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'నేను, బ్యాట్‌మ్యాన్ ఒకే రూమ్​లో కనిపించలేదు కదా'- ఇన్‌స్టాలో రాహుల్ ఫన్నీ ఆన్సర్ వైరల్​

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో యువతతో 'ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్' నిర్వహించిన లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ- బ్యాట్‌మ్యాన్ ప్రశ్నకు చమత్కార సమాధానం- బీజేపీలో ఇష్టమైన నాయకుడిగా అమరీందర్ సింగ్ పేరు

Rahul Gandhi
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 3:32 PM IST

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Rahul Gandhi Instagram Witty Reply : యువతతో మరింత చేరువయ్యే ప్రయత్నంలో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా 'ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల ఉద్యమాల నుంచి వ్యక్తిగత అభిరుచుల వరకు నెటిజన్లు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానాలు ఇచ్చారు. కొన్నింటికి హాస్యంగా, మరికొన్నింటికి రాజకీయంగా స్పందించారు.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లైవ్‌లో ఒక నెటిజన్ "మీరు బ్యాట్‌మ్యానా?" అని ప్రశ్నించగా రాహుల్ గాంధీ ఆసక్తికరంగా స్పందించారు. "నన్ను, బ్యాట్‌మ్యాన్​ను ఇద్దరినీ ఒకే గదిలో ఎవరూ చూడలేదు కదా" అంటూ చమత్కరించారు. ఆ కామెంట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. విద్యార్థుల నిరసనల గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందించిన రాహుల్ గాంధీ, విద్యార్థులు ఏమి చెబుతున్నారో ప్రతి ప్రభుత్వం వినాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు.

'కొత్త ప్రధానిని చూపించిన మిడ్ నైట్ వీడియోస్'
ఇటీవల జరిగిన విద్యార్థుల ఆందోళనల్లో తనకు నచ్చిన మీమ్ ఏదన్న ప్రశ్నకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై వ్యంగ్యంగా స్పందించారు. "అర్ధరాత్రి ప్రధానమంత్రి నివాసం నుంచి వచ్చిన వీడియోలే ఉత్తమమైనవి. అవి ఆందోళనలో ఉన్న కొత్త ప్రధానమంత్రిని చూపించాయి" అని వ్యాఖ్యానించారు. లైవ్ సెషన్‌లో ఆయన తన తల్లి సోనియా గాంధీ పెంపుడు కుక్క 'నూరీ'ని కూడా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. "నేను డాగ్ పేరెంట్‌ను కాదు. మనం జంతువులను సొంతం చేసుకోం. అవి కూడా మనతో పాటు భూమిపై జీవించే ప్రాణులు. వాటికి ప్రేమ, గౌరవం ఇవ్వాలి" అని చెప్పారు. అనంతరం "ఇది మా అమ్మ కుక్క నూరీ. వీడియోలో చూపించినందుకు మా అమ్మ కోపపడవచ్చు. కానీ ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటా" అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

బీజేపీలో రాహుల్ ఫేవరెట్ ఎవరంటే?
"బీజేపీలో మీకు ఇష్టమైన నాయకుడు ఎవరు?" అనే ప్రశ్నకు రాహుల్ గాంధీ పంజాబ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ పేరును చెప్పారు. "ఆయనతో నాకు మంచి అనుబంధం ఉంది. ఆయన చాలా కూల్. సైనిక చరిత్రపై మంచి అవగాహన ఉంది. హలో అంకుల్ అమరీందర్" అని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పంజాబ్ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు దారితీశాయి. తనకు ఏ తత్వశాస్త్రం ఎక్కువగా ఇష్టమన్న ప్రశ్నకు భారత రాజ్యాంగాన్ని ప్రభావితం చేసిన మహనీయుల ఆలోచనలే తనకు ప్రేరణ అని రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు.

గౌతమ బుద్ధుడు, గురు నానక్ దేవ్, బసవన్న, శంకరదేవ్, బిర్సా ముండా, పెరియార్, మహాత్మా ఫూలే, నారాయణ గురు, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్, మహాత్మా గాంధీ తదితరుల పేర్లను ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని రాహుల్ గాంధీ తన ఎక్స్​లోనూ పంచుకున్నారు. "విద్యార్థులు, జెన్-జెడ్ యువత కోసం నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఏదైనా అడగండి. వీలైనన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తాను" అని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఆయన సమాధానాలకు సంబంధించిన వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో విడుదల చేసింది.

కేంద్రంపై రాహుల్ విమర్శలు
మరోవైపు, ఆగస్ట్ 8న ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో నిర్వహించనున్న 'ఛాత్రోన్ కీ గూంజ్' కార్యక్రమానికి ముందు రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. "ప్రజల గొంతుకలు ఒక్కటైనప్పుడే ఈ ప్రభుత్వం వంగుతుంది" అని అన్నారు. పేపర్ లీకులు, ఉద్యోగ నియామకాల ఆలస్యం, యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించలేదని ఆరోపించారు. "దేశంలో అత్యధికంగా యువత పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే నగరాల్లో ప్రయాగ్‌రాజ్ ఒకటి. ఇక్కడి ప్రతి విద్యార్థికి వ్యవస్థ నిజాయితీ కోల్పోయిందనే భావన ఉంది. మీ కష్టంలో లోపం లేదు. మీ శ్రమకు తగిన ఫలితం ఇవ్వని వ్యవస్థలోనే సమస్య ఉంది. పేపర్ లీకులు, నిలిచిపోయిన నియామకాలు, ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూపులు, కానీ ఎవరిపైనా చర్యలు లేవు. కోటాలో విద్యార్థులు గొంతెత్తారు. దెహ్రాదూన్​లో మళ్లీ నిరసనలు జరిగాయి. దిల్లీలో ప్రశ్నించిన విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్ చేశారు. చివరకు ఒక మంత్రి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. ప్రజల స్వరాలు ఒక్కటైనప్పుడే ఈ ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గుతుంది" అని రాహుల్ గాంధీ ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు.

ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని కేపీ గ్రౌండ్‌లో సాయంత్రం 5 గంటలకు జరిగే 'ఛాత్రోన్ కీ గూంజ్' కార్యక్రమానికి యువత హాజరుకావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కాగా, ఈ కార్యక్రమానికి తొలుత అనుమతిపై అనిశ్చితి నెలకొంది. కేపీ కళాశాల క్రీడామైదానం వినియోగానికి ఇచ్చిన అనుమతిని కళాశాల యాజమాన్యం వెనక్కి తీసుకుంది. విద్యార్థుల విద్యా కార్యక్రమాలకు అంతరాయం కలగకూడదన్న అలహాబాద్ హైకోర్టు గత ఆదేశాలు, కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ అభిప్రాయం మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు యాజమాన్యం కాంగ్రెస్‌కు లేఖ రాసింది. ఇప్పటికే చెల్లించిన మొత్తాన్ని తిరిగి తీసుకెళ్లాలని కూడా సూచించింది. అయితే అనంతరం జిల్లా యంత్రాంగం నుంచి అనుమతి లభించడంతో 'ఛాత్రోన్ కీ గూంజ్' కార్యక్రమం నిర్వహణకు మార్గం సుగమమైంది. దీంతో శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో రాహుల్ గాంధీ విద్యార్థులతో ముఖాముఖి నిర్వహించనున్నారు.

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