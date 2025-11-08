గౌరవాన్ని కాపాడుకోని మోదీ- గాంధీ చేసిన పోరాటమే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ చేస్తోంది: ప్రియాంక
బిహార్లో ప్రియాంక గాంధీ పర్యటన- మోదీ, బీజేపీపై వ్యాఖ్యలు
Published : November 8, 2025 at 4:32 PM IST
Priyanka Gandhi Bihar Visit : కట్టా (నాటు తుపాకీ) వంటి పదాలను ఉపయోగించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన గౌరవాన్ని కాపాడుకోవడం లేదని కాంగ్రెస్ నాయకురాలు, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజలను రెచ్చగొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ దుయ్యబట్టారు. ఓవైపు ప్రధానమంత్రి అహింసకు నిలయమైన 'వందేమాతరం'ను కీర్తిస్తూనే, మరోవైపు నాటు తుపాకీల గురించి మాట్లాడుతున్నారని ఆమె అన్నారు.
బిహార్లోని కతిహార్లో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో ప్రసంగించిన ప్రియాంక, ఒకప్పుడు మహాత్మాగాంధీ చేసిన పోరాటమే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్, మహాగఠ్బంధన్ చేస్తున్నాయని తెలిపారు. కేవలం రాజకీయ పోరాటం మాత్రమే కాదని, ఓటు హక్కుతో సహా పౌరుల ప్రాథమిక హక్కులను కాపాడే పోరాటంగా వర్ణించారు. ప్రస్తుతం అది ముప్పులో ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"కాంగ్రెస్ పార్టీ, మహాగఠ్బంధన్ నేడు పోరాడుతున్న యుద్ధం అప్పట్లో మహాత్మా గాంధీ పోరాడిన యుద్ధం లాంటిదే. నేటికీ, మేము మీ హక్కుల కోసం, సత్యం కోసం, ఒక సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నాం. అది నరేంద్ర మోదీ సామ్రాజ్యం. నేడు, ఆయన ప్రజలను అణచివేయడం ద్వారా ఈ దేశాన్ని అదే విధంగా నడుపుతున్నారు. ఆయన పార్టీ వదంతులను, గాలివార్తలను వ్యాప్తి చేస్తోంది" అని ఆమె అన్నారు.
రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను బలహీనపరిచేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. "నేడు, మహాత్మా గాంధీ పోరాడిన హక్కులు ప్రమాదంలో ఉన్నాయి. అత్యంత ముఖ్యమైన హక్కుల్లో ఒకటి ఓటు హక్కు. నేడు, రాజ్యాంగాన్ని బలహీనపరిచేందుకు బీజేపీ తమ శాయశక్తులా ప్రయత్నించింది. వారు ఓట్ల దొంగతనం చేయడం ప్రారంభించారు" అని ఆమె జోడించారు.
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో విఫలమైందని, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ఇద్దరు కార్పొరేట్ స్నేహితులకు అప్పగిస్తోందని ఆమె విమర్శించారు. మహిళలకు రూ.10,000 లంచం ఇచ్చి ఓట్లు రాబట్టుకోవాలని బీజేపీ భావిస్తోందని ఆరోపించారు. ఎన్నికల వేళ బిహార్ ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజనను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఒక్కొక్కరికీ రూ.10 వేల చొప్పున 75 లక్షల మంది మహిళల ఖాతాల్లోకి డబ్బు జమ చేయడం దాని ఉద్దేశం.
మరోవైపు, కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఇటీవల చేపలవేట కోసం మత్స్యకారులతో కలిసి చెరువులోకి దిగగా, దానిని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ వ్యంగ్యాస్త్రాలు గుప్పించారు. బిహార్ చేపలను చూడటానికి పెద్దపెద్దవాళ్లు వస్తున్నారని అన్నారు. ఎన్నికల్లో మునిగిపోయేందుకు ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
కొన్నిరోజుల క్రితం బెగుసరాయ్ జిల్లాలో మత్స్యకారులతో కలిసి రాహుల్ చేపలు పట్టేందుకు వెళ్లారు. అప్పుడు ఆయన వెంట మాజీ మంత్రి, వికాస్శీల్ ఇన్సాన్ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, విపక్ష కూటమి డిప్యూటీ సీఎం అభ్యర్థి ముకేశ్ సాహ్నీ కూడా ఉన్నారు. చేపలు పట్టేందుకుగానూ సాహ్నీ నీళ్లలోకి దిగి వలవేశారు. కాసేపటికి రాహుల్ గాంధీ సైతం నీళ్లలో దూకారు. మత్స్యకారులతో కలిసి చేపలు పట్టారు. ఈత కొట్టారు. ఆ సందర్భంగా జాలర్లతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు.
