మిడిల్ ఈస్ట్లో వార్ ఆపేందుకు పాక్ మధ్యవర్తిత్వం!- 'విశ్వగురు' మోదీకి తిరస్కారమన్న కాంగ్రెస్
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు పాక్ మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నట్లు కథనాలు- ఈ క్రమంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై మండిపడ్డ కాంగ్రెస్ పార్టీ- స్వయం ప్రకటిత విశ్వగురు మోదీకి ఇది తీవ్రమైన తిరస్కారమని విమర్శలు
Published : March 24, 2026 at 10:27 AM IST
Congress On Pak Mediation In West Asia : అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తోందని వచ్చిన కథనాలపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. ఈ నివేదికలు నిజమైతే భారత్కు తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బ అని పేర్కొంది. అలాగే స్వయం ప్రకటిత విశ్వగురు అయిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి తీవ్రమైన తిరస్కారమని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్) జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
ఇదంతా మోదీ వల్లే జరిగింది : జైరాం రమేశ్
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సంఘర్షణను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న తీరును, భారతదేశ దౌత్య వైఖరిని కాంగ్రెస్ నాయకుడు జైరామ్ రమేశ్ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. ఇటీవలి పరిణామాలు దేశానికి తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బ అని తెలిపారు. "ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు అమెరికా- ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ల మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న దేశాల్లో పాకిస్థాన్ ఒకటి అని కథనాలు రాసుకొచ్చాయి. ఈ కథనాలు నిజమైతే ఇదంతా స్వయం ప్రకటిత విశ్వగురు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వల్లే జరిగింది" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
"ఆపరేషన్ సింధూర్లో పాక్పై భారత్ సైన్యం విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్ దౌత్య సంబంధాలు, కథన నిర్వహణ మోదీ ప్రభుత్వం కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉందనేది సుస్పష్టం. 2025 ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడులు తర్వాత రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేసిన వ్యక్తిని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆప్యాయంగా పదే పదే ఆలింగనం చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్కు వైట్ హౌస్లో రెండుసార్లు ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్ పాలకవర్గం యూఎస్ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సన్నిహిత వర్గంతో సౌకర్యవంతమైన సంబంధాన్ని పెంచుకుంది."
-- జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్)
'మోదీ అనాలోచిత ఇజ్రాయెల్ పర్యటన కారణంగానే'
అలాగే ప్రధాని మోదీ ఇటీవలే చేసిన ఇజ్రాయెల్ పర్యటనలపై కూడా జైరాం రమేశ్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు ప్రారంభం కావడానికి కేవలం రెండు రోజుల ముందు నరేంద్ర మోదీ ఇజ్రాయెల్లో పర్యటించారని పేర్కొన్నారు. ఇదొక అనాలోచిత పర్యటన అని ఎద్దేవా చేశారు. మన దేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఈ పర్యటన ఒక అత్యంత వినాశనకరమైన ఎంపికగా నిలిచిపోతుందన్నారు. భారత్ మధ్యవర్తిత్వం వహించగలిగిన, వహించాల్సిన స్థితి నుంచి ఈ పర్యటన మనల్ని వెనక్కి తగ్గించిందని ఆరోపించారు. ఇజ్రాయెల్ పర్యటనతో ప్రధాని మోదీ అతి చనువు దారుణంగా బట్టబయలైందని, అందుకు దేశం మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తోందన్నారు.
పాక్ మధ్యవర్తిత్వం కథనాలను ఖండించిన వైట్హౌస్
కాగా ఇరాన్-యూఎస్ శాంతి చర్చలు కోసం అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ప్రత్యేక ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జారెడ్ కుష్నెర్లు త్వరలో ఇరాన్ ప్రతినిధులతో ఇస్లామాబాద్లో భేటీ కానున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో వచ్చిన కథనాలపై అమెరికా అధ్యక్షుడి కార్యాలయం శ్వేతసౌధం స్పందించింది. ఈ వార్తలను వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ ఖండించారు. ప్రస్తుతం అస్థిర పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నందున ఇరాన్ ప్రతినిధులతో చర్చలపై అమెరికా ఇంకా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని తెలిపారు. దౌత్య చర్చలు సున్నితమైన అంశమని దీనిపై తప్పుడు వార్తల ప్రచారం సరికాదన్నారు. తాము అధికారికంగా ప్రకటించేవరకు చర్చలపై వచ్చే ఊహాగానాలను ఎవరూ నమ్మొద్దని కోరారు.
వెనక్కి తగ్గిన ట్రంప్
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేసే విషయమై ఇరాన్తో రెండు రోజులుగా చర్చలు ఫలప్రదంగా సాగుతున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ కేంద్రాలపై దాడులను ఐదు రోజుల వరకు వాయిదా వేయాలని తమ బలగాలను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగుతాయని, వాటి ఫలితంపై ఆధారపడి భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఉంటుందని అన్నారు. ఇరాన్పై దాడులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు భారీగా తగ్గాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 13 శాతం మేర పతనమై 96 డాలర్లకు చేరుకుంది.