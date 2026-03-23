RSS, BJP సృష్టించిన పదం 'వనవాసి'- గిరిజనులను అలా పిలిస్తే రాజ్యాంగంపై దాడి చేసినట్లే: రాహుల్ గాంధీ
గుజరాత్లో జరిగిన 'ఆదివాసీ అధికార్ సంవిధాన సమ్మేళన్'లో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ- ఈ క్రమంలో బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్పై విమర్శలు- దేశంలో అధికారం, సంపదలో గిరిజనులు వాటాను పొందాలంటే కులగణన కీలకమని వెల్లడి
Published : March 23, 2026 at 7:31 PM IST
Rahul Gandhi on PM Modi : కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆర్ఎస్ఎస్పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ మండిపడ్డారు. గిరిజనులను 'వనవాసి' అని సంభోదించడంపై విమర్శలు గుప్పించారు. శతాబ్దాలుగా గిరిజనులకు చెందిన నీరు, అడవులు, భూములపై వారి అసలైన యాజమాన్య హక్కులను నిరాకరించడానికే ఈ పదాన్ని సృష్టించారని ఆరోపించారు. దేశంలో అధికారం, సంపదలో గిరిజనులు తమ వాటాను పొందాలంటే కుల గణన అత్యంత కీలకమని గాంధీ పేర్కొన్నారు. గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని వడోదరలో జరిగిన 'ఆదివాసీ అధికార్ సంవిధాన సమ్మేళన్'లో రాహుల్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"ఆదివాసీ అంటే భారతదేశపు అసలైన యజమానులు. వెయ్యి, రెండు వేలు, ఐదువేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రతి అంగుళం భూమి ఆదివాసీల చేతుల్లోనే ఉండేది. ఇప్పుడు 21వ శతాబ్దంలో ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ సృష్టించిన 'వనవాసి' అనే కొత్త పదం ఉద్భవించింది. వనవాసి అనే పదం మీరు ఈ భూమికి అసలైన యజమానులు కాదని సూచిస్తుంది. మరోవైపు, ఆదివాసీ అనే పదం ఈ దేశం మీకు చెందినదని తెలియజేస్తుంది. అలాగే ఇక్కడి నీరు, అడవులు, భూమి చట్టబద్ధంగా మీవేనని సూచిస్తుంది."
--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత