ETV Bharat / bharat

మోదీజీ ఎంతమంది పోలీసులనైనా తెచ్చుకోండి-మేం వెనక్కి తగ్గబోం: సీజేపీ నిరసనల వేళ రాహుల్‌ గాంధీ

మోదీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌ను తాను అర్థం చేసుకున్నట్లు ఎవరూ అర్థం చేసుకోలేదని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.

Rahul Video Message
రాహుల్ గాంధీ (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2026 at 5:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Rahul Video Message : దిల్లీ సీజేపీ ఆందోళనల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మోదీ, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌పై తాను పదేళ్లకుపైగా పోరాడుతున్నట్లు తెలిపారు. వారి అసలైన లక్షణం పిరికితనమంటూ ఆరోపించారు. గత 15 ఏళ్లలో దేశానికి ఏం జరిగిందో, అది మళ్లీ జరగనివ్వమని స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగంపై దాడి చేసిన ఈ పాలకులను దించి తీరుతామని పునరుద్ఘాటించారు.

"మోదీ గారూ మీకు నచ్చినట్లు చేయండి. పోలీసులందరినీ రంగంలోకి దించండి. 10 వేలు, 20 వేలు, 50 వేలు మీకు ఎంతమంది కావాలంటే అంతమందిని రప్పించండి. నాయకులు, యువకులు అందరినీ అరెస్టు చేయండి. మేము మిమ్మల్ని చుట్టుముట్టాం, వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే లేదు. యువతా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది. నిరసనలను కొనసాగించండి’" అని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో వీడియో రిలీజ్ చేశారు. మోదీ, అమిత్‌షా, మోహన్‌భాగవత్, జ్ఞానేశ్‌కుమార్, అజిత్ ఢోబాల్ విలన్లు అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

TAGGED:

RAHUL ON BJP RSS
RAHUL ON CJP PROTESTS
RAHUL VIDEO MESSAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.