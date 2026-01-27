'రాహుల్ గాంధీ ప్రతిష్ఠను దిగజార్చాలని చూస్తున్నారు'- గమోసా వివాదం వేళ బీజేపీపై ఖర్గే ఫైర్!
రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో రాహుల్ గాంధీ ఈశాన్య ప్రాంతాల సంప్రదాయాన్ని అవమానించారన్న బీజేపీ- ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత కౌంటర్- అధికార పార్టీయే తమను అగౌరవపరిచిందని వ్యాఖ్య
Published : January 27, 2026 at 8:48 PM IST
Kharge Comments On Gamosa Issue : రాహుల్ గాంధీ లక్ష్యంగా సాగుతున్న 'గమోసా' వివాదంపై కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే బీజేపీపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తప్పుడు ప్రచారంతో రాహుల్ గాంధీ ప్రతిష్టను దిగజార్చాలని అధికార పార్టీ శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తోందని అని ఆయన విమర్శించారు. అయితే వారి కుతంత్రాలు ఎన్నటికీ ఫలించవని ఆయన అన్నారు. గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ సందర్భంగా లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని, తనను కేంద్ర సహాయ మంత్రులతో పాటు మూడో వరుసలో కూర్చోబెట్టి మోదీ ప్రభుత్వం అవమానించిందని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.
'గమోసా' వివాదం
రిపబ్లిక్ డే వేడుకల సందర్భంగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఇచ్చిన విందులో అతిథులందరికీ అసోం సంప్రదాయ వస్త్రమైన 'గమోసా' (స్కార్ఫ్)ను అందించారు. అయితే, రాహుల్ గాంధీ ఆ వస్త్రాన్ని ధరించలేదని, ఈ విధంగా ఆయన ఈశాన్య రాష్ట్రాల సంస్కృతితో పాటు రాష్ట్రపతిని కూడా అవమానించారని బీజేపీ ఆరోపణలు గుప్పించింది. దీనిపై అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ స్పందిస్తూ 'రాహుల్ బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలి' అని డిమాండ్ చేశారు. దీనికి కాంగ్రెస్ కౌంటర్ ఇస్తూ, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా ఆ వస్త్రాన్ని (పట్కా) ధరించలేదని ఎదురుదాడి చేసింది.
ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని అవమానించింది!
దీనితో అధికార పార్టీ రాహుల్ గాంధీపై అనవసర ఆరోపణలు చేస్తోందని ఖర్గే మండిపడ్డారు. గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలో లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత అయినటువంటి రాహుల్ గాంధీకి, తనకు ప్రభుత్వమే సరైన గౌరవం ఇవ్వకుండా అవమానించిందని ఖర్గే ప్రత్యారోపణలు చేశారు. ప్రోటోకాల్ను పక్కనపెట్టి తమను మూడో వరుసలో, సహాయ మంత్రుల పక్కన, పిల్లల వెనుక కూర్చోబెట్టి మోదీ ప్రభుత్వం అగౌరవంగా వ్యవహరించిందని ఆయన మండిపడ్డారు. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
"ఇదంతా పచ్చి అబద్ధం. రాహుల్ గాంధీ గమోసాను ధరించారు, భోజనం చేసే సమయంలో మాత్రమే దానిని తీసి పక్కన టేబుల్పై ఉంచారు. నేను దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షినని ఖర్గే నొక్కి చెప్పారు. నిజానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, బీజేపీ అధ్యక్షుడు కూడా గమోసా ధరించలేదు. వారిని ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదు? రాహుల్ గాంధీ ఈశాన్య రాష్ట్రాల కళాకారులందరినీ ఆత్మీయంగా కలిసి కరచాలనం చేశారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు చెందిన ఓ కళాకారుణ్ని రాహుల్ గాంధీ హత్తుకున్నారు కూడా. ఇలా ఓ కళాకారుడిని ఆలింగనం చేసుకున్న ఏకైక నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ మాత్రమే. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాహుల్ గాంధీ ఈశాన్య రాష్ట్రాలను, వారి సంస్కృతిని అవమానించారని బీజేపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోంది. నిజానికి ఆ సంస్కృతిని నాశనం చేయాలని చూస్తున్నది బీజేపీనే" అని ఖర్గే అన్నారు.
రాజ్నాథ్ కూడా క్షమాపణ చెబుతారా?
ఇంతకు ముందు బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షెహజాద్ పూనావాలా ఎక్స్లో "సిగ్గుచేటు! రాహుల్ గాంధీ ఈశాన్య ప్రాంతాన్ని అవమానించారు. గౌరవనీయమైన రాష్ట్రపతిని కూడా అవమానించారు" అని పేర్కొన్నారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ మీడియా విభాగం అధిపతి పవన్ ఖేరా స్పందిస్తూ, రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పట్కా ధరించని ఫోటోను షేర్ చేశారు. రాజ్నాథ్ సింగ్ను కూడా క్షమాపణ చెప్పాలని అసోం సీఎం డిమాండ్ చేస్తారా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘన
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉన్న తమను (ఖర్గే - రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నేత, రాహుల్ - లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత) మూడో వరుసలో కూర్చోబెట్టడం ద్వారా కేంద్రం రాజ్యాంగాన్ని అవమానించిందని ఖర్గే ఆరోపించారు. సాధారణంగా ప్రతిపక్ష నేతలకు క్యాబినెట్ హోదా ఉన్నందున వారికి ముందు వరుసలో చోటు ఉండాలని కాంగ్రెస్ అంటోంది. అయితే కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ వర్గాల ప్రకారం, సీటింగ్ అమరిక 'టేబుల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్స్' (అధికారిక క్రమం) ప్రకారమే జరిగిందని, ఎటువంటి ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘన జరగలేదని స్పష్టం చేసింది.
