గాజాపై మారణహోమంపై మోదీ ప్రభుత్వం మౌనం వీడాలి: సోనియా గాంధీ
కేంద్ర ప్రభుత్వంపై సోనియా గాంధీ ఫైర్- గాజా మారణహోమంపై మోదీ ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంపై విమర్శలు- మిత్రదేశాలకు భారత్ దూరమైందని ఆరోపణలు
Published : June 27, 2026 at 12:18 PM IST
Sonia Gandhi Article On Gaza : కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకురాలు సోనియా గాంధీ మండిపడ్డారు. గాజాపై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన మారణహోమంపై మోదీ ప్రభుత్వ మౌనం, నిష్క్రియాత్మకత నైతికంగా ఖండించదగినవని ఆరోపించారు. పాలస్తీనా, ఇరాన్, పశ్చిమాసియాలోని మిత్రదేశాలకు, అలాగే ప్రపంచ ప్రజాభిప్రాయానికి కూడా భారత్ దూరమైందని తెలిపారు. అదే సమయంలో పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు పాకిస్థాన్కు మధ్యవర్తి స్థానాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి మోదీ సర్కార్ అనుమతించిందని ఆరోపించారు. ఓ జాతీయ వార్తాపత్రికకు సోనియా గాంధీ వ్యాసం రాశారు. అందులో పాలస్తీనా, గాజా అంశాలపై మోదీ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. మరోవైపు, సోనియా రాసిన వ్యాసాన్ని కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ సమర్థించారు.