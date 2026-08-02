బీజేపీలో ఎక్కువ మంది చందా దొంగలే- ఆ విషయంలో బాధ్యతెందుకు వహించరు?: కాంగ్రెస్
శిలా పూజ నుంచి విరాళాల చోరీ మొదలైందని ఆరోపించిన కాంగ్రెస్- బీజేపీ రామమందిరాన్ని నిర్మించలేదని, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు నిర్మాణం జరిగిందని వ్యాఖ్యలు
Published : August 2, 2026 at 4:00 PM IST
Congress On BJP : అయోధ్యలోని రామమందిరానికి సంబంధించిన విరాళాల చోరీ ఆరోపణల వ్యవహారంలో బీజేపీపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది కాంగ్రెస్. ఆ పార్టీలో ఉన్నవారందరూ చందా దొంగలు కాకపోవచ్చు కానీ, ఎక్కువ మంది కచ్చితంగా అధికార పార్టీలోనే ఉన్నారని పేర్కొంది. రామమందిరంలో జరిగిన ఆ చోరీ కేవలం విరాళాలకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదని, ఇది శిలా పూజ సమయం నుంచే మొదలైందని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత ప్రమోద్ తివారీ ఆదివారం పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Delhi: Congress MP Pramod Tiwari says, "... I am not saying that everyone in the BJP is an embezzler, but all those involved in donation theft are in the BJP. The BJP will have to answer for this in the next election, and devotees will give a strong response... On FIRs… pic.twitter.com/5MFiPKCyLa— ANI (@ANI) August 2, 2026
"నేను స్వయంగా అవధ్ ప్రాంతానికి చెందినవాడిని. 1985 - 1990 మధ్య కాలంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో పర్యటక శాఖ మంత్రిగా పనిచేశాను. రామజన్మభూమి ఉద్యమాన్ని నేను చాలా దగ్గరుండి చూశాను. బీజేపీలో ఉన్నవారందరూ చందా దొంగలు అని నేను అనడం లేదు, కానీ ఎక్కువ చందా దొంగలు మాత్రం బీజేపీలోనే ఉన్నారు."
- ప్రమోద్ తివారీ, కాంగ్రెస్ నేత
"రామమందిర నిర్మాణ ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు రామ్ లల్లా హమ్ ఆయేంగే; మందిర్ వహీం బనాయేంగే' (రామలల్లా, మేము వస్తాం- అక్కడే మందిరాన్ని నిర్మిస్తాం) అనేది నినాదంగా ఉండేది. ఆ తర్వాత ఉత్తర్ప్రదేశ్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు, మందిరం ఎప్పుడు నిర్మిస్తారని నేను అడిగాను. దానికి బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడని సమాధానం వచ్చింది" అని ఆయన చెప్పారు.
'ఆలయం నిర్మించాలని బీజేపీ ఎప్పుడూ కోరుకోలేదు'
"కేంద్రంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు, నేను మళ్లీ అదే ప్రశ్న అడిగాను. అప్పుడు 'ప్రస్తుతానికి వేచి చూడండి' అని సమాధానం వచ్చింది. అసలు నిజం ఏమిటంటే - అయోధ్యలో రామమందిరం నిర్మించాలని బీజేపీ ఎప్పుడూ కోరుకోలేదు. కేవలం రామమందిర సమస్యను సజీవంగా ఉంచాలని మాత్రమే భావించింది" అని ఆరోపించారు. మరో నిజమేమిటంటే బీజేపీ రామమందిరాన్ని నిర్మించలేదని, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు నిర్మాణం జరిగిందని అన్నారు. అయితే రామమందిర నిర్మాణ సమయంలోనే లోక్సభ ఎన్నికలు జరిగాయని, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి మందిరం కంటే ఎన్నికలే ముఖ్యమయ్యాయని ఆరోపించారు. ఫలితంగా, ఆయన అసంపూర్తిగా ఉన్న మందిరానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం నిర్వహించారని, ఇది అశుభకరమైన చర్య అంటూ ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అసలు పూజా కార్యక్రమాలను శంకరాచార్యులే నిర్వహించి ఉండాల్సింది, కానీ వారిని ఆ ప్రతిష్ఠాపన కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించలేదని ఆయన అన్నారు.
'బాధ్యత ఎందుకు వహించరు?'
ఆ మొత్తం ప్రక్రియ బాధ్యతను ప్రధాని మోదీ స్వయంగా తీసుకున్నారని, ఆలయ ట్రస్ట్లోని ప్రతి సభ్యుడిని కూడా ఆయన వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాల మేరకే నియమించారని ప్రమోద్ తివారీ ఆరోపించారు. "దీనికి సంబంధించిన ఘనతను మోదీజీ తన ఖాతాలో వేసుకున్నప్పుడు, ఆయన ఎవరికైతే బాధ్యతలు అప్పగించారో వారు చేసిన తప్పులకు లేదా పాపాలకు ఆయన ఎలా బాధ్యత వహించకుండా ఉండగలరు?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
చంపత్ రాయ్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న సమయంలో విరాళాలు, కానుకల చోరీ ఒక వ్యవస్థీకృత విధానంగా మారిందని, తద్వారా కోట్ల రూపాయలు పక్కదారి పట్టాయని ఆయన ఆరోపించారు. విరాళాల చోరీ వ్యవహారం కాలక్రమేణా మరుగున పడి చరిత్రలో కలిసిపోవాలని మోదీ ప్రభుత్వం కోరుకుంటోందని, కానీ ఇది కోట్ల మంది భారతీయుల విశ్వాసంతో ముడిపడి ఉందని ఆయన అన్నారు. నిందితులను గుర్తించామని, చోరీకి గురైన నిధుల వివరాలను లెక్కించామని, దోపిడీకి సంబంధించి తగినన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు.
"దేశంలోని 140 కోట్ల మంది ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. కానుకలు, విరాళాలకు సంబంధించిన ఆ అంశాన్ని మేం ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్తాం. దోషులకు శిక్ష పడే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తాం. సోమవారం నాడు సభలో ఆ విషయాన్ని మళ్లీ లేవనెత్తుతాం."
- ప్రమోద్ తివారీ, కాంగ్రెస్ ఎంపీ
అయితే రామ మందిరం విరాళాల విషయంలో కోట్ల మంది ప్రజల విశ్వాసం, భావోద్వేగాలు ముడిపడి ఉన్నాయని ప్రమోద్ తివారీ అభిప్రాయపడ్డారు. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో ఒక ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) ద్వారా నిష్పాక్షికమైన విచారణ జరగాలని డిమాండ్ చేశారు. అంతే కాదు మొత్తం వ్యవహారంలో దోషులకు కఠిన శిక్ష విధించాలని తాను డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
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