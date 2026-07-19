ETV Bharat / bharat

'అయోధ్య ట్రస్ట్ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ జరపాలి'-​ మోదీకి పంపిన లేఖలో కాంగ్రెస్​ డిమాండ్​

ట్రస్ట్ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై తక్షణమే స్వతంత్ర, సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాలు- నగదు, బంగారం, వెండితో సహా భక్తులు సమర్పించిన అన్ని కానుకల నిర్వహణపై విచారణ జరగాలని లేఖలో స్పష్టం

Congress Letter To Modi
Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 11:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Letter To Modi : అయోధ్య రామమందిర విరాళాల నిర్వహణలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో, కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు ఖర్గే, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు. రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ జరిపించాలని లేఖలో డిమాండ్ చేశారు. ట్రస్ట్ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై తక్షణమే స్వతంత్ర, సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించాలని కోరారు. నగదు, బంగారం, వెండితో సహా భక్తులు సమర్పించిన అన్ని కానుకల నిర్వహణపై విచారణ జరగాలని లేఖలో స్పష్టం చేశారు. భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పించిన కానుకలను ఎలా ఉపయోగించారో తెలుసుకునే హక్కు ప్రతి భక్తుడికి ఉందని గుర్తుచేశారు. విచారణ నివేదికతో పాటు ట్రస్ట్ ఖాతా వివరాలను బహిర్గతం చేయాలని ప్రధానిని కోరారు.

TAGGED:

CONGRESS LETTER ON AYODHYA DONATION
AYODHYA RAM MANDIR DONATION CASE
RAHUL GANDHI LETTER TO MODI
CONGRESS LETTER TO MODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.