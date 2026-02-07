ETV Bharat / bharat

భారత్, అమెరికా మధ్య మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారు- మోదీపై విమర్శలు గుప్పించిన కాంగ్రెస్

Trump, Modi, Jairam RAmesh (AP, ANI)
Published : February 7, 2026 at 11:17 AM IST

Congress On India US Deal : భారత్- అమెరికా మధ్య మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడంపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. మోదీ కౌగిలింతలు, ఫోటో షూట్​లు దేశానికి పెద్దగా ప్రయోజనం చేకూర్చలేదని విమర్శించింది. స్నేహితుడు ఎన్నటికీ స్నేహితుడిగా కొనసాగబోడంటూ (దోస్త్ దోస్త్ నా రహా) వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించింది. హౌడీ మోదీ కంటే నమస్తే ట్రంప్‌దే పైచేయి అయ్యిందని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ పోస్ట్‌లో చేశారు.

