు పెంచడం దారుణమని, ఇది ఏడాదిలో రెండోసారి చేసిన పెంపు అని గుర్తు చేశారు. రైల్వేకు ప్రత్యేక బడ్జెట్ రద్దు చేసినప్పటి నుంచి జవాబుదారీతనం పూర్తిగా నశించిందని ఖర్గే విమర్శించారు.

'ప్రాణాలతో చెలగాటం'
రైల్వే భద్రతపైనా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రైలు ప్రయాణం ఇప్పుడు సురక్షితం కాదని, అది ప్రాణాలతో చేసే జూదంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్‌సీఆర్‌బీ గణాంకాల ప్రకారం, 2014 నుంచి 2023 మధ్య కాలంలో రైలు ప్రమాదాల్లో ఏకంగా 2.18 లక్షల మంది మరణించారని గుర్తు చేశారు. 'కవచ్' భద్రతా వ్యవస్థ గురించి ప్రభుత్వం గొప్పలు చెప్పుకుంటోందని, కానీ ఆచరణలో అది శూన్యమని విమర్శించారు. ఐదేళ్లుగా ప్రచారం చేస్తున్నా, కేవలం 3 శాతం రూట్లలో, 1 శాతం రైళ్లలో మాత్రమే కవచ్ అందుబాటులో ఉందని తెలిపారు.

'ఉద్యోగాలు లేవు, అభివృద్ధి లేదు'
రైల్వేలో ఖాళీలు, అభివృద్ధి పనులపైనా ఖర్గే విమర్శలు గుప్పించారు. రైల్వేలో 3.16 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయన్నారు. యువత శాశ్వత ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తుంటే, ప్రభుత్వం మాత్రం కాంట్రాక్టు నియామకాలను పెంచుతోందని ఆరోపించారు. 'అమృత్ భారత్' పథకం కింద 453 స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి, ఇప్పటివరకు కేవలం ఒక్క స్టేషన్‌ను మాత్రమే పూర్తి చేశారని ఎద్దేవా చేశారు. ఇది అభివృద్ధి పేరుతో జరుగుతున్న క్రూరమైన పరిహాసమని వ్యాఖ్యానించారు.

వృద్ధుల జేబులకు చిల్లు
ఆర్థిక నిర్వహణపైనా ఖర్గే ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. కాగ్ నివేదిక ప్రకారం రైల్వే రూ. 2,604 కోట్ల నష్టాల్లో ఉందని తెలిపారు. సీనియర్ సిటిజన్లకు రాయితీలు ఎత్తివేసి వృద్ధ ప్రయాణికుల నుంచి అదనంగా రూ. 8,913 కోట్లు వసూలు చేశారని మండిపడ్డారు. వందే భారత్ రైళ్లు గంటకు 160 కి.మీ వేగంతో వెళ్తాయని ప్రచారం చేసుకుంటున్నా, వాస్తవానికి సగటున 76 కి.మీ వేగంతోనే నడుస్తున్నాయని విమర్శించారు. రీల్స్ కోసం స్టంట్లు చేయడం తప్ప, క్షేత్రస్థాయిలో పనితీరు లేదన్నారు.

రైల్వే శాఖ వివరణ ఇదీ
మరోవైపు, చార్జీల పెంపుపై రైల్వే శాఖ ఆదివారం వివరణ ఇచ్చింది. పెరిగిన నిర్వహణ ఖర్చుల దృష్ట్యా చార్జీలను సవరించినట్లు తెలిపింది. డిసెంబర్ 26 నుంచి కొత్త చార్జీలు అమల్లోకి వస్తాయని చెప్పింది. సబర్బన్ సర్వీసులు, సీజన్ టికెట్లు, 215 కిలోమీటర్ల లోపు ప్రయాణించే ఆర్డినరీ తరగతి ప్రయాణికులకు ఎలాంటి పెంపు ఉండదు. 215 కి.మీ దాటితే ఆర్డినరీ తరగతిలో కిలోమీటరుకు ఒక పైసా పెరుగుతుంది. మెయిల్/ఎక్స్ ప్రెస్ నాన్-ఏసీ, ఏసీ తరగతుల్లో కిలోమీటరుకు రెండు పైసలు చొప్పున చార్జీలు పెంచారు. ఈ సవరణ ద్వారా రైల్వేకు అదనంగా రూ. 600 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని అంచనా. ఉదాహరణకు 500 కిలోమీటర్ల నాన్-ఏసీ ప్రయాణానికి కేవలం రూ. 10 అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

దళితుల గొంతును అణచివేస్తున్న మోదీ సర్కార్- క్రమంగా రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరుస్తోంది : ఖర్గే

ప్రపంచంలో మన కరెన్సీకి విలువ లేదు- మోదీ విధానాల వల్లే రూపాయి పడిపోతుంది : ఖర్గే విమర్శలు

TAGGED:

KHARGE ON RAILWAY ACCIDENTS
KHARGE SLAMS MODI GOVT
KHARGE SPEECH ON RAILWAY FARE
KHARGE SPEECH ON RAILWAY ACCIDENTS
MALLIKARJUN KHARGE ON RAILWAY FARE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.