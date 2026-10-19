SIR సృష్టించిన గందరగోళాన్ని ఎన్నికల సంఘమే పరిష్కరించాలి : కాంగ్రెస్
ఎస్ఐఆర్ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘంపై కాంగ్రెస్ మండిపడింది. దిల్లీలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఓట్లను అక్రమంగా తొలగించారని విమర్శించింది.
Published : October 19, 2026 at 6:13 PM IST
Congress On Delhi SIR : దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఓట్లను అక్రమంగా తొలగించారని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ఈ గందరగోళాన్ని పరిష్కరించాల్సిన బాధ్యత ఎన్నికల సంఘానిదేనని, ఓటర్ల కోసం శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్న పౌర సమాజానిది (సివిల్ సొసైటీ) కాదని విమర్శించింది. దిల్లీలోని రెండు పోలింగ్ బూత్లలో దాదాపు 100 మంది ఓటర్లను గైర్హాజరు, బదిలీ, మరణించడం, నకిలీ (ASDD) కేటగిరీల కింద తప్పుగా తొలగించారని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ ఒక మీడియా నివేదికను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ జరుగుతున్న తీరు, కేంద్రం, ఎన్నికల సంఘం తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.