బంగాల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఒంటరి పోరు- వామపక్షాలతో తెగతెంపులేనా?
బంగాల్ రాజకీయాల్లో కీలక మార్పు జరగబోతోందా? గత పదేళ్లుగా వామపక్షాలతో కలిసి నడుస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ- 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా బరిలోకి దిగబోతుందా?
Published : January 14, 2026 at 10:29 PM IST
West Bengal Election 2026 : ఈడీ- ఐప్యాక్- మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం వ్వవహారంతో రసవత్తరంగా మారిన బంగాల్ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామాలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరో మూడు, నాలుగు నెలల్లో జరగనున్న ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగానే బరిలోకి దిగాలని యోచిస్తోంది. దీంతో బంగాల్లో 2016 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నుంచి కలిసి పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ కూటమికి ఇరు పక్షాలు ముగింపు పలికేందుకు సిద్ధమైనట్లు కనిపిస్తోంది. కమ్యూనిస్టులతో స్నేహానికి ఇక స్వస్తి పలికి, తన సొంత బలాన్ని నిరూపించుకోవాలని బంగాల్ కాంగ్రెస్ వర్గాలు భావిస్తున్న నేపథ్యంలో వామపక్షాలతో ఇక తెగతెంపులు ఉండొచ్చన్న ప్రచారం నడుస్తోంది.
చర్చకు ఈ రెండు పరిణామాలే కారణం
అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్, భారతీయ జనతా పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న రాజకీయ శక్తులను ఏకం చేసేందుకు బంగాల్లో ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొన్ని వారాల క్రితం కోల్కతాలోని అలిముద్దీన్ స్ట్రీట్ కార్యాలయంలో ఇండియన్ సెక్యులర్ ఫ్రంట్ (ఐఎస్ఎఫ్), సీపీఎం మధ్య చర్చలు జరిగాయి. వాస్తవానికి ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్కు ఆహ్వానం ఉంది. కానీ ఆ పార్టీ హాజరు కాలేదు. ఈ పరిణామం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇదే సమయంలో, సోమవారం కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శుభంకర్ సర్కార్ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు, అన్ని జిల్లాల అధ్యక్షులతో కలిసి వర్చువల్ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వ్యూహం, పొత్తుల అవసరం, పార్టీ బలోపేతంపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా సమావేశంలో శుభంకర్ సర్కార్ నేతలను పొత్తులపై అభిప్రాయం అడిగారు. 2026 ఎన్నికలకు పొత్తు కావాలా? ఒకవేళ ఉంటే టీఎంసీతోనా? వామపక్షాలతోనా? అని నేతలను సర్కారు అడిగారు.
ఈ సమావేశంలో 90 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది జిల్లా అధ్యక్షులు ఒంటరిగానే పోటీ చేయాలనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. వామపక్ష ఓటర్లు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు మద్దతు లేదని, కాంగ్రెస్ ఓటర్లు సైతం వామపక్షాలకు మద్దతు ఇవ్వకపోవడం వల్ల రెండు పార్టీలకూ నష్టమే జరుగుతోందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. పొత్తుల వల్ల ఎటువంటి లాభం లేదని చెప్పుకొచ్చారు. అందుకే కాంగ్రెస్ తన సొంత బలాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయమని వారు పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, ఒకవేళ పొత్తు తప్పనిసరైతే వామపక్షాలనే ఎంచుకోవాలని, టీఎంసీతో వెళ్తే బంగాల్లో కాంగ్రెస్ భవిష్యత్తు మరింత ప్రమాదంలో పడుతుందన్నారు. సీపీఎంతో భేటీకి హాజరు కాకపోవడం, సర్కార్ నిర్వహించిన మీటింగ్ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఒంటరిగా పోటీ చేసేందుకు ఆలోచిస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది.
"జిల్లా స్థాయి నుంచి బూత్, బ్లాక్ స్థాయి వరకు కార్యకర్తలు ఏమి కోరుకుంటున్నారో అదే విషయాన్ని నేరుగా దిల్లీకి తెలియజేస్తా. పొత్తుల విషయంలో నేను వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోను. పార్టీ హైకమాండ్కు అన్ని విషయాలను పంపిస్తా" అని కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శుభంకర్ సర్కార్ పేర్కొన్నారు.
