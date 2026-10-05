CECగా కొనసాగే నైతిక హక్కును జ్ఞానేశ్ కుమార్ కోల్పోయారు: కాంగ్రెస్
జ్ఞానేశ్ కుమార్ సీఈసీగా కొనసాగే నైతిక హక్కు కోల్పోయారంటూ కాంగ్రెస్ ఆరోపణ- ఓటు హక్కుపై సుప్రీం న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తూ ఎక్స్లో పోస్టు
Published : October 5, 2026 at 7:31 AM IST
Jairam Ramesh On CEC Gyanesh Kumar : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC)గా కొనసాగే నైతిక హక్కును జ్ఞానేశ్ కుమార్ పూర్తిగా కోల్పోయారని కాంగ్రెస్ తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. ఓటు హక్కుపై సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఉజ్జల్ భూయాన్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. సీఈసీ రాజ్యాంగాన్ని అక్షరపరంగా, స్ఫూర్తిపరంగా ఉల్లంఘించారని న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యలతో రుజువు అవుతోందని ఆయన ట్వీట్లో పేర్కొన్నారు.
'సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి జస్టిస్ ఉజ్జల్ భూయాన్ పౌర హక్కుల పరిరక్షణకు మద్దతుగా ఉన్నారు. ఓటు హక్కు అనేది రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపంలో అంతర్భాగమని ఈ ధైర్యవంతుడైన న్యాయకోవిదుడు తన అభిప్రాయాన్ని బలంగా వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యాంగ అధికారి అయిన సీఈసీ స్వయంగా రాజ్యాంగాన్ని అక్షరపరంగానూ, స్ఫూర్తిపరంగానూ ఉల్లంఘించారని ఇది రుజువు చేస్తుంది. జస్టిస్ భూయాన్ ఇంకా ఎన్నో విషయాలు చెప్పి, సీఈసీ బండారం బయటపెట్టారు. దీంతో జ్ఞానేశ్ కుమార్ తన పదవిలో కొనసాగడానికి ఉన్న నైతిక హక్కును పూర్తిగా కోల్పోయారు' అని జైరాం రమేశ్ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
Justice Ujjal Bhuyan, a sitting judge of the Supreme Court, has been an outspoken champion of environmental protection. Now the courageous jurist has forcefully expressed his view that the right to vote is very much part of the basic structure of the Constitution. This conclusively proves that the CEC—Constitutional functionary himself—has violated the Constitution itself both in letter and spirit. Justice Bhuyan has said much more and has exposed the CEC lock, stock and barrel. Gyanesh Kumar simply has lost all moral right to continue in office. https://t.co/2RWL7Jkji8— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 4, 2026
కాగా, ఆదివారం హైదరాబాద్లోని నల్సార్ లా యూనివర్సిటీలో జరిగిన కార్యక్రమానికి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఉజ్జయ్ భూయాన్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, భారత పౌరులకు ఓటు అనేది రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు అని, అయితే లక్షలాది మంది ఓట్లను తొలగించే ఏ ప్రక్రియను కూడా సమర్థించలేమని అన్నారు. ఓటు హక్కు కోల్పోయి పౌరులను దేశంలో రెండో తరగతి పౌరులుగా మార్చినట్లు అవుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "ఏదైనా ప్రక్రియ లక్షలాది భారత పౌరుల ఓటు హక్కును హరించి, వారిని సొంత దేశంలోనే రెండో తరగతి పౌరులుగా మార్చినట్లయితే ఆ ప్రక్రియ స్వభావరీత్యా ఏకపక్షమైనది. దానిని ఏ మాత్రమూ సమర్థించలేము" అని ఆయన అన్నారు. న్యాయమూర్తి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తూ జైరాం రమేశ్, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.