'హౌడీ మోదీపై నమస్తే ట్రంప్దే ఆధిపత్యం'- మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం వేళ కాంగ్రెస్ విమర్శలు
Trump, Modi, Jairam RAmesh (AP, ANI)
Published : February 7, 2026 at 11:17 AM IST
Congress On India US Deal : భారత్- అమెరికా మధ్య మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడంపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. మోదీ కౌగిలింతలు, ఫోటో షూట్లు దేశానికి పెద్దగా ప్రయోజనం చేకూర్చలేదని విమర్శించింది. స్నేహితుడు ఎన్నటికీ స్నేహితుడిగా కొనసాగబోడంటూ (దోస్త్ దోస్త్ నా రహా) వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించింది. హౌడీ మోదీ కంటే నమస్తే ట్రంప్దే పైచేయి అయ్యిందని ఎద్దేవా చేసింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఎక్స్ పోస్ట్లో చేశారు.