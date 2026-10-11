'దేశంలో అప్రకటిత అత్యవసర పరిస్థితి- CJIని కలిసి ఫిర్యాదు చేస్తాం'- కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే విమర్శలు
మోదీ, అమిత్ షా దేశంలో అరాచక పరిస్థితులను సృష్టిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే విమర్శించారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఇండికూటమి పోరాడుతోందని అన్నారు.
Published : October 11, 2026 at 2:11 PM IST
Kharge Slams Modi Govt : దేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అరాచక పరిస్థితులను సృష్టిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే విమర్శించారు. వారిద్దరూ కలిసి దేశంలో అప్రకటిత అత్యవసర పరిస్థితిని అమలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. దీనికి వ్యతిరేకంగా ఇండికూటమి పోరాడుతోందని అన్నారు. సోమవారం దీని గురించి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ)ని కలవనున్నామని చెప్పారు. ఇప్పటికే ఈ విషయంపై తాను, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విడివిడిగా సీజేఐకు లేఖలు రాసినట్లు తెలిపారు. కాగా, శనివారం దిల్లీలో 32,000 మంది పోలీసులను మోహరించారని, దీనిని బట్టి మోదీ సర్కార్కు ఎంత భయం ఉందో అర్థమవుతోందని ఎద్దేవా చేశారు.