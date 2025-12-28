ETV Bharat / bharat

కాంగ్రెస్ కేవలం ఒక రాజకీయ పార్టీ కాదు- భారతదేశ ఆత్మకు గొంతుక: రాహుల్ గాంధీ

140వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న కాంగ్రెస్- ఈ క్రమంలో పార్టీని ఉద్దేశిస్తూ రాహుల్ గాంధీ పోస్టు- కాంగ్రెస్ కేవలం రాజకీయ పార్టీ కాదని, దేశ ఆత్మ తాలుక గొంతుకని వెల్లడి

Rahul Gandhi Speech on Congress
Rahul Gandhi Speech on Congress (rahul gandhi X)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 28, 2025 at 3:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Gandhi Speech on Congress : కాంగ్రెస్ కేవలం ఓ రాజకీయ పార్టీ కాదని, దేశ ఆత్మ తాలుక గొంతుకని ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ద్వేషం, అన్యాయం, నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకంగా సత్యం, ధైర్యం, రాజ్యాంగ రక్షణ కోసం తాము మరింత బలంగా పోరాడాలని నిశ్చయించుకున్నామని అన్నారు. దిల్లీలోని ఇందిరా భవన్​లోని ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగిన కాంగ్రెస్ 140వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరయ్యారు.

"ఈ రోజు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి కాంగ్రెస్ సభ్యునికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ప్రతి బలహీనుడు, ప్రతి అణగారిన వ్యక్తి, ప్రతి శ్రమజీవికి కాంగ్రెస్ అండగా నిలుస్తుంది. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం తెచ్చిపెట్టిన, రాజ్యాంగానికి పునాది వేసిన, ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం, సామాజిక న్యాయం, సమానత్వపు విలువలను బలోపేతం చేసిన చారిత్రాత్మక వారసత్వానికి, గొప్ప త్యాగాలకు మేము నివాళులర్పిస్తున్నాం" అని రాహుల్ ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.

TAGGED:

RAHUL GANDHI SPEECH ON CONGRESS
CONGRESS 140TH FOUNDATION DAY
RAHUL GANDHI ON DEMOCRACY
RAHUL GANDHI ON CONGRESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.