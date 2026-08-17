'విద్యార్థులకు నా మద్దతు- వ్యక్తిగతంగా కలిసి సమస్యలు పరిష్కరించండి'- ఝార్ఖండ్ CMకి రాహుల్ లేఖ
నియామక పరీక్షల్లో అక్రమాలపై 24 రోజులుగా విద్యార్థుల ఆందోళన- విద్యార్థి ప్రతినిధులతో స్వయంగా భేటీ కావాలని హేమంత్ సోరెన్కు సూచన- కొన్ని డిమాండ్లపై ఇప్పటికే ప్రభుత్వం, విద్యార్థుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం
Published : August 17, 2026 at 12:50 PM IST
Rahul Letter To Jharkhand CM : ఝార్ఖండ్లో ప్రభుత్వ నియామక పరీక్షల్లో అవతవకలు జరిగాయంటూ ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ మద్దతు తెలిపారు. విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ స్వయంగా వారిని కలవాలని సూచించారు. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రికి రాహుల్ లేఖ రాశారు. విద్యార్థి ప్రతినిధులతో నేరుగా సమావేశమై వారి సమస్యలను వినాలని, ప్రభుత్వం వాటిని పరిష్కరించేందుకు కట్టుబడి ఉందని నమ్మకాన్ని కల్పించాలని కోరారు.
భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన శాంతియుత నిరసన హక్కు ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత కీలకమైన స్తంభాల్లో ఒకటని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. పేపర్ లీకులు, విద్యావ్యవస్థలో అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా గత కొన్ని నెలలుగా దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు చేస్తున్న ఆందోళనలకు కాంగ్రెస్ పూర్తి మద్దతు ఇస్తోందని తెలిపారు. విద్యార్థుల సమస్యలను ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిగణించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఝార్ఖండ్లో కూడా రాష్ట్ర నియామక పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్నారని ప్రస్తావించారు. అయితే ఝార్ఖండ్లో విద్యార్థుల నిరసన శాంతియుతంగా సాగుతోందని, విద్యార్థులు చేస్తున్న డిమాండ్లు న్యాయమైనవేనని పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులతో చర్చించేందుకు ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ద్వారా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చర్చలు ప్రారంభించడం అభినందనీయమని అన్నారు. విద్యార్థులు లేవనెత్తిన పలు డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం, నిరసనకారుల మధ్య ఇప్పటికే ఏకాభిప్రాయం ఏర్పడిందని తెలిపారు. కానీ సమస్య పూర్తిగా పరిష్కారం కాకపోవడంతో ఆందోళన కొనసాగుతోందని పేర్కొన్నారు. కొంతమంది విద్యార్థులు నిరవధిక నిరాహార దీక్షకు దిగడం ఆందోళనకరమని రాహుల్ అన్నారు. దేశ యువతే భవిష్యత్తు అని, ఇలాంటి సమయంలో వారికి అండగా నిలవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని చెప్పారు. విద్యార్థుల సమస్యలను పూర్తిగా విని, వాటికి పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని హేమంత్ సోరెన్ను కోరారు.
LoP Lok Sabha Rahul Gandhi writes to Jharkhand CM Hemant Soren on the student protests in Ranchi, suggesting he personally meet the protesting students to "reinforce" Jharkhand govt's commitment to resolve their concerns. pic.twitter.com/oHfARkUqCs— ANI (@ANI) August 17, 2026
24వ రోజుకు చేరిన విద్యార్థుల ఆందోళన
రాంచీలోని జైపాల్ సింగ్ స్టేడియంలో విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసన సోమవారానికి వరుసగా 24వ రోజుకు చేరింది. ఝార్ఖండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (JPSC), ఝార్ఖండ్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ (JSSC) నిర్వహించిన పరీక్షల్లో అక్రమాలు, అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ విద్యార్థులు ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు. నియమాక ప్రక్రియలో పారదర్శకత పాటించాలని, పరీక్షల్లో అక్రమాలకు బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా పటిష్ఠమైన వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తాజాగా ప్రభుత్వం మరోసారి విద్యార్థులతో చర్చలకు ఆహ్వానించింది. ఆ చర్చలకు విద్యార్థులు తమతోపాటు న్యాయ నిపుణులను తీసుకురావడానికి కూడా ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో సమస్య పరిష్కారంపై విద్యార్థుల్లో కొంత ఆశాభావం ఏర్పడింది. విద్యార్థి నాయకుడు దేవేంద్ర నాథ్ మహతో మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వంతో జరగనున్న చర్చలపై ఆశాభావంతో ఉన్నామని తెలిపారు. అయితే చర్చలు విద్యార్థుల అంచనాలకు అనుగుణంగా ఫళితాలు ఇవ్వకపోతే ఆందోళనను కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
"ఆశ ఉంది. నమ్మకం ఉంది. అయితే ప్రభుత్వం విద్యార్థుల అంచనాలను అందుకోలేకపోతే పోరాటం కొనసాగుతుంది" అని మహతో అన్నారు. చర్చల ద్వారా విద్యార్థుల సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నామని తెలిపారు. భవిష్యత్ తరాలకు ఉపయోగపడేలా న్యాయమైన విద్యా, పరీక్ష వ్యవస్థ ఏర్పడాలని కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం పాఠశాలల్లో మొదటి, రెండో, మూడో తరగతుల్లో చదువుతున్న పిల్లలు భవిష్యత్తులో పోటీ పరీక్షలు రాసే సమయంలో ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉందని మహతో పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేలా పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం ఉండాలని కోరారు. ప్రభుత్వంతో జరగనున్న తాజా చర్చలు విఫలమైతే ఆగస్టు 20వ తేదీన చేపట్టనున్న నిరసన కార్యక్రమాలను యథావిధిగా కొనసాగిస్తామని దేవేంద్రనాథ్ మహతో స్పష్టం చేశారు. ఇందులో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి నివాసాన్ని, రాష్ట్ర శాసనసభను ముట్టడించే కార్యక్రమాలు ఉంటాయని తెలిపారు.
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