రెడ్ కార్పెట్పై చాయ్వాలాగా మోదీ! కాంగ్రెస్ ఏఐ వీడియోపై రాజకీయ దుమారం
వివాదాస్పద వీడియో షేర్ చేసిన కాంగ్రెస్
Published : December 3, 2025 at 11:53 AM IST
Modi AI Video Congress : పార్లమెంట్ శీతాకాల సమావేశాల వేళ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి కాంగ్రెస్ పెట్టిన ఓ వీడియో రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. ప్రధాని మోదీ చాయ్ వాలా అంటూ కాంగ్రెస్ నాయకురాలు రాగిణి నాయక్ ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఇది ఎవరు క్రియేట్ చేశారంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. వీడియోలో నీలం రంగు కోట్, నలుపు ప్యాంట్ ధరించిన ప్రధాని మోదీ ఓ చేతిలో టీ కెటిల్, మరో చేతిలో టీ కప్స్ పట్టుకుని చాయ్ రెడ్ కార్పెట్పై అమ్ముతున్నట్లుగా ఉంది. ఎవరికైనా చాయ్ కావాలంటూ అంటూ అడుగుతున్నట్లు ఉంది.
అయితే ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వగా, బీజేపీ తీవ్రంగా స్పందించింది. ప్రధాని వ్యక్తిత్వాన్ని అవమానించే ప్రయత్నమిదని, కాంగ్రెస్కు ఇది సరికాదని విమర్శించింది. బీజేపీ నాయకుడు షెహజాద్ పూనావాల్లా మాట్లాడుతూ, వెనుకబడిన వర్గం (OBC) నుంచి వచ్చిన కామ్దార్ ప్రధానమంత్రిని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడూ సహించలేకపోతుందని విమర్శించారు. మోదీ పేద కుటుంబంలో జన్మించి, ఓబీసీ వర్గానికి చెందారని, ఆయన చాయ్వాలా నేపథ్యాన్ని కాంగ్రెస్ పదేపదే ఎగతాళి చేస్తోందని విమర్శించారు. గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ నాయకులు మోదీని, ఆయన తల్లిని అవమానించిన ఉదాహరణలను గుర్తుచేశారు.
अब ई कौन किया बे 🥴🤣 pic.twitter.com/mbVsykXEgm— Dr. Ragini Nayak (@NayakRagini) December 2, 2025
"రేణుకా చౌదరి పార్లమెంటును అవమానించిన తర్వాత, ఇప్పుడు రాగిణి నాయక్ ప్రధాని మోదీ చాయ్వాలా నేపథ్యాన్ని ఎగతాళి చేసి దాడి చేసిన తర్వాత నామ్దార్ కాంగ్రెస్ ఓబీసీ కమ్యూనిటీకి చెందిన కామ్దార్ ప్రధానమంత్రిని సహించలేకపోయింది. ఆయన పేద నేపథ్యం నుంచి వచ్చారు. గతంలో కూడా వారు అతని చాయ్వాలా నేపథ్యాన్ని ఎగతాళి చేశారు. వారు 150 సార్లు దుర్వినియోగం చేస్తూ మాట్లాడారు. వారు బిహార్లో మోదీ తల్లిని దుర్వినియోగం చేశారు" అని ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు.
బీజేపీ- కాంగ్రెస్ మధ్య మాటల యుద్ధం!
కొద్ది నెలల క్రితం బిహార్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ ఓటర్ అధికార్ యాత్ర సమయంలో, పార్టీ వేదికపైకి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి మోదీ రీతిగా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ఘటనను పూనావాల్లా ప్రస్తావించారు. "ప్రజలు ఈ రకమైన అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఎప్పటికీ క్షమించరు" అని ఆయన అన్నారు. అలా శీతాకాల సమావేశాలు కొనసాగుతుండగా, బీజేపీ–కాంగ్రెస్ మధ్య మాటల యుద్ధం పెరుగుతోంది.
ఎంపీలను అవమానించేలా రేణుక వ్యాఖ్యలు
కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి పార్లమెంటుకు మంగళవారం తన పెంపుడు కుక్కను తీసుకురావడంపై వచ్చిన ప్రశ్నకు ఇచ్చిన సమాధానంపై కూడా బీజేపీ తీవ్రంగా వ్యాఖ్యానించింది. ఆమె మాట్లాడుతూ "ఇది చిన్న జంతువు. ఇది కరవదు. లోపల కూర్చున్న వారే కరుస్తారు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఎంపీలను అవమానించేలా ఉన్నాయని బీజేపీ నేత సమ్బిత్ పాత్రా తెలిపారు.
రాహుల్ గాంధీ స్పందన కూడా వివాదాస్పదమైందని సమ్బిత్ పాత్రా అన్నారు. రేణుకా చౌదరి వీడియోపై రాహుల్ స్పందిస్తూ కుక్క ఇక్కడికి వచ్చిందా? లోపలికి అనుమతే ఉంది కదా అని చెప్పారని, ఈ వ్యాఖ్యలు పార్లమెంటు సభ్యులందర్నీ అవమానించేలా ఉన్నాయని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాహుల్ గాంధీ ఇంటికి వెళ్లి తన వ్యాఖ్యలను మరోసారి పరిశీలించాలని సూచించారు.
అదే సమయంలో, కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజుపై ఎంపీ రేణుకా చౌదరి చేసిన విమర్శలు కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణపై జరిగిన చర్చలో రిజిజు ప్రతిపక్షం పార్లమెంటును అడ్డుకుంటోందని వ్యాఖ్యానించగా, రేణుకా చౌదరి పనికిరారు అంటూ మండిపడ్డారు. ప్రజల సమస్యలను లేవనెత్తడం తమ కర్తవ్యమని, ప్రభుత్వం ప్రశ్నలకు తప్పించుకోవద్దని ఆమె పేర్కొన్నారు.