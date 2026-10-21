SIR పేరుతో దేశ ప్రజల ఓటు హక్కును హరిస్తున్నారు : మోదీ సర్కార్పై శశిథరూర్ ఫైర్
మోదీ సర్కార్పై తిరువనంతపురం ఎంపీ శశిథరూర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను అడ్డుపెట్టుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రాథమిక ఓటు హక్కును హరించిందని విమర్శించారు.
Published : October 21, 2026 at 6:00 PM IST
Shashi Tharoor On Modi : కేంద్ర ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశిథరూర్ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ప్రజల ఓటు హక్కును బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం హరించిందని ఆరోపించారు. బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఓటర్ల జాబితా నుంచి 90 లక్షలకు పైగా పేర్లను తొలగించారని, అయితే కేవలం 82,000 మంది అప్పీళ్లను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఆ అప్పీళ్లలో 91 శాతం మంది పేర్లు అసలు తొలగించకూడనివేనని తేలిందన్నారు. 91 శాతం మంది ఓటర్ల పేర్లను పొరపాటున తొలగించినట్లయితే, ఇక ఈ ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ వల్ల ప్రయోజనం ఏముందని ప్రశ్నించారు. కేరళలోని తిరువనంతపురంలో మీడియాతో శశిథరూర్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"ఓటు వేసే హక్కును కాలరాసే అధికారం ఎవరికీ లేదు. కానీ మోదీ ప్రభుత్వం ఎస్ఐఆర్ పేరుతో ప్రజల ఓటు హక్కును హరించింది. ఎన్నికల సంఘం ఫారం-6ను ఎందుకు తొలగించింది? ఫారం-7ను పెద్ద సంఖ్యలో ఎందుకు సమర్పించేలా చేసింది? 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాను ఏ ప్రాతిపదికన ఫౌండేషన్గా తీసుకున్నారు?. దేశంలో దశాబ్దాలుగా ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి సమస్యలు రాలేదు కదా!. ఈ సమస్యలన్నింటికీ కారణం ప్రస్తుత ఎన్నికల సంఘమే. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు బాధ్యులైన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలి. అందుకోసం నవంబర్ 1న దిల్లీలోని రామ్లీలా మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నాం. ఆ సభకు పోలీసుల అనుమతి కూడా లభించింది. ప్రజలు ఎవరికి ఓటు వేయాలనే విషయంలో మేము ఎవర్నీ బలవంతం చేయడం లేదు. ప్రజలు తమ ఇష్టానుసారం ఓటు వేసే అవకాశం ఉండాలని మాత్రమే కోరుకుంటున్నాం. ఎన్నికలు స్వేచ్ఛాయుతంగా, నిష్పక్షపాతంగా జరిగితే ఎవరు గెలవాలో ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు"
--శశిథరూర్, కాంగ్రెస్ ఎంపీ
నేనేమీ ట్రావెల్ ఏజెంట్ని కాను : శశిథరూర్
దిల్లీలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు జరుగుతున్న తరుణంలో లోక్సభలో విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లడంపై శశిథరూర్ను మీడియా ప్రశ్నించగా, ఆయన ఆసక్తికర సమాధానమిచ్చారు. తాను ట్రావెల్ ఏజెంట్ని కానని ఆన్సర్ చెప్పారు. ఆ ప్రశ్న తనను అడిగినా ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదన్నారు. రాహుల్ విదేశీ పర్యటనపై తాను ఎలాంటి వ్యాఖ్య చేయబోనని స్పష్టం చేశారు. రాహుల్ గాంధీ విదేశీ పర్యటనపై బీజేపీ విమర్శలు గుప్పించిన తరుణంలో శశిథరూర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఈసీ స్వాతంత్ర్యాన్ని మోదీ ప్రభుత్వం దెబ్బతీస్తోంది : ఖర్గే
ఎన్నికల కమిషనర్లకు రక్షణ కల్పిస్తున్న 2023నాటి చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే డిమాండ్ చేశారు. మోదీ ప్రభుత్వం ఈసీ స్వాతంత్ర్యానని దెబ్బతీస్తోందని ఆరోపించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను తొలగించి, ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ పత్రాలను తిరిగి ప్రవేశపెట్టాలని కోరారు. ఎన్నికల కమిషనర్లు రాజ్యాంగానికి అతీతులా? అని ప్రశ్నించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల కమిషనర్లను జవాబుదారీతనం నుంచి కాపాడుతోందని విమర్శించారు. కర్ణాటకలోని కలబురగిలో విలేకరులతో ఖర్గే ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
"ఎన్నికలు నిష్పక్షపాతంగా, న్యాయంగా జరిగితే ఎవరైనా గెలవొచ్చు. కేవలం కాంగ్రెస్ మాత్రమే గెలవాలని గానీ, లేదా ఏదైనా ఒక ప్రత్యేక పార్టీ గెలవాలని గానీ రాజ్యాంగం చెప్పలేదు. ప్రతిపక్షం ఏ వ్యక్తి కోసమో లేదా పార్టీ కోసమో కాకుండా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి, వ్యవస్థల సమగ్రతను కాపాడటానికి పోరాడుతోంది. ప్రతిపక్ష నాయకులు రాసిన లేఖలకు ప్రధాని మోదీ నేరుగా స్పందించకుండా, ఇతరుల ద్వారా సమాధానాలు ఇప్పిస్తున్నారు. కేంద్ర ఏకపక్షంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించుకుంటే, ఈ దేశ ప్రజలు మౌనంగా ఉండరు. మోదీ ప్రభుత్వాన్ని అధికారం నుంచి గద్దె దించుతారు. ప్రభుత్వం తన తప్పులుగా సరిదిద్దుకోకపోతే ప్రజాగ్రహం ఎదుర్కోక తప్పదు. " అని ఖర్గే మండిపడ్డారు.
'మోదీ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు'
అలాగే మహిళా రిజర్వేషన్ల అంశంపై కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే స్పందించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎంపీల సంఖ్యాబలంలోనే 33 శాతం మహిళా రిజర్వేషన్ల కోటాను ప్రభుత్వం అమలు చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. విపక్షాలు మహిళా రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకమని చిత్రీకరిస్తూ మోదీ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తాము మహిళా రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకమైతే, ఈ చట్టానికి మద్దతు ఇచ్చేవాళ్లమా? అని ప్రశ్నించారు.