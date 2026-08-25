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'కులగణన ప్రశ్నలు తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉన్నాయి'- మోదీకి ఖర్గే, రాహుల్ లేఖ

కులగణనపై ప్రధాని మోదీకి ఖర్గే, రాహుల్ సంయుక్త లేఖ- కులగణనలో తెలంగాణ, బిహార్‌ పద్దతిని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచన- రెండు రాష్ట్రాల్లో కులగణనలో అనుసరించిన విధానం స్పష్టంగా ఉందన్న ఖర్గే, రాహుల్‌

Congress On Caste Census
కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 1:40 PM IST

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Congress On Caste Census : జనాభా లెక్కల సేకరణలో కులగణన కోసం కేంద్రం అనుసరిస్తున్న విధానంపై కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విధానంలోని లోపాలను ఎత్తిచూపుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు. జనాభా లెక్కల్లో కుల వివరాలను నమోదు చేయడానికి ప్రభుత్వం ఓపెన్- ఎండెడ్ ప్రశ్నల విధానాన్ని ఎంచుకోవడంపై వారు అభ్యంతరం తెలిపారు. ఈ విధానం అస్పష్టంగా, ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉందని లేఖలో పేర్కొన్నారు. కుల వివరాల నమోదుకు ఎంచుకున్న ఓపెన్-ఎండెడ్ ఫార్మాట్ వల్ల వెనుకబడిన వర్గాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని తెలిపారు. వారి వివరాలు జనాభా లెక్కల్లో రాకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కులాలను తప్పులు లేకుండా నమోదు చేసేందుకు వీలుగా, కులాల పేర్లతో కూడిన ఒక డ్రాప్-డౌన్ జాబితాను యాప్‌లో పొందుపరచాలని ప్రధాని మోదీని కోరారు. ప్రస్తుతం రూపొందించిన ప్రశ్నావళిని తక్షణమే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, నిపుణులు, ప్రజలతో విస్తృతంగా సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాతే కొత్త ప్రశ్నావళిని రూపొందించాలని ప్రధాని మోదీకి రాసిన లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు.

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