ఈటీవీ భారత్తో సీపీఎం ఏమన్నదంటే?
కాంగ్రెస్ ఒంటరి పోరు అంశంపై సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి మహమ్మద్ సలీమ్ ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు. ఈ పరిణామాలపై నేరుగా వ్యాఖ్యానించడానికి నిరాకరించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మాకు ఎలాంటి సమాచారం అందలేదు. ఆ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేయాలని అనుకుంటున్న విషయం కూడా ఇప్పుడే తెలుసుకున్నామని ఆయన ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు.
కాంగ్రెస్ చరిత్రను ఓసారి పరిశీలిస్తే!
కాంగ్రెస్ ఒంటరి పోరుపై కొందరు జిల్లా అధ్యక్షులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ చరిత్రను ఓసారి పరిశీలిస్తే, బంగాల్లో ఆ పార్టీ అధికారం కోల్పోయి 50 ఏళ్లు దాటింది. గతంలో వామపక్షాల పాలనలో కాంగ్రెస్ తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. 2011లో లెఫ్ట్కు వ్యతిరేకంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)తో పొత్తు పెట్టుకున్నా కాంగ్రెస్కు పెద్దగా ప్రయోజనం కలగలేదు. ఆ తర్వాత అనివార్య పరిస్థితుల్లో 2016, 2021 ఎన్నికల్లో వామపక్షాలతో జతకట్టింది. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో అయితే కాంగ్రెస్కు పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న అధిర్ రంజన్ చౌదరి బహరంపుర్ స్థానంలో ఓడిపోవడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో నానాటికి పట్టుకోల్పోతున్న కాంగ్రెస్ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే అది ఏ మేరకు ఫలిస్తుందనేదని ఆసక్తికరంగా మారింది. సొంత బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకవేళ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే బంగాల్ రాజకీయాల సమీకరణాలు మొత్తం మారిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
28న భారీ రాలీకి ప్లాన్
ఇదే సమయంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తన బలాన్ని చాటిచెప్పేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ జనవరి 28న ధర్మతాలలోని షాహిద్ మినార్ వద్ద భారీ ర్యాలీని ప్లాన్ చేస్తోంది. ఈ సభకు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే హాజరుకానున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెప్పాయి. ఆమె షెడ్యూల్ కారణంగా పర్యటన ఇంకా ఖరారు కాలేదు. జనసమీకరణపై సర్కార్ క్యాడర్ దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 294 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కో నియోజకవర్గం నుంచి 500 నుంచి 1,000 మంది కార్యకర్తలను ర్యాలీకి తీసుకురావాలని జిల్లా అధ్యక్షులకు టార్గెట్ ఇచ్చారు.
17న దిల్లీలో కీలక మీటింగ్
ఒకవైపు సభలు, సమావేశాలు నిర్వహిస్తూనే మరోవైపు అభ్యర్థుల ఎంపిక, ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై కూడా కాంగ్రెస్ దృష్టి సారించింది. ఎన్నికల వ్యూహాన్ని ఖరారు చేసేందుకు జనవరి 17న దిల్లీలో బంగాల్ ఏఐసీసీ పరిశీలకులైన గులాం అహ్మద్ మీర్, సుదీప్ రాయ్ బర్మన్, షకీల్ అహ్మద్ ఖాన్లతో శుభంకర్ సర్కార్ సమావేశం కానున్నారు. ఆ తర్వాత జనవరి 18న కోల్కతాలో మరో కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు. జిల్లా అధ్యక్షులు ఇప్పటికే ప్రతి నియోజకవర్గానికి ముగ్గురు చొప్పున అభ్యర్థుల పేర్లను శుభంకర్ సర్కార్కు పంపించారు. ఇప్పటివరకు 500కుపైగా పేర్లు అందినట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
