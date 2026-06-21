ఓటును ప్రాథమిక హక్కుగా మార్చాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది : కాంగ్రెస్
కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేసిన కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్- మోదీ, షా ఆదేశాల మేరకు ఈసీ పనిచేస్తోందని వ్యాఖ్య- ఓటును ప్రాథమిక హక్కుగా మార్చాలని డిమాండ్
Published : June 21, 2026 at 3:31 PM IST
Congress On Right To Vote : ఓటు హక్కును ప్రాథమిక హక్కుగా మార్చాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదివారం డిమాండ్ చేసింది. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ పేరుతో వివిధ రాష్ట్రాల్లో భారీ సంఖ్యలో జరుగుతున్న ఓటర్ల తొలగింపు, అక్రమ అనర్హతలను అడ్డుకోవడానికి ఈ చర్య ఉపయోగపడుతుందని తెలిపింది. అలాగే, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాల ఆదేశాల మేరకు భారత ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) పూర్తిగా పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తోందని కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఓటు హక్కుకు రక్షణ కల్పించేలా దానిని ప్రాథమిక హక్కుగా మార్చాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
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