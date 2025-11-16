ETV Bharat / bharat

బిహార్‌లో కాంగ్రెస్ 'హస్త'వ్యస్తం- ఇండియా కూటమి ఉనికికి గండం- మిత్రపక్షాలు దూరమైపోతాయా?

బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలతో ఇండియా కూటమిలో డేంజర్ బెల్స్- కూటమి సారథి కాంగ్రెస్ చతికిల- ఎన్నికల్లో క్రమంగా పడిపోతున్న గ్రాఫ్- హస్తం పార్టీకి మిత్రపక్షాలు దూరమయ్యే ముప్పు

Congress Failure In Bihar Election
Congress Failure In Bihar Election (EENADU)
author img

By Prince Jebakumar

Published : November 16, 2025 at 3:14 PM IST

5 Min Read
Congress Failure In Bihar Election : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జాతీయ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఘోర పరాభవాన్ని ఎదుర్కొంది. మిత్రపక్షం ఆర్‌జేడీతో గట్టి బేరసారాల తర్వాత 61 స్థానాల్లో అభ్యర్థులను నిలిపిన హస్తం పార్టీ 10 శాతంలోపే స్ట్రైక్ రేట్‌ను నమోదు చేసింది. ఈసారి 6 సీట్లకే కాంగ్రెస్ పరిమితమైంది. ఈ ఫలితం బిహార్‌తో పాటు జాతీయస్థాయిలో విపక్ష ‘ఇండియా’ కూటమి ఉనికికి సవాల్ విసిరేలా ఉందని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ వరుస ఓటములను చూసి, ఇండియా కూటమిలోని మిత్రపక్షాలు పునరాలోచనలో పడుతున్నాయని చెబుతున్నారు. డీఎంకే, ఆర్‌జేడీ, వామపక్షాలు సహా పలు పార్టీలు ఒంటరిగా ముందుకుసాగే ఆలోచనలు మొదలుపెట్టాయని విశ్లేషిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఈ దిశగా రాజకీయ సమీకరణాలు మారితే ఇండియా కూటమి ఉనికి ప్రశ్నార్ధకంగా మారుతుందని పరిశీలకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఆర్‌జేడీ ఇక మారిపోతుందా?
గత పదేళ్లలో బిహార్‌‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగా బలహీనపడింది. 2015 ఎన్నికల్లో 27 సీట్లను సాధించిన కాంగ్రెస్, 2020 ఎన్నికల్లో 19 సీట్లకు పరిమితమైంది. ఈసారి మరీ దారుణంగా 6 సీట్లతో సరిపెట్టుకుంది. రాష్ట్రంలోని విపక్ష మహగఠ్​బంధన్​ (ఇండియా) కూటమిలో ఒక్క ఆర్‌జేడీ మాత్రమే అత్యధికంగా 25 సీట్లు గెలిచింది. దీంతో ఈసారి బిహార్ అసెంబ్లీలో విపక్ష కూటమి బలమైన వాణిని వినిపించే ఛాన్స్ లేకుండాపోయింది. రాష్ట్రంలో క్రమంగా బలహీనపడుతున్న కాంగ్రెస్‌కు, ఈసారి అయిష్టంగానే 61 సీట్లను ఆర్‌జేడీ ఇచ్చింది. వాటిలో కనీసం 25 శాతం సీట్లను కూడా హస్తం పార్టీ గెలవలేకపోయింది. ఇకపై రాజకీయ వ్యూహరచనలో ఈ అంశాన్ని ఆర్‌జేడీ తప్పకుండా పరిగణనలోకి తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. కాంగ్రెస్‌కు మరీ ఎక్కువ సీట్లను ఇచ్చేందుకు లాలూ పార్టీ ఇకపై సాహసించకపోవచ్చని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ vs ప్రధాని మోదీ
ఈసారి బిహార్‌ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్ తేదీ(నవంబరు 6)కి వారం ముందు రాష్ట్రంలో ఛట్ పూజలు జరిగాయి. ఈ పూజల్లో పాల్గొనేందుకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి బిహారీ వలస కార్మికులు స్వరాష్ట్రానికి చేరుకున్నారు. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇండియా కూటమి లక్ష్యంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ కీలక విమర్శలు చేశారు. తమిళనాడులోని బిహారీ వలస కార్మికులను డీఎంకే పార్టీ నాయకులు వేధిస్తున్నారని విమర్శించారు. డీఎంకే అధినేత, తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్‌తో కలిసి ఆర్‌జేడీ అగ్ర నేతలు ఎన్నికల ప్రచారం చేయడాన్ని ప్రధాని మోదీ తప్పుపట్టారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలకు తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్‌ బలంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు. తమిళనాడు పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ద్వేషపూరిత వ్యాఖ్యనే మోదీ చేయగలరా అని ఆయన ప్రశ్నను సంధించారు. బిహారీలకు వ్యతిరేకంగా ఒక్కమాటను కూడా స్టాలిన్ మాట్లాడలేదు. తమిళంలో బోర్డు టాపర్‌గా నిలిచిన బిహారీ వలస కార్మికుడి కుమార్తె ఇంటర్వ్యూను డీఎంకే అనుకూల మీడియా సంస్థ ఒకటి ఆ వెంటనే ప్రచురించింది. బిహారీలను స్వాగతించే రాష్ట్రంగా తమిళనాడును ఆ కథనంలో కొనియాడారు.

హిందీభాష వినియోగాన్ని నిషేధించే చట్టం?
ఇక ఇదే సమయంలో హోర్డింగ్‌లు, మాస్ మీడియా ప్రచారాల్లో హిందీభాష వినియోగాన్ని నిషేధించే చట్టాన్ని తీసుకురావాలనే ప్రతిపాదనను తమిళనాడు ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందనే ప్రచారం మొదలైంది. ఇది బిహార్ ఎన్నికల సమయం అయినందున, ఆ ఆలోచనను విరమించుకోవాలని డీఎంకేకు కాంగ్రెస్ పెద్దలు సూచించినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ సూచన తర్వాత డీఎంకే అనుకూల ఫ్యాక్ట్ చెక్ మీడియా యూనిట్ ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది. హోర్డింగ్‌లు, మాస్ మీడియా ప్రచారాల్లో హిందీభాషపై బ్యాన్ విధిస్తారనే ఊహాగానాలన్నీ వదంతులే అని స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా తమ ప్రభుత్వం ఏమీ చేయదని, వలసదారులను ఇబ్బంది పెట్టేది లేదంటూ ఆ వెంటనే డీఎంకే అధికార ప్రతినిధి, మాజీ రాజ్యసభ ఎంపీ టీకేఎస్ ఇలంగోవన్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. కాంగ్రెస్ ఒత్తిడితో తమిళనాడు సర్కారు ఇలా నిర్ణయాలను మార్చుకోవడంపై డీఎంకే పార్టీ కార్యకర్తలు, ద్వితీయ శ్రేణి నేతల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోందని అంటున్నారు.

డీఎంకే నో చెబితే తమిళనాడులో సీన్ మారిపోద్ది!
తమిళనాడులో 2026లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి. బిహార్ ఎన్నికల్లో చతికిలపడిన కాంగ్రెస్‌తో పొత్తుకు ఒకవేళ డీఎంకే నో చెబితే, ఆ రాష్ట్రంలో పొలిటికల్ సీన్ మారిపోయే అవకాశం ఉంది. వీలైనన్ని ఎక్కువ స్థానాల్లో పోటీచేసే అవకాశాలు డీఎంకే నేతలకు, ఇతర మిత్రపక్షాల నేతలకు లభిస్తాయి. తమిళనాడులోని ప్రాంతీయ పార్టీల నేతలంతా కోరుకుంటున్నది ఇదేనని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. 1960వ దశకానికి ముందు దాకా తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ పార్టీ హవాయే వీచింది. అయితే ఆ తర్వాత డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే లాంటి ప్రాంతీయ పార్టీలు బాగా బలోపేతం అయ్యాయి. నాటి నుంచి డీఎంకేతో స్నేహం చేయడం తప్ప, కాంగ్రెస్‌కు మరో మార్గం లేకుండాపోయింది. ప్రస్తుతానికి జాతీయస్థాయి రాజకీయ సమీకరణాల కోసం, ద్రవిడ వాదానికి అనుకూలంగా ఉండే జాతీయ విధానాల కోసం కాంగ్రెస్‌తో డీఎంకే ఫ్రెండ్‌షిప్ చేస్తోంది.

కేరళ, బంగాల్‌లో ఎవరి దారి వారిదే!
2026 సంవత్సరంలో కేరళ, అసోం, బంగాల్, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలలోనూ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. కాంగ్రెస్ చివరిసారిగా 2016లో పుదుచ్చేరిలో అధికారంలోకి వచ్చింది. 2021లో అక్కడ హస్తం పార్టీ మెజారిటీని కోల్పోయింది. దీంతో రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు. 2016లో అసోం రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ కోల్పోయింది. అక్కడ బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. కేరళలోనూ 2016లోనే కాంగ్రెస్ అధికార పీఠాన్ని కోల్పోయింది. గత రెండు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ సీపీఐ(ఎం) నేతృత్వంలోని వామపక్ష కూటమే అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేసింది. ఇండియా కూటమిలోని మిత్రపక్షాలు సీపీఎం, సీపీఐలతో తలపడింది. తాజాగా వయనాడ్ లోక్‌సభ ఉప ఎన్నికలో ప్రియాంకా గాంధీతో సీపీఐ అభ్యర్థి పోటీపడ్డారు. అక్కడ విపక్ష పార్టీలకు అధికార దాహమే తప్ప, ఐక్యతాభావన లేదు. ఇక ఇదే సమయంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎన్‌డీఏ కూటమి ఐక్యంగా ముందుకుసాగుతోంది. బంగాల్‌లోనూ పలు ఎన్నికల్లో వామపక్షాలతో కాంగ్రెస్ తలపడింది.

మిత్రులను ఏకం చేయాల్సింది కాంగ్రెసే!
ప్రస్తుతం విపక్ష ఇండియా కూటమికి సారథిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. అందుకే కూటమిలోని మిత్రపక్షాలను ఏకతాటిపైకి తేవాల్సిన బాధ్యత కూడా దాని భుజస్కంధాలపైనే ఉంది. ప్రత్యేకించి కేరళ, బంగాల్‌ రాష్ట్రాల్లో మిత్రపక్షాలు చీలిపోకుండా జాగ్రత్తపడాలి. తద్వారా ఆయా రాష్ట్రాల్లో 2026లో జరగబోయే ఎన్నికల్లో ఓట్ల బదిలీ సమర్ధంగా జరిగేలా చూసుకోవచ్చు. అసోం, తమిళనాడు రాష్ట్రాలలోనూ ఐక్యంగా ముందుకు సాగడంపై ఇండియా కూటమి ఫోకస్ పెట్టాలి.